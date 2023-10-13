Булаев предложил Минздраву и Росгвардии вооружить медиков скорой помощи
Травматическим оружием или электрошокером
13 октября 2023, 15:23, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев направил обращения врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову и начальнику регионального управления Росгвардии Александру Сафонову с предложением вооружить сотрудников скорой помощи, пишет "Атмосфера".
"Прошу рассмотреть мое предложение <...>, оснастив сотрудников скорой медицинской помощи травматическим оружием или электрошокером, с целью предотвращения причинения вреда работникам и минимизации последствий", – говорится в обращении.
Напомним, Булаев еще в августе призвал вооружить бригады скорой помощи, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей.
С такой инициативой он выступил после того, как 25 августа в Бийске мужчина сломал нос фельдшеру, когда тот оказывал ему помощь, а 17 июля в Яровом житель избил фельдшера из-за занятого скорой места на парковке.
За прошедшие с тех пор два месяца в крае произошли еще подобные случаи. Например, в Барнауле двое мужчин избили водителя скорой помощи.
15:30:04 13-10-2023
Остановись, Сергей! Выборы уже прошли.
15:59:29 13-10-2023
А кто потом полицаев защитит, если они пистолеты и пулемёты докторам отдадут ?
16:48:51 13-10-2023
А может, сразу вместо скорой помощи броневики выдать? А что, очень удобно: на дороге поворотники при перестроении можно не включать, да и на светофоре тормозить не обязательно...
17:29:37 13-10-2023
Епрст... А Булаев подумал хотя бы о том, что медиков будут вызывать не за оказанием помощи, а чтоб отобрать это самое оружие.. Если выдавать, то не надо на всю страну выносить обсуждение о выдаче, это должно было обсуждаться строго конфиденциально, чтоб преступники не знали об этом, как если б решался вопрос о выдаче одного костюма или два. Считаю, Булаев вообще ни о чем не думает, кроме как о своей популярности. Выборы прошли, он заранее активно готовится к следующим, не поможет, устали уже от его трескотни. Хочешь помочь, обратись конкретно в МВД и Минздрав , без шумихи! Беречь надо медиков, а не подставлять!
17:49:39 13-10-2023
... Сопровождающий пациента напал со спины на сотрудника скорой помощи и нанес ему около 10 ударов по голове, после чего сам "больной" присоединился к нападению"...(это из другой статьи на эту тему). В данном случае сотруднику скорой помощи и пулемет бы не помог. А оружие оказалось бы в руках бандитов. Лучше таких вот депутатов приставить в качестве охраны в бригады скорой помощи. Все какая - то польза.
18:30:05 13-10-2023
И учителей тоже надо вооружить, малолетки совсем оборзели.
18:43:56 13-10-2023
Он в АКЗС, попал то случайно! Лучше занялся бы, снижением автотранспортного налога для региона, а то получается, машина 2008г объём 4,7л 288л.с легковая налог почти 34тыс в год, когда в Новосибирском регионе, он бы составил 20тыс в год.