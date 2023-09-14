Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер заподозрили в торговле наркотиками

Свертки с запрещенным веществом нашли у нее в машине и дома

14 сентября 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российскую актрису театра, кино и дубляжа, заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер заподозрили в продаже наркотиков. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, дома и в автомобиле Искандер были обнаружены свертки с запрещенным веществом. Давать показания женщина отказалась.

В отношении Рамили Искандер возбудили уголовное дело, по которому ей грозит до 20 лет тюрьмы.

По предварительным данным, сдал актрису недавно задержанный дилер из Пензы.