Защиту врачей от "пациентского экстремизма" обсудят в Госдуме

Ежегодно поступает около шести тысяч обращений с жалобами на врачей

08 декабря 2023, 13:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме обсудят, как защитить врачей, которые уходят из профессии из-за необоснованных жалоб пациентов и общей незащищенности медработников, пишет "Парламентская газета".

Только за первое полугодие 2023 года зафиксировано 820 случаев применения насилия в отношении медицинских работников. Ежегодно поступает около шести тысяч обращений с жалобами на врачей, при этом лишь десятая часть доходит до суда.

"Это явно говорит о том, что подавляющее число жалоб не обоснованно, а зачастую вызваны так называемым пациентским экстремизмом", – отметил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его мнению, справиться с проблемой может индивидуальное страхование рисков врачебной профессии, которое можно сравнить с ОСАГО, чтобы решать конфликтные ситуации в страховом поле и без уголовного преследования.