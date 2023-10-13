Булаев предложил Минздраву и Росгвардии вооружить медиков скорой помощи

Травматическим оружием или электрошокером

13 октября 2023, 15:23, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев направил обращения врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову и начальнику регионального управления Росгвардии Александру Сафонову с предложением вооружить сотрудников скорой помощи, пишет "Атмосфера".

"Прошу рассмотреть мое предложение <...>, оснастив сотрудников скорой медицинской помощи травматическим оружием или электрошокером, с целью предотвращения причинения вреда работникам и минимизации последствий", – говорится в обращении.

Напомним, Булаев еще в августе призвал вооружить бригады скорой помощи, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей.

С такой инициативой он выступил после того, как 25 августа в Бийске мужчина сломал нос фельдшеру, когда тот оказывал ему помощь, а 17 июля в Яровом житель избил фельдшера из-за занятого скорой места на парковке.

За прошедшие с тех пор два месяца в крае произошли еще подобные случаи. Например, в Барнауле двое мужчин избили водителя скорой помощи.