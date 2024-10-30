Застраиваемый квартал у ТРЦ "Арена" прирастет новыми многоэтажками

Микрорайон рассчитан на проживание более двух тысяч человек

30 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Просторной, 396 / Фото: проектная компания "Планета", ИП "Черепанов С.В."

В Барнауле продолжают развивать микрорайон на Павловском тракте, рядом с ТРЦ "Арена". Здесь начнут возводить мини-квартал, состоящий из шести домов и двух подземных паркингов. Работать на площадке будет компания "Алгоритм". В декабре 2023 года она представила эскизы ЖК на градсовете, а в конце октября 2024-го – получила положительное заключение строительной экспертизы на документацию первого дома.

Квартал, согласно презентованному общественности варианту, будет состоять из трех девятиэтажек (их возведут по периметру) а также трех 17-этажных "башен" в центре. Один из домов спроектирован с пристроенным зданием магазина.

Общее число квартир в шести корпусах – 1041. Их площадь – от 28 до 98 квадратных метров. В домах сделают сквозные подъезды, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа. В подвале предусмотрят кладовые.

Проект ЖК на ул. Просторной, 396 / Фото: проектная компания "Планета", ИП "Черепанов С.В."

Девятиэтажные дома построят из кирпича, 17-этажные – из железобетонных панелей. Фасады отделают штукатуркой, хризотилцементными панелями и бетонной фасадной плиткой, имитирующей кирпичную кладку. Эти материалы будут в спокойных природных оттенках: песочном, светло-голубом и терракотовом.

В дворовой части запроектированы две подземные автостоянки на 180 машино-мест. Дополнительные машино-места оборудуют вдоль улиц. На аллее между кварталами (в 300 метрах от ЖК) предусмотрят площадку для выгула собак.

Отметим, что в микрорайоне вдоль Павловского тракта (после пересечения с ул. Просторной) сейчас возводят три ЖК (всего семь многоэтажных домов), а также территорию активно застраивают коммерческими объектами.