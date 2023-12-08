Защиту врачей от "пациентского экстремизма" обсудят в Госдуме
Ежегодно поступает около шести тысяч обращений с жалобами на врачей
08 декабря 2023, 13:24, ИА Амител
В Госдуме обсудят, как защитить врачей, которые уходят из профессии из-за необоснованных жалоб пациентов и общей незащищенности медработников, пишет "Парламентская газета".
Только за первое полугодие 2023 года зафиксировано 820 случаев применения насилия в отношении медицинских работников. Ежегодно поступает около шести тысяч обращений с жалобами на врачей, при этом лишь десятая часть доходит до суда.
"Это явно говорит о том, что подавляющее число жалоб не обоснованно, а зачастую вызваны так называемым пациентским экстремизмом", – отметил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.
По его мнению, справиться с проблемой может индивидуальное страхование рисков врачебной профессии, которое можно сравнить с ОСАГО, чтобы решать конфликтные ситуации в страховом поле и без уголовного преследования.
13:42:04 08-12-2023
Мне в платном медицинском центре "врач" такое сочетание таблеточек выписала, что если бы я их продолжал пить, точно без почки остался бы (при моем диагнозе). Хорошо, мне "повезло" - дело ограничилось только падагрой. А казалось бы - просто аллопуринол и антибиотики! Видимо, показался врачихе перспективным пациентом. О будущем думала, однако...
14:00:19 08-12-2023
Гость (13:42:04 08-12-2023) Мне в платном медицинском центре "врач" такое сочетание табл... Вот по этой причине я платные центры обхожу стороной ) А то тут некоторые думают, что если платная,то надёжная, а заодно и добросовестная )
13:49:15 08-12-2023
В поте лица, думцы штампуют паутину законов. Скоро так опутают человека, что не пошевелиться, ни моргнуть, ни сказать, в общим человек будет упакован в кокон законов.