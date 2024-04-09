Застройщики предлагают отдать под реновацию несколько "ветхих" районов Барнаула
Развитие застроенных территорий поможет очистить город от старых домов и не позволит расти Барнаулу вширь
09 апреля 2024, 09:00, ИА Амител
Реновация барнаульского Потока ориентировочно стартует в 2024 году, но эксперты уже заявляют: аналогичные проекты нужно распространить и на другие районы. Так, руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов на круглом столе в Сибирской медиагруппе предложил застроить новым жильем микрорайон Новосиликатный, а архитекторы заявили, что в реновации нуждается центр города.
Программу застройки Потока администрация города разрабатывает уже несколько лет. Сейчас проект находится на финальной стадии и скоро его представят общественности.
После этого мэрия объявит аукцион, где определят застройщика-победителя для участка площадью 20-25 га. С инвестором заключат договор КРТ (комплексное развитие территории).
Девелоперы считают, что развитие Потока поможет решить одну из главных проблем стройиндустрии: нехватки земельных участков под новые многоквартирные дома.
"Когда-то мы начали осваивать северо-западное направление города. Потом застройщики, в том числе и мы, стали активно вступать в центр. Сейчас нам практически некуда идти, мы приблизились к такой ситуации, что развития нет. Почему? Потому что земли нет – ни для жилищного строительства, ни для промышленного", – напомнил Юрий Гатилов.
Он считает, что аукцион по Потоку заинтересует местных застройщиков. А дальше нужно распространять программу на другие микрорайоны города.
"С "головой" Поток этот купим. Надеюсь, не будем биться до посинения. Силикатный – в один. Еще пару районов вывести, два-три точно: объявили [аукцион], разыграли КРТ и делом занимаются строители. Это будет нормально, по имеющимся средствам это оптимальный вариант", – сказал Юрий Гатилов.
Развитие и реновация застроенных территорий – это большой плюс для города, уверен архитектор Алексей Квасов. Он отметил, что крупные кварталы на окраинах города фактически развивают по принципу КРТ. И там удается создать комфортную городскую среду. Архитектор надеется, что аналогичная схема заработает и в центре Барнаула.
"Вижу в последние годы бурный рост точечной застройки. Я думаю, мы этот период переживем, и мы придем к КРТ. Мы, работая с застройщиком "Союз", уже проектируем комплексно. Мне как архитектору понятно, как формируются улицы, как сделать комфортный ЖК, безопасные дворы. Мы видим, как это устойчиво работает. Но какие бы проекты ни пытались разработать в центре города, как-то успокоить, обосновать среду – не получается пока. Хорошо, если бы проекты КРТ были разработаны на всю застроенную часть города, историческую, были разработаны, продуманы с привлечением широкого круга специалистов", – сказал Алексей Квасов. Справка
По информации федерального Минстроя, комплексное развитие территорий – одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов России. Оно реализуется для повышения эффективности использования территорий, создания необходимых условий для развития инфраструктуры, расселения аварийного жилья, обновления застроенных территорий.
09:17:39 09-04-2024
Да заколебали!! Превратят нормальный район поток в черт знает что. У нас людей столько нет, сколько они хотят воткнуть домов
09:35:28 09-04-2024
Прохожая (09:17:39 09-04-2024) Да заколебали!! Превратят нормальный район поток в черт знае... Что в нем нормального?
13:13:29 09-04-2024
Мария (09:35:28 09-04-2024) Что в нем нормального?... Тихий зелёный район с минимумом автомобилей. Дегроды, кто умер, кто сидит, кого на уськова расселили
09:01:54 16-04-2024
Прохожая (09:17:39 09-04-2024) Да заколебали!! Превратят нормальный район поток в черт знае... Чё???Поток нормальный район? Превратят бараки в нормальные дома! жуть! Вы доедьте до новостроек, не поленитесь, в районе Семенова-Христенко. Был там вчера по делам. Очень прилично. Народ туда на экскурсии ездит как в Европу.Желаю Потоку того же.
09:19:51 09-04-2024
Опять этот Гатилов. Он вообще давно был на Силикатном? Несколько многоэтажных домов на переднем плане и за ними уже коттеджный поселок начинается. Где там он развернуться хочет? Пусть строится в сторону Павловска, Березовки. Места много. А для кого строить будет?
