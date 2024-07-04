Застройщик предсказал удорожание квартир в Барнауле при расширении трамвайной сети
В перспективе рельсы могут проложить вдоль Павловского тракта
04 июля 2024, 15:29, ИА Амител
Гендиректор компании "Союз" Владимир Отмашкин предположил, что квартиры в новых кварталах Индустриального района могут подорожать, если там когда-то появятся трамваи. Об этом он заявил в интервью ИД "Алтапресс". Однако, по словам застройщика, экономическую целесообразность такого проекта должны просчитывать власти города.
"Нормальная ситуация: если трамвай придет в новые микрорайоны, цена в тех квартирах объективно подскочит. Но у каждого вида транспорта своя ниша и свои достоинства. На то и руководители города: они должны понять, увидеть и просчитать, что наиболее целесообразно на том или ином направлении, соизмеряя бюджетные возможности", – заметил он.
Также Владимир Отмашкин предложил "оживить" старые железнодорожные пути, которые десятки лет назад использовали промышленные предприятия. Сейчас, по словам строителя, 80% организаций отказались от этого вида транспорта из-за экономической неэффективности.
"Может использовать эти освобожденные пути для городского транспорта? Например, от станции Промышленной до Восточной? Такое предложение уже есть. Была группа специалистов, которая по поручению губернатора разработала свое понимание развития транспортной сети. Надеюсь, что их идеи войдут в генплан", – сказал строитель.
Идею продлить трамвайные пути вдоль Павловского тракта, до ТРЦ "Арена", обсуждали в городе в 2021-2022 годах и даже заложили в обновленный генплан (который уже несколько лет разрабатывают).
Занимавший тогда пост замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев (11 января 2024 года его задержали по подозрению в получении взятки) заявил: стоимость строительства одного километра трамвайного пути составляет 100 млн рублей.
"Это неизбежно связано с реконструкцией самой дороги, сноса зданий. Это большой и глобальный вопрос. Он интересен для развития города, но стоимость реализации высока", – отметил бывший замглавы.
15:33:10 04-07-2024
логично продлять такой транспорт в новые районы. там все строится и строится.
15:43:26 04-07-2024
Вы так густо натыкали человейники в новые кварталы, что там может ездить только маршрутка... так что продолжайте галлюцинировать о повышении цен на уже "посыпавшиеся" новостройки в районе Ускова...
15:54:26 04-07-2024
...стоимость строительства одного километра трамвайного пути составляет 100 млн рублей.
Это он туда видимо % отката сразу заложил.
16:06:50 04-07-2024
Могут проложить. А могут не проложить. Но цены на квартиры вырастут обязательно 😄 С - стабильность
16:09:41 04-07-2024
предлагаю застройщикам сложиться и проложить пути, раз уже руки потирают насчет подорожания...
16:14:31 04-07-2024
100 млн за км трамвайных путей? Почему не 500 млн
16:18:50 04-07-2024
Гость (16:14:31 04-07-2024) 100 млн за км трамвайных путей? Почему не 500 млн... а не надо им подсказывать!
16:22:45 04-07-2024
Гендиректор компании "Союз" Владимир Отмашкин - пошел в производство трамваев. Теперь обязательно нужно продвигать трамваи и трамвайные пути. Следующий застройщик с повышением процентных ставок ушел бы в строительство мостов и путепроводов и начал бы обязательно продвигать многоуровневые (хотя бы 2-хуровневые) авторазвязки - было бы замечательно!
16:25:17 04-07-2024
Смешной он. Ты предложи, что сделать, чтобы квартиры для народа ПОДЕШЕВЕЛИ, вот тогда тебе спасибо сограждане скажут.
16:39:14 04-07-2024
Гость (16:25:17 04-07-2024) Смешной он. Ты предложи, что сделать, чтобы квартиры для нар... на спасибо на гаити не сьездить
19:22:39 04-07-2024
Гость (16:25:17 04-07-2024) Смешной он. Ты предложи, что сделать, чтобы квартиры для нар... в Воркуте квартиры дешевеют - оно тебе надо?
16:30:12 04-07-2024
Трамваи конечно причина подорожания, но и без них прекрасно прет вверх жилие)), капитализьма))
17:09:13 04-07-2024
Сперва построили дома в притык ,а теперь думают как трамваи продолжить, в городе строят капиталисты думающие о наживе, не думая о будущем.
09:20:55 05-07-2024
гость (17:09:13 04-07-2024) Сперва построили дома в притык ,а теперь думают как трамваи ... Вы им про метро не говорите.
18:47:08 04-07-2024
Предсказываю, что в районах, где есть трамваи произойдёт удорожание квартир. Также произойдёт удорожание квартир там, где нет трамваев, потому что они там когда-нибудь могут появиться. А ещё предсказываю удорожание квартир в Барнауле там, где метро может когда-нибудь появиться. А оно может хоть где появиться.
18:49:37 04-07-2024
На эту сеть трамваев не хватает. А Отмашкин размечтался. Бюджет города - только чтобы не сдохнуть. На развитие денег нет. А если строить трамвай по Павловскому, надо расширять проезжую часть, расширять мост на Малахова. Так что не в этой жизни
18:56:06 04-07-2024
Не, ну а че, купи однушку за 10 миллионов, всю оставшуюся жизнь будешь ездить на трамвае, а может даже на 11.(это пешком, для тех, кто в танке)
19:35:01 04-07-2024
А куда делся троллейбус до аэропорта??????
09:22:41 05-07-2024
Гость (19:35:01 04-07-2024) А куда делся троллейбус до аэропорта??????... Он давно ходит
20:26:19 04-07-2024
До аэропорта бы сразу строили,на 30лет вперед
21:39:17 04-07-2024
А куда делась утопия продолжить маршрут троллейбуса 7 по взлетной до солнечной поляны ?
08:42:36 05-07-2024
Гость (21:39:17 04-07-2024) А куда делась утопия продолжить маршрут троллейбуса 7 по взл... это шеломенцев планировал
22:11:55 04-07-2024
Не надейтесь и не мечтайте трамваев не будет на павлике
23:27:34 04-07-2024
Лучше ещё на этапе проектирования предусматривать место для трамвая, чем потом думать, как вписать его в существующую застройку. И в новых районах пускать трамвай по краям проезжей части, а не по центру. А подземные коммуникации под трамвайными путями размещать только в случае крайней необходимости
08:44:17 05-07-2024
реклама своих трамваев и квартир на выселках
09:25:13 05-07-2024
Гость (08:44:17 05-07-2024) реклама своих трамваев и квартир на выселках... Они еще малую авиацию задействуют.
09:37:35 07-07-2024
Предсказываю, если будете спать в одной кровати, то у вас появится ребёнок.
10:18:57 07-07-2024
А что правда в индустриальном районе неходят трамваи?