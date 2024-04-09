Застройщики предлагают отдать под реновацию несколько "ветхих" районов Барнаула

Развитие застроенных территорий поможет очистить город от старых домов и не позволит расти Барнаулу вширь

09 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Микрорайон Новосиликатный в 2017 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реновация барнаульского Потока ориентировочно стартует в 2024 году, но эксперты уже заявляют: аналогичные проекты нужно распространить и на другие районы. Так, руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов на круглом столе в Сибирской медиагруппе предложил застроить новым жильем микрорайон Новосиликатный, а архитекторы заявили, что в реновации нуждается центр города.

Программу застройки Потока администрация города разрабатывает уже несколько лет. Сейчас проект находится на финальной стадии и скоро его представят общественности.

После этого мэрия объявит аукцион, где определят застройщика-победителя для участка площадью 20-25 га. С инвестором заключат договор КРТ (комплексное развитие территории).

Девелоперы считают, что развитие Потока поможет решить одну из главных проблем стройиндустрии: нехватки земельных участков под новые многоквартирные дома.

"Когда-то мы начали осваивать северо-западное направление города. Потом застройщики, в том числе и мы, стали активно вступать в центр. Сейчас нам практически некуда идти, мы приблизились к такой ситуации, что развития нет. Почему? Потому что земли нет – ни для жилищного строительства, ни для промышленного", – напомнил Юрий Гатилов.

Он считает, что аукцион по Потоку заинтересует местных застройщиков. А дальше нужно распространять программу на другие микрорайоны города.

"С "головой" Поток этот купим. Надеюсь, не будем биться до посинения. Силикатный – в один. Еще пару районов вывести, два-три точно: объявили [аукцион], разыграли КРТ и делом занимаются строители. Это будет нормально, по имеющимся средствам это оптимальный вариант", – сказал Юрий Гатилов.

Развитие и реновация застроенных территорий – это большой плюс для города, уверен архитектор Алексей Квасов. Он отметил, что крупные кварталы на окраинах города фактически развивают по принципу КРТ. И там удается создать комфортную городскую среду. Архитектор надеется, что аналогичная схема заработает и в центре Барнаула.

"Вижу в последние годы бурный рост точечной застройки. Я думаю, мы этот период переживем, и мы придем к КРТ. Мы, работая с застройщиком "Союз", уже проектируем комплексно. Мне как архитектору понятно, как формируются улицы, как сделать комфортный ЖК, безопасные дворы. Мы видим, как это устойчиво работает. Но какие бы проекты ни пытались разработать в центре города, как-то успокоить, обосновать среду – не получается пока. Хорошо, если бы проекты КРТ были разработаны на всю застроенную часть города, историческую, были разработаны, продуманы с привлечением широкого круга специалистов", – сказал Алексей Квасов. Справка

По информации федерального Минстроя, комплексное развитие территорий – одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов России. Оно реализуется для повышения эффективности использования территорий, создания необходимых условий для развития инфраструктуры, расселения аварийного жилья, обновления застроенных территорий.