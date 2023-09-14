Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер заподозрили в торговле наркотиками
Свертки с запрещенным веществом нашли у нее в машине и дома
14 сентября 2023, 16:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российскую актрису театра, кино и дубляжа, заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер заподозрили в продаже наркотиков. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, дома и в автомобиле Искандер были обнаружены свертки с запрещенным веществом. Давать показания женщина отказалась.
В отношении Рамили Искандер возбудили уголовное дело, по которому ей грозит до 20 лет тюрьмы.
По предварительным данным, сдал актрису недавно задержанный дилер из Пензы.
17:04:28 14-09-2023
Ни когда такого с цыганями не было и вот опять