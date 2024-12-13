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Застройщик высказался о треснувшем трехэтажном доме в Барнауле

Он призвал жильцов не паниковать

13 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Дом на ул. Максима Горького, 38а / Фото: Екатерина Смолихина
Дом на ул. Максима Горького, 38а / Фото: Екатерина Смолихина

Директор компании "Дом-Строй" Андрей Щукин прокомментировал ситуацию с трещиной в трехэтажном доме в Барнауле на улице Максима Горького, 38а. Он заявил, что жильцам не стоит паниковать. Об этом сообщает "Толк".

По словам Щукина, трещина стала наследием строительства 17-этажного здания на Интернациональной, 47, и появилась еще в 2017 году из-за подтопления фундамента, а не из-за свай.

"Жители рассказали, что когда кто-то делает ремонт у себя в квартире, трещины идут по перегородкам во всем доме", – сказал директор.

Застройщик укрепил фундамент и использовал металлические швеллеры для стягивания дома. Щукин заявил, что "Дом-Строй" уже заказал проект геотехнического мониторинга, что позволит оценить влияние стройки на окружающие объекты.

А также рассказал о проблемах с ограждением участка – они возникли из-за старого забора и необходимости ликвидировать выгребные ямы.

Жильцы обратились в прессу и к властям, что, по словам застройщика, и привело к возбуждению уголовного дела. Однако никаких запретов на строительство не было.

Щукин выразил готовность к сотрудничеству с жильцами и предложил обустроить мини-сквер на месте передней территории.

"Наша задача – жить дружно", – считает он.

Строительство еще не начато – идет проектирование и получение разрешений. Причем Щукин отметил, что дом "отодвинули" на большее расстояние, чем того требуют градостроительные нормативы.

Напомним, о проблемах в трехэтажном доме на улице Максима Горького, 38а, стало известно весной 2024 года. Тогда его жители пожаловались на появившуюся на здании трещину и провалившийся вокруг строения асфальт. Во всем они обвинили стройку, находящуюся буквально у них под носом.

Дом на ул. Максима Горького, 38а / Фото: Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
Барнаул строительство жалобы и просьбы застройщики конфликт

Комментарии 16

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Гость

17:44:21 13-12-2024

Подумаешь тоже, ну трещина и трещина

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Гость

17:49:26 13-12-2024

т.е. разрешение не получили, а сваи уже бьют?

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Геша

17:53:11 13-12-2024

Швеллерами стянул? Это капец...

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Гость

19:25:13 13-12-2024

Геша (17:53:11 13-12-2024) Швеллерами стянул? Это капец... ... Ну почему обязательно капец? Знаю один дом, стянут лет 30 назад, швеллеры заштукатурили, облагородили, стоит дом красивый и больше не трескается. Бывают чудеса

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Гость

06:44:58 14-12-2024

Гость (19:25:13 13-12-2024) Ну почему обязательно капец? Знаю один дом, стянут лет 30 на... Чудес не бывает

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Гость

10:01:12 14-12-2024

Гость (19:25:13 13-12-2024) Ну почему обязательно капец? Знаю один дом, стянут лет 30 на... На Матросова?

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Гость

17:56:14 13-12-2024

Сколько уже писали про старый фонд в центре! Кто-нибудь прислушался,проверил,начал ремонтировать?
Сделайте сейчас ремонт,чтобы дом еще послужил людям. Потом видим трещины,начинаем экстренно расселять.
Чего ждем? Сейчас затишка в строительстве,можно и рабочих найти,и стройматериалы закупить.
ЧЕГО ЖДЕМ-ТО?

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Гость

18:07:21 13-12-2024

Гость (17:56:14 13-12-2024) Сколько уже писали про старый фонд в центре! Кто-нибудь прис...
Как чего ждём. Ясно всем, что ждём когда трёхэтажку признают аварийной и на её месте водрузят 17-этажку. Поэтому и призыв Кота Леопольда "Ребята - давайте жить дружно!" вполне логичен.

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Гость

19:26:58 13-12-2024

Гость (17:56:14 13-12-2024) Сколько уже писали про старый фонд в центре! Кто-нибудь прис... Именно. Если держать в порядке крышу и фундамет с отмосткой, бльшинство домов спокойно и по 100 лет простоят. Но у нас же как: крыша течет 10 лет, 20 лет, а потом оп-па, дом аварийный! Не вложили в свое время 3 млн на ремонт, зато сейчас тратят на расселение 100 млн.

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Гость

18:24:27 13-12-2024

Нужно запретить точечную застройку рядом со старым фондом, или пусть застройщик вначале выкупит все квартиры у собственников и потом строит, это беспредел почему дом признают после стройки аварийным и выкупает квартиры государство, удобно устроились застройщики за счёт государства, законы у нас опять дырявые, или пусть делают реновацию как на потоке вначале выкупят квартиры у всех в старом фонде, а потом строят.

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Элен без ребят

19:21:35 13-12-2024

треснул дом? давайте сделаем вам сквер! подразумевается, что жить вы будете в нем, когда ваш дом развалится)

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JJJ

21:28:46 13-12-2024

У нас тоже, по вине водоканала и У К подвал стоял затопленный , сколько времени неизвестно, пока трещины не пошли, просадка фундамента, заказали экспертизу, сдали документы в администрацию, сколько ждать ещё, чтоб признали аварийным , вопрос.

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Гость

22:34:33 13-12-2024

Застроим центр города "человечниками", получим откаты - вот только куда эти "человечники" канализационные стоки будет сливать - в трубы, которые построили в советское время?
Да они имею запас, но ведь не бесконечно.
В один прекрасный момент центр города проснется и поймет, что весь в ....

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Гость

10:48:30 14-12-2024

Гость (22:34:33 13-12-2024) Застроим центр города "человечниками", получим откаты - вот ... Ты про свою окраину беспокойся

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Маша кривопузкина

05:27:45 14-12-2024

очень странные жильцы..Вам ведь сказали.. давайте жить дружно ! И сквер обещали построить..Нет, жалуются... Интересно..а что значит , сквер построить ? ..три тополя посадить ? ....Ну, это уже на целый парк потянет

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Гость

08:29:47 14-12-2024

Администрация и застройщики целенаправленно уничтожают город, там напротив Максима Горького 43 - такой же лакомый кусок.

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