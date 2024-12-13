Застройщик высказался о треснувшем трехэтажном доме в Барнауле

Он призвал жильцов не паниковать

13 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Дом на ул. Максима Горького, 38а / Фото: Екатерина Смолихина

Директор компании "Дом-Строй" Андрей Щукин прокомментировал ситуацию с трещиной в трехэтажном доме в Барнауле на улице Максима Горького, 38а. Он заявил, что жильцам не стоит паниковать. Об этом сообщает "Толк".

По словам Щукина, трещина стала наследием строительства 17-этажного здания на Интернациональной, 47, и появилась еще в 2017 году из-за подтопления фундамента, а не из-за свай.

"Жители рассказали, что когда кто-то делает ремонт у себя в квартире, трещины идут по перегородкам во всем доме", – сказал директор.

Застройщик укрепил фундамент и использовал металлические швеллеры для стягивания дома. Щукин заявил, что "Дом-Строй" уже заказал проект геотехнического мониторинга, что позволит оценить влияние стройки на окружающие объекты.

А также рассказал о проблемах с ограждением участка – они возникли из-за старого забора и необходимости ликвидировать выгребные ямы.

Жильцы обратились в прессу и к властям, что, по словам застройщика, и привело к возбуждению уголовного дела. Однако никаких запретов на строительство не было.

Щукин выразил готовность к сотрудничеству с жильцами и предложил обустроить мини-сквер на месте передней территории.

"Наша задача – жить дружно", – считает он.

Строительство еще не начато – идет проектирование и получение разрешений. Причем Щукин отметил, что дом "отодвинули" на большее расстояние, чем того требуют градостроительные нормативы.

Напомним, о проблемах в трехэтажном доме на улице Максима Горького, 38а, стало известно весной 2024 года. Тогда его жители пожаловались на появившуюся на здании трещину и провалившийся вокруг строения асфальт. Во всем они обвинили стройку, находящуюся буквально у них под носом.