Девелопер "Фирсова слобода" вводит оптовую продажу участков застройщикам

Для инвестора это первый и вынужденный опыт

31 января 2024, 09:15, ИА Амител

ЖК "Ботаника" / Фото: botanika22.ru

Компания "Фирсова слобода", которая развивает коттеджный поселок Ботаника в Первомайском районе, кардинально меняет условия продажи участков. Осенью 2023 года инвестор уже ввел ограничение: купить земли в ЖК могли только застройщики (юрлица). Физлицам наделы были недоступны. Теперь же компания планирует продавать участки "оптом" на аукционе. Об этом руководитель "Фирсовой слободы" Михаил Кочетов сообщил на круглом столе "Тренды малоэтажного строительства в Алтайском крае".

Он объяснил: все 175 участков второй очереди Ботаники разделят на несколько лотов по 8-20 наделов. Победителем признают застройщика, который предложит максимальную цену. Это первый коммерческий опыт земельных торгов в пригороде Барнаула: ранее тендеры проходили лишь по инициативе местных администраций.

По словам Михаила Кочетова, инвестор решил применить новую схему продажи, чтобы снизить количество "портфельных инвесторов". Это покупатели, которые приобретают один-два участка с последующей перепродажей.

"В ЖК "Палитра" на реализацию свыше 500 участок ушло менее двух лет. С сентября по декабрь 2021 года продали 100 участков. В 2022 году – 300, с января по май 2023-го реализовали оставшиеся 150. Средняя цена за сотку составляла 140 тыс. рублей. Сейчас на вторичном рынке стоимость составляет 300-350 тыс. рублей. В Ботанике (первая очередь. – Прим. ред.) за два месяца реализовали 270 участков при средней цене 160 тыс. рублей за сотку. Пытались продавать только застройщикам, однако земли уже появляются на вторичном рынке. Их цена – 200-250 тыс. рублей за сотку", – сообщил Кочетов.

Вырученные средства компания полностью вложит в инфраструктуру поселка. Так, она планирует проложить подземные электрические сети, что дороже воздушных линий, организовать общественное пространство.

"По ЖК "Ботаника" мы взяли на себя большие обязательства. Происходит серьезное удорожание строительства, планируем там делать благоустроенные общественные зоны, бульвар, аллеи, парки. На это требуются ресурсы. Хотелось бы понимать реальную цену, по которой сможем продавать. Рынок покажет", – отметил он.

Цифры

По информации первого замглавы администрации Первомайского района Натальи Шейкиной, район занимает лидирующее место в Алтайском крае по вводу малоэтажного жилья. За 11 месяцев 2023 года возведено около 110 тыс. квадратных метров.

Основная часть застройщиков – 70% – работают в Санниковском сельсовете, куда входят села Санниково, Фирсово. В ближайшие годы территория продолжит развиваться за счет новых коттеджных микрорайонов: уже реализуемых и только запроектированных.