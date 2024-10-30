Застраиваемый квартал у ТРЦ "Арена" прирастет новыми многоэтажками
Микрорайон рассчитан на проживание более двух тысяч человек
30 октября 2024, 07:00, ИА Амител
В Барнауле продолжают развивать микрорайон на Павловском тракте, рядом с ТРЦ "Арена". Здесь начнут возводить мини-квартал, состоящий из шести домов и двух подземных паркингов. Работать на площадке будет компания "Алгоритм". В декабре 2023 года она представила эскизы ЖК на градсовете, а в конце октября 2024-го – получила положительное заключение строительной экспертизы на документацию первого дома.
Квартал, согласно презентованному общественности варианту, будет состоять из трех девятиэтажек (их возведут по периметру) а также трех 17-этажных "башен" в центре. Один из домов спроектирован с пристроенным зданием магазина.
Общее число квартир в шести корпусах – 1041. Их площадь – от 28 до 98 квадратных метров. В домах сделают сквозные подъезды, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа. В подвале предусмотрят кладовые.
Проект ЖК на ул. Просторной, 396 / Фото: проектная компания "Планета", ИП "Черепанов С.В."
Девятиэтажные дома построят из кирпича, 17-этажные – из железобетонных панелей. Фасады отделают штукатуркой, хризотилцементными панелями и бетонной фасадной плиткой, имитирующей кирпичную кладку. Эти материалы будут в спокойных природных оттенках: песочном, светло-голубом и терракотовом.
В дворовой части запроектированы две подземные автостоянки на 180 машино-мест. Дополнительные машино-места оборудуют вдоль улиц. На аллее между кварталами (в 300 метрах от ЖК) предусмотрят площадку для выгула собак.
Отметим, что в микрорайоне вдоль Павловского тракта (после пересечения с ул. Просторной) сейчас возводят три ЖК (всего семь многоэтажных домов), а также территорию активно застраивают коммерческими объектами.
07:30:01 30-10-2024
пусть работу ищут в сторону порта. ну или как вариант, с ночи на работу выезжать.
09:26:45 30-10-2024
Да лучше на работе раскладушку ставить. Удачи, покупающим там квартиры!
09:33:47 30-10-2024
Лет через 10-12 возможно будет относительно нормальный райончик, но только не Павловского тракта. А так ДЫРА - ни транспорта, ни магазинов, ни школ и детсадов в ближайшее время не будет. А будет постоянная пыль и грязь от строек рядом и ветры с полей.
09:40:10 30-10-2024
а школы? а поликлиника?
09:45:25 30-10-2024
Урбаниздко (09:40:10 30-10-2024) а школы? а поликлиника?... А зачем? Насколько я понимаю, покупать там квартиры будут исключительно инвесторы. Ну, если судить по комментариям к прошлым статьям о ценах на недвижимость. Им школы и поликлиники как бы ни к чему.
10:28:49 30-10-2024
Урбаниздко (09:40:10 30-10-2024) а школы? а поликлиника?... Консьерж научит и вылечит.
10:44:33 30-10-2024
И не важно, что там грунтовые воды близко к поверхности расположены.
11:30:01 30-10-2024
Ребята! Я понимаю ваше отношение к этому району. Сам там только по приговору суда поселюсь. Я и знать не знаю, что вообще после улицы Попова построено и зачем) Но. Я помню у меня товарищ жил на углу Панфиловцев и 50 лет СССР. Его дом был последний, дальше - поле. Город расширяется, это естественный процесс. И даже если мне там не жить, то я все равно рад, что там есть жизнь.пускай с проблемами - пробками и шумом и пылью от строек, пускай там инфраструктура пока хромает. Но пройдет время, и даже эти пустыри станут частью города.
12:50:22 30-10-2024
Гость (11:30:01 30-10-2024) Ребята! Я понимаю ваше отношение к этому району. Сам там тол... жаль только, жить в пору эту прекрасную уж не придется
а на рендере прикольно грязью закидали тачку, что справа)
11:32:55 30-10-2024
Край большой. Купят все
22:53:00 30-10-2024
соболезную владельцам частных домов в этом аду