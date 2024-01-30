Вопреки. Какие перспективы и проблемы есть у малоэтажного строительства Барнаула

Спрос на частное домостроение остается высоким, и застройщики намерены соответствовать трендам

30 января 2024, 09:47, ИА Амител

Поселок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рынок индивидуального жилищного строительства в Барнауле и пригороде стабильно растет несколько последних лет. Тренд на жизнь в собственном доме, госпрограммы, космическое удорожание новостроек – все это способствовало ажиотажному спросу на землю и готовые объекты. Однако покупатели стали более избирательными и придирчивыми: они уже хотят не только дом и участок, но и качественное благоустройство, асфальтированные дороги, зоны отдыха, социальные объекты. Как застройщики реагируют на эти запросы и какие проблемы тормозят развитие сферы ИЖС, обсуждали на круглом столе "Тренды малоэтажного строительства в Алтайском крае".

Дефицитная земля

За последние семь лет в Алтайском крае объемы частного домостроения увеличились почти вдвое: с 330 тыс. квадратных метров до 500 тыс. В Барнауле и пригороде за эти годы выросли десятки коттеджных поселков. Сейчас застройщики обеспокоены тем, где будут появляться очередные жилые кварталы. Председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин обратил внимание, что перспективных участков в городе и пригороде очень мало.

"Сегодня есть проблемы в малоэтажном строительстве. Первая – земля. В Алтайском крае территорий нет и для сферы ИЖС (уже несколько лет об этой проблеме говорят застройщики многоквартирных домов. – Прим. ред.). Нет банка земли. Кто-то успел приватизировать участки, перевести в другое назначение, кто-то – нет", – отметил он.

На эту же проблему указал соучредитель компании "Два этажа" Андрей Берг: коттеджных поселков и продающихся участков мало, чтобы удовлетворить весь спрос.

"Участки либо не подходят по назначению, либо там нет коммуникаций. А если есть коммуникации, собственники продают их по высокой цене. Рынок ИЖС перегрет", – отметил он.

Опыт соседей

Исправить ситуацию можно. Например, в Новоалтайске власти города по собственной инициативе решили предоставить застройщикам земельный участок для возведения домов.

"Пилотный" проект стартовал несколько лет назад. Тогда на аукционе разыграли 2 га земли. Компания отдала за площадку 2 млн рублей, а с продажи участков получила 17 млн рублей. Сейчас квартал застроен 28 коттеджами.

В планах городских властей – реализовать на торгах уже 17,7 га под комплексное освоение. Ориентировочно аукцион пройдет в третьем квартале 2024 года. Потенциал участка – 200 коттеджей на участках по шесть соток. При этом частично вопрос с обеспечением инженерными сетями чиновники берут на себя.

"Нам предстоит решить вопрос по подготовке проектной документации улично-дорожной сети. На его основе застройщик сможет "посадить" свой проект планировки. Иначе он может оказаться в низине и утонуть. Так мы его подстрахуем. Мы планируем соединить поселок с улично-дорожной сетью города и построить дорогу длиной 700 метров. Как-то будем решать вопрос с ее покрытием. Будем участвовать в программах", – сообщил замглавы администрации Новоалтайска Вячеслав Бондарев.

Помощь свыше

Подход Новоалтайска девелоперы похвалили. Самостоятельно обеспечить участки всеми инженерными сетями не так-то просто. По словам Александра Мишустина, нередко застройщики остаются один на один с монополистами, которые ставят порой невыполнимые условия.

"В сентябре было совещание в прокуратуре, и там поднимали вопросы подключения к электросетям. Если для одного дома это стоит 150 тыс. рублей, то для соседнего объекта – 400 тыс. рублей. "Сети" говорят: это к Красноярску. Хотелось бы на уровне края эти вопросы решать, это будет поддержка застройщикам", – сказал Мишустин.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров отметил: говоря о перспективах, не нужно забывать о том, что еще предстоит доделать. Средства на строительство инженерной инфраструктуры (водозаборы, сети водо- и электроснабжения, дороги), социальных объектов выделяют немалые. В первую очередь их реализуют в уже существующих, обжитых поселках и микрорайонах.

"Недавно открывали школу в Спутнике, завершено строительство пристройки к школе во Власихе, завершили возведение водозабора в Спутнике, строим водозабор в Казенной Заимке. Строительство каждого водозабора – 100-150 млн. В южном направлении планируем еще один водозабор, там по разным оценкам цена будет 200 млн рублей или выше", – сказал он.

Тогда Александр Мишустин предложил создать в крае структуру, которая будет решать вопросы комплексного развития новых территорий. В регионах, по его словам, этот орган успешно работает.

"Этим вопросом должны заняться на уровне края, тогда перспективы будут понятны и застройщикам, и генподрядчикам. Если создадут банк земельных участков, которые реализуют на торгах, появится источник финансирования строительства социальных объектов: детсадов, школ", – предложил он.

Новое качество жизни

Говоря о тенденциях на рынке малоэтажного строительства, девелоперы отметили возросшие требования покупателей. Они практически не рассматривают участки в поле: им нужны наделы с инженерными сетями, доступном в интернет.

В микрорайонах должны быть качественные дороги, освещение. Более того, люди хотели бы видеть общественные места, магазины у дома, зоны отдыха, спорта, аптеки, общепит. Все это инвесторы, формирующие жилые кварталы, намерены предлагать в новых проектах.

"Есть тенденция к комплексной застройке. От розничного рынка земельного участка мы ушли к землям с подрядом и готовыми домами. Уменьшается доля самостроев. До людей доходит мысль, что самостоятельное строительство – долго, страшно, непредсказуемо", – сообщил руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

Меняются запросы жителей и к качеству, функционалу домов. Уходят в прошлое сауны, бассейны, гигантские гостиные и гаражи. Средняя площадь дома – 80-140 квадратных метров. Проектов в 350 "квадратов", которые дорого обслуживать, практически не встретить.

"Люди хотят красивые дома: второй свет, где высотка потолков 5 метров, панорамное остекление. Несмотря на наши климатические условия, если соблюдать правильную технологию, выбирать качественные окна, все будет хорошо. Популярны дома с плоской кровлей, с комбинированными фасадами, например, кирпич и дерево", – отметил Андрей Берг.

Эксперты уверены: объемы малоэтажного строительства в ближайшие годы будут высокими. Государство планирует ввести эскроу-счета, которые стимулируют развитие отрасли, продолжат работу и ипотечные программы. Своевременное решение проблем позволит предотвратить "коллапс", возникший на рынке многоквартирных домов (когда компаниям негде строить), и заранее подготовить территории для массовой застройки. В этом случае у барнаульцев сохранится выгодная возможность приобрести или построить собственный дом.

Цифра

Средняя цена частного дома в Алтайском крае, по информации портала "Мир квартир", составляет 4,56 млн рублей. За 2023 год цена выросла на 32%. Это один из самых высоких показателей по стране.