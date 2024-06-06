Бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву продлили срок заключения под стражей

Срок пребывания в СИЗО истекал 9 июня

06 июня 2024, 11:10, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Индустриальный районный суд Барнаула продлил срок пребывания под стражей бывшему заместителю главы Барнаула Антону Шеломенцеву. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе суда.

"Срок пребывания под стражей продлили на месяц – до 9 июля 2024 года", – рассказали в суде.

Напомним, срок заключения под стражей Шеломенцева истекал 9 июня 2024 года. Прошлое решение о продлении суд принял 8 апреля. Причем меру пресечения оставили в силе, несмотря на то, что защита пыталась убедить судью перевести Шеломенцева на домашний арест или под подписку о невыезде. Решение суд аргументировал тем, что против Шеломенцева возбудили второе уголовное дело за "получение взятки в крупном размере".

Антона Шеломенцева задержали 11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев работал председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту и через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, в 2020 году получил деньги и "иное имущество" на общую сумму 2 млн рублей от бизнесмена Олега Бесчастного, который занимается пассажирскими перевозками. За взятку Шеломенцев обещал оказывать покровительство предпринимателю и помочь ему беспрепятственно возить пассажиров, даже при отсутствии нужных автобусов. "Иным имуществом", которое получил Шеломенцев, мог быть автомобиль Subaru Outback.

12 января Шеломенцева поместили под стражу. Он пытался оспорить это решение в краевом суде, но судья оставил меру пресечения в силе. В феврале Шеломенцев ушел в отставку. В апреле назначили нового заместителя главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту – им стал глава администрации Железнодорожного района города Андрей Курышин.