09:34:44 09-04-2024
Гость (09:19:51 09-04-2024) Опять этот Гатилов. Он вообще давно был на Силикатном? Неско... Да только Гатилов и строит нормально. Вы о чем? Поток давно пора обновить и Силикатный и Центр, уж тем более. Живем как в каменном веке..
09:45:24 09-04-2024
Мария (09:34:44 09-04-2024) Да только Гатилов и строит нормально. Вы о чем? Поток давно ... гатилов, залогинься!
11:36:00 09-04-2024
Мария (09:34:44 09-04-2024) Поток давно пора обновить и Силикатный и Центр, уж тем более. Живем как в каменном веке..
Город надо делать более уютным, красивым, побольше кафе уличных, скамеек, деревьев. Кстати, в центре приятнее гулять, чем на "выселках". На окраине действительно живут как в каменном веке. На Потоке куда приятнее гулять.
21:09:43 14-04-2024
Гость (09:19:51 09-04-2024) Опять этот Гатилов. Он вообще давно был на Силикатном? Неско... Для прибыли. А так х.з. зачем нужны эти человейники? Терпеть их не могу эти человейники.
09:39:35 09-04-2024
Поток сносят, застраивают. Только дороги как были узенькие, так и остаются, про нормативы освещения = расстояния между домами никто вообще не слышал... Инфраструктура вся рассчитана на малоэтажную застройку, на потоке уже канализацию рвёт постоянно, дальше что будет? Авария за аварией???
На Силикатном куда выезжать будете??? В это бутылочное горлышко, на на жд переезде на ул. Дальней? Там уже все СТОЯТ ПО ДВА ЧАСА!!! Не считая начала застройки т.н. "Спуткик2". Нам во Власихе уже никуда ни выехать, ни приехать, всё стоит. Павловского тракта вам мало??? Когда ж уже на *₽€тесь???
10:02:42 09-04-2024
Давно понятно, что все сталинки и хрущёвки в центре будут снесены, а их жильцы - уж так и быть - получат деньги на первый взнос по ипотеке на 30 лет где-нибудь на "элитарных" выселках в стекловатных человейниках.
10:14:24 09-04-2024
Гость (10:02:42 09-04-2024) Давно понятно, что все сталинки и хрущёвки в центре будут сн... Нет, сталинки и хрущевки в центре не снесут. Население только ждет окончания СВО, а потом ломанется со страшной силой из Барнаула. В течение 10 лет в городе останется 200-300 тыс человек. амногоэтажки как были заселены на 40%, так и останутся
10:26:05 09-04-2024
Гость (10:14:24 09-04-2024) Нет, сталинки и хрущевки в центре не снесут. Население тольк... Пока банки будут давать кредиты застройщикам, они будут лепить свою "элитарную" стекловату без оглядки на реальные продажи, как это было уже в Китае, где таким макаром целые города построили, в которых никто не живёт и никогда жить не будет. Потому что ни сами затройщики, ни продажные банковские клерки здесь жить не будут. Они уже сейчас здесь только "зарабатывают", а семьи и основная их недвига в сочах и масквах, а деньги в офшорах.
10:28:02 09-04-2024
Гость (10:14:24 09-04-2024) Нет, сталинки и хрущевки в центре не снесут. Население тольк... Во всяком случае, скотское отношение к жителям города достало многих. Техническая вода из крана, принуждение покупать питьевую воду – последняя капля! Абсолютная бесправность жителей, невозможность повлиять на ситуацию вводит многих в стойкую депрессию.
07:41:39 10-04-2024
Гость (10:28:02 09-04-2024) Во всяком случае, скотское отношение к жителям города достал... В фильме Маловита про воду очень хороший и поучительный пример есть. Вот прям для чинуш, чтобы помнили.
00:33:49 14-04-2024
Гость (10:28:02 09-04-2024) Во всяком случае, скотское отношение к жителям города достал... А отстаивать свои права не пробовали?!
10:41:03 09-04-2024
Гость (10:14:24 09-04-2024) Нет, сталинки и хрущевки в центре не снесут. Население тольк... Нострадамус?!
11:20:24 09-04-2024
Гость (10:14:24 09-04-2024) Нет, сталинки и хрущевки в центре не снесут. Население тольк... Ну да, в центре в хрущах и сталинках живут одни пенсионеры - они и рванут отсюда?
16:18:28 09-04-2024
Гость (11:20:24 09-04-2024) Ну да, в центре в хрущах и сталинках живут одни пенсио... Не верная и устаревшая информация. Очень много квартир скупают для студентов, чтобы учиться ближе к ВУЗам и не стоять в пробках на Павловском и Власихе. Там в Хрущевкахъ уже единичные квартиры с бабулями, еще несколько лет и там будет одна молодежь. На школах и садиках в центре это уже отражается.
16:48:49 09-04-2024
Гость (16:18:28 09-04-2024) Не верная и устаревшая информация. Очень много квартир скупа... Молодёжь временно живёт в хрущах. Выучится и сбежит
13:07:29 11-04-2024
Гость (16:48:49 09-04-2024) Молодёжь временно живёт в хрущах. Выучится и сбежит... в спичечные коробки по 12 кв., называемые "студиями", в ипотеку на 20 лет?
08:50:17 10-04-2024
Гость (11:20:24 09-04-2024) Ну да, в центре в хрущах и сталинках живут одни пенсио... Сейчас прямо побежали,в сталинках хоть тараканов нет и не заводятся.А в стекловате кишат.
15:11:25 09-04-2024
Гость (10:14:24 09-04-2024) Нет, сталинки и хрущевки в центре не снесут. Население тольк... Так наоборот, все поедут В город. Люди под 300к в месяц там получают, они все квартиры сметут.
10:17:39 09-04-2024
Гость (10:02:42 09-04-2024) Давно понятно, что все сталинки и хрущёвки в центре будут сн... Харя треснет. У наших застройщиков откуда деньги на такие проекты? Вон, холм около Драмы срыли, и что, кто-нибудь что-нибудь строит? Около Первомайского забору сколько лет уже? Или вы думаете, что ситуация будет улучшаться, у людей появятся деньги? Пока все как раз наоборот. Ипотека под конский процент, цены растут на все абсолютно, зарплаты в лучшем случае стоят на месте. Кто-то, конечно, богатеет. Только это очень небольшой процент от общей массы населения. И, сдается мне, денег участников СВО на покупку этого жилья тоже не хватит.
16:27:30 09-04-2024
Гость (10:17:39 09-04-2024) Харя треснет. У наших застройщиков откуда деньги на такие пр... На улицу то хоть выгляните. В каждой семье по две иномарки, ипотеку почти у всех. Все ноют, ноют, типа бедные, а квартиры на старте раскупаются
12:09:00 10-04-2024
Гость (16:27:30 09-04-2024) На улицу то хоть выгляните. В каждой семье по две иномарки, ... У все кредиты и ипотеки. На дцать лет вперед.
00:19:46 12-04-2024
Гость (16:27:30 09-04-2024) На улицу то хоть выгляните. В каждой семье по две иномарки, ... а иномарки -то 2000 годов,которые в Японии выкинули,а мы купили?
19:39:55 13-04-2024
Гость (10:02:42 09-04-2024) Давно понятно, что все сталинки и хрущёвки в центре будут сн... Эти самые сталинки и есть элитное жилье, к ним только руки приложить, небольшая этажность, просторные зелёные дворы ... красота.
10:20:21 09-04-2024
Однозначно на Донбасс. А то Ковш с Барнаулкой засыпит.
10:31:32 09-04-2024
Лучше за снижение цены по всем фронтам бились эти застройщики, иначе им крышка наступит , и очень очень скоро.
11:28:37 09-04-2024
А по факту на потоке оказывается жить комфортнее чем в элитных многоэтажных домах. Где дорожные воины только и идут, что за проезд что за автомобильное место. Жить в доме в 2-5 этажа-это хоть какие то условия для людей. А сейчас если есть возможность то 25 этажей обязательно строить.
14:12:33 09-04-2024
Гость (11:28:37 09-04-2024) А по факту на потоке оказывается жить комфортнее чем в элитн... в ЭЛИТНЫХ многоэтажных домах нет проблем с автомобильными местами и парковками, у вас очень странное представление об элитарности. Ну и вопрос, поменяли бы вы скажем квартиру в "Лапландии" на квартиру в бараке на Петра Сухова?
08:08:32 11-04-2024
Гость (14:12:33 09-04-2024) в ЭЛИТНЫХ многоэтажных домах нет проблем с автомобильными ме... Лапландия элитная? С каких пор?
13:29:01 11-04-2024
Гость (14:12:33 09-04-2024) в ЭЛИТНЫХ многоэтажных домах нет проблем с автомобильными ме... Лапландия- элит? спасибо, посмеялась))
и так, для справки: в Брн нет НИ ОДНОГО элитного дома.
19:18:20 12-04-2024
Элен без ребят (13:29:01 11-04-2024) Лапландия- элит? спасибо, посмеялась))и так, для справки... как и самой элиты) Как говорил М.Задорнов - богатый этот тот,в ком Бога много,а у кого денег-просто коллекционеры!
19:05:23 12-04-2024
Гость (14:12:33 09-04-2024) в ЭЛИТНЫХ многоэтажных домах нет проблем с автомобильными ме... Так в Лапландии Санта Клаус обитает,зачем ему соседи,в виде вас "элитарных"?
12:26:41 09-04-2024
Я прекрасно помню Поток 60-70х годов. Очень светлый и зелёный микрорайон с садиками и школами чуть ли не в каждом квартале
14:06:35 09-04-2024
Гость (12:26:41 09-04-2024) Я прекрасно помню Поток 60-70х годов. Очень светлый и зелёны... так Поток он 60-х годов постройки? Как он мог быть зеленым? Просторным да, так как не был застроен. В сети много фото Потока 60-х годов, не назвать уж его таким светлым и зеленым, плюс работа промпредприятий
11:58:14 10-04-2024
Гость (14:06:35 09-04-2024) так Поток он 60-х годов постройки? Как он мог быть зеленым? ... Поток, потоком, а вот по Новосиликатному есть кое что.
господа застройщики ,думают о том что энеого мощности себя уже исчерпали. Зимний коллапс себя показал. Нет не думают.
Городская канализационная сеть в микрорайонах отсутствует. Распредузлы и подстанции будет Гатилов строить? Старый проект дорожной развязки мимо пивзавода то же он проведет? Не копеечки не даст на это, зато как деньги обернуть в стройке мы первые. Когда уже начнут привлекать за лжепроекты, ну хотя бы за историю с Реч.вокзалом....
12:57:59 11-04-2024
Андрей (11:58:14 10-04-2024) Поток, потоком, а вот по Новосиликатному есть кое что. г...
А что с Речным-то, кстати, кто в курсе?? Будет там этот монстр или нет?
13:31:52 11-04-2024
Наталья (12:57:59 11-04-2024) А что с Речным-то, кстати, кто в курсе?? Будет там э... с Речным- оставшаяся боль в сердце.
21:29:50 12-04-2024
Наталья (12:57:59 11-04-2024) А что с Речным-то, кстати, кто в курсе?? Будет там э... монстра не будет,грунт плавает,сейчас думают о монстрике,иначе на фига б его сносили
14:04:58 12-04-2024
Андрей (11:58:14 10-04-2024) Поток, потоком, а вот по Новосиликатному есть кое что. г... А в фамилии точно все буквы правильные?
14:04:14 09-04-2024
администрации стоит уже проводить совещания не только по развитию районов, но и по восстановлению зеленого каркаса города. Сколько деревьев уничтожено в угоду новостроям? Равно как и почему новые кварталы такие "лысые"? Крупномеры высаживать сразу нельзя? В городе пыль и грязь повсеместно. Раньше приезжие ВСЕГДА говорили, что город уютный, зеленый. Сейчас подобных эпитетов в отношении Барнаула лет 10-13 точно как не слышно уже.
14:57:29 09-04-2024
Гость (11:36:00 09-04-2024) ... Гулять с собаками,вы имеете ввиду.Так уже загадили поток эти собачки,что наступить некуда и железные гаражи с помоечным хламом вокруг заборов школ и детских садов и круглосуточные стоянки машин под окнами домов на придомоаых территориях.
15:24:59 09-04-2024
комфортная городская среда? Заезжал на днях по делам в район Семенова - мрак. Машинами все забито, грязь везде, озера стоят. Натуральный муравейник. это называют комфортным? Поток бы обновить конечно не мешало, но не так..
06:52:00 10-04-2024
Поток ,поток .. поток обновляйте. А