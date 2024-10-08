Двухэтажный магазин, который может "вырасти", построят на Павловском тракте

Объект пока не имеет точного адреса

08 октября 2024, 09:15, ИА Амител

Различные варианты фасадов магазина на Павловском тракте / Фото: "Мастерская Золотова"

На Павловском тракте, недалеко от поселка Спутник, запроектирован небольшой двухэтажный магазин. Его проект представил на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он же автор многих объектов, которые планируют возводить или уже построили вдоль магистрали. Все здания выдержаны в единой стилистике, и новый магазин – не исключение.

Площадь объекта составит 805 квадратных метров. По словам архитектора, в нем будет располагаться магазин товаров эпизодического спроса. Каких именно – Золотов не уточнил. При этом архитектор отметил, что в будущем здание может быть реконструировано.

Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"

"Композиция фасадов симметричная. Есть основной и два дополнительных входа. Фасады выполнены из композитного материла двух оттенков. Цветовое решение единое с существующими зданиями. Этот объем, на наш взгляд, в дальнейшем можно увеличить в глубину участка", – сказал автор.

На участке 30 соток запланирована парковка на 23 машино-место. Перед зданием появится тротуар шириной 15 метров.

Расположение здания в квартале заинтересовало члена градсовета Евгения Носенко. Он обратил внимание, что магазин будет находиться ближе к Павловскому тракту, чем рядом стоящий объем. Владимир Золотов объяснил: сосед проектируемого объекта – здание для обслуживания большегрузов, перед которым нужна разворотная площадка. Поэтому строение решили отодвинуть от магистрали.

Других претензий к проекту у экспертов не нашлось, поэтому его согласовали.

"Объект запроектирован с учетом местных климатических условий. Здание компактное, с минимальными теплопотерями, в увязке с соседними объектами по цвету и ритмике. Крупномасштабные глубоко выступающие из плоскости фасадов порталы. Видимо, так акцентируют входные узлы. На мой взгляд, в архитектурном отношении объект выполнен на высоком профессиональном уровне", – похвалил проект архитектор Сергей Боженко.