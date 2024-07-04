НОВОСТИЭкономика

Застройщик предсказал удорожание квартир в Барнауле при расширении трамвайной сети

В перспективе рельсы могут проложить вдоль Павловского тракта

04 июля 2024, 15:29, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Гендиректор компании "Союз" Владимир Отмашкин предположил, что квартиры в новых кварталах Индустриального района могут подорожать, если там когда-то появятся трамваи. Об этом он заявил в интервью ИД "Алтапресс". Однако, по словам застройщика, экономическую целесообразность такого проекта должны просчитывать власти города.

"Нормальная ситуация: если трамвай придет в новые микрорайоны, цена в тех квартирах объективно подскочит. Но у каждого вида транспорта своя ниша и свои достоинства. На то и руководители города: они должны понять, увидеть и просчитать, что наиболее целесообразно на том или ином направлении, соизмеряя бюджетные возможности", – заметил он.

Также Владимир Отмашкин предложил "оживить" старые железнодорожные пути, которые десятки лет назад использовали промышленные предприятия. Сейчас, по словам строителя, 80% организаций отказались от этого вида транспорта из-за экономической неэффективности.

"Может использовать эти освобожденные пути для городского транспорта? Например, от станции Промышленной до Восточной? Такое предложение уже есть. Была группа специалистов, которая по поручению губернатора разработала свое понимание развития транспортной сети. Надеюсь, что их идеи войдут в генплан", – сказал строитель.

Идею продлить трамвайные пути вдоль Павловского тракта, до ТРЦ "Арена", обсуждали в городе в 2021-2022 годах и даже заложили в обновленный генплан (который уже несколько лет разрабатывают).

Занимавший тогда пост замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев (11 января 2024 года его задержали по подозрению в получении взятки) заявил: стоимость строительства одного километра трамвайного пути составляет 100 млн рублей.

"Это неизбежно связано с реконструкцией самой дороги, сноса зданий. Это большой и глобальный вопрос. Он интересен для развития города, но стоимость реализации высока", – отметил бывший замглавы.

Барнаул цены на жилье новостройка трамваи

Комментарии 28

Avatar Picture
Елена

15:33:10 04-07-2024

логично продлять такой транспорт в новые районы. там все строится и строится.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:26 04-07-2024

Вы так густо натыкали человейники в новые кварталы, что там может ездить только маршрутка... так что продолжайте галлюцинировать о повышении цен на уже "посыпавшиеся" новостройки в районе Ускова...

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:26 04-07-2024

...стоимость строительства одного километра трамвайного пути составляет 100 млн рублей.
Это он туда видимо % отката сразу заложил.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:50 04-07-2024

Могут проложить. А могут не проложить. Но цены на квартиры вырастут обязательно 😄 С - стабильность

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:41 04-07-2024

предлагаю застройщикам сложиться и проложить пути, раз уже руки потирают насчет подорожания...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:31 04-07-2024

100 млн за км трамвайных путей? Почему не 500 млн

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:50 04-07-2024

Гость (16:14:31 04-07-2024) 100 млн за км трамвайных путей? Почему не 500 млн... а не надо им подсказывать!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:45 04-07-2024

Гендиректор компании "Союз" Владимир Отмашкин - пошел в производство трамваев. Теперь обязательно нужно продвигать трамваи и трамвайные пути. Следующий застройщик с повышением процентных ставок ушел бы в строительство мостов и путепроводов и начал бы обязательно продвигать многоуровневые (хотя бы 2-хуровневые) авторазвязки - было бы замечательно!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:17 04-07-2024

Смешной он. Ты предложи, что сделать, чтобы квартиры для народа ПОДЕШЕВЕЛИ, вот тогда тебе спасибо сограждане скажут.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:39:14 04-07-2024

Гость (16:25:17 04-07-2024) Смешной он. Ты предложи, что сделать, чтобы квартиры для нар... на спасибо на гаити не сьездить

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:39 04-07-2024

Гость (16:25:17 04-07-2024) Смешной он. Ты предложи, что сделать, чтобы квартиры для нар... в Воркуте квартиры дешевеют - оно тебе надо?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:30:12 04-07-2024

Трамваи конечно причина подорожания, но и без них прекрасно прет вверх жилие)), капитализьма))

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:09:13 04-07-2024

Сперва построили дома в притык ,а теперь думают как трамваи продолжить, в городе строят капиталисты думающие о наживе, не думая о будущем.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:55 05-07-2024

гость (17:09:13 04-07-2024) Сперва построили дома в притык ,а теперь думают как трамваи ... Вы им про метро не говорите.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Предсказатель

18:47:08 04-07-2024

Предсказываю, что в районах, где есть трамваи произойдёт удорожание квартир. Также произойдёт удорожание квартир там, где нет трамваев, потому что они там когда-нибудь могут появиться. А ещё предсказываю удорожание квартир в Барнауле там, где метро может когда-нибудь появиться. А оно может хоть где появиться.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:37 04-07-2024

На эту сеть трамваев не хватает. А Отмашкин размечтался. Бюджет города - только чтобы не сдохнуть. На развитие денег нет. А если строить трамвай по Павловскому, надо расширять проезжую часть, расширять мост на Малахова. Так что не в этой жизни

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:06 04-07-2024

Не, ну а че, купи однушку за 10 миллионов, всю оставшуюся жизнь будешь ездить на трамвае, а может даже на 11.(это пешком, для тех, кто в танке)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:01 04-07-2024

А куда делся троллейбус до аэропорта??????

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:41 05-07-2024

Гость (19:35:01 04-07-2024) А куда делся троллейбус до аэропорта??????... Он давно ходит

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:26:19 04-07-2024

До аэропорта бы сразу строили,на 30лет вперед

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:17 04-07-2024

А куда делась утопия продолжить маршрут троллейбуса 7 по взлетной до солнечной поляны ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:36 05-07-2024

Гость (21:39:17 04-07-2024) А куда делась утопия продолжить маршрут троллейбуса 7 по взл... это шеломенцев планировал

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:55 04-07-2024

Не надейтесь и не мечтайте трамваев не будет на павлике

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:34 04-07-2024

Лучше ещё на этапе проектирования предусматривать место для трамвая, чем потом думать, как вписать его в существующую застройку. И в новых районах пускать трамвай по краям проезжей части, а не по центру. А подземные коммуникации под трамвайными путями размещать только в случае крайней необходимости

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:17 05-07-2024

реклама своих трамваев и квартир на выселках

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:13 05-07-2024

Гость (08:44:17 05-07-2024) реклама своих трамваев и квартир на выселках... Они еще малую авиацию задействуют.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

09:37:35 07-07-2024

Предсказываю, если будете спать в одной кровати, то у вас появится ребёнок.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:57 07-07-2024

А что правда в индустриальном районе неходят трамваи?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров