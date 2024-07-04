Застройщик предсказал удорожание квартир в Барнауле при расширении трамвайной сети

В перспективе рельсы могут проложить вдоль Павловского тракта

04 июля 2024, 15:29, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Гендиректор компании "Союз" Владимир Отмашкин предположил, что квартиры в новых кварталах Индустриального района могут подорожать, если там когда-то появятся трамваи. Об этом он заявил в интервью ИД "Алтапресс". Однако, по словам застройщика, экономическую целесообразность такого проекта должны просчитывать власти города.

"Нормальная ситуация: если трамвай придет в новые микрорайоны, цена в тех квартирах объективно подскочит. Но у каждого вида транспорта своя ниша и свои достоинства. На то и руководители города: они должны понять, увидеть и просчитать, что наиболее целесообразно на том или ином направлении, соизмеряя бюджетные возможности", – заметил он.

Также Владимир Отмашкин предложил "оживить" старые железнодорожные пути, которые десятки лет назад использовали промышленные предприятия. Сейчас, по словам строителя, 80% организаций отказались от этого вида транспорта из-за экономической неэффективности.

"Может использовать эти освобожденные пути для городского транспорта? Например, от станции Промышленной до Восточной? Такое предложение уже есть. Была группа специалистов, которая по поручению губернатора разработала свое понимание развития транспортной сети. Надеюсь, что их идеи войдут в генплан", – сказал строитель.

Идею продлить трамвайные пути вдоль Павловского тракта, до ТРЦ "Арена", обсуждали в городе в 2021-2022 годах и даже заложили в обновленный генплан (который уже несколько лет разрабатывают).

Занимавший тогда пост замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев (11 января 2024 года его задержали по подозрению в получении взятки) заявил: стоимость строительства одного километра трамвайного пути составляет 100 млн рублей.

"Это неизбежно связано с реконструкцией самой дороги, сноса зданий. Это большой и глобальный вопрос. Он интересен для развития города, но стоимость реализации высока", – отметил бывший замглавы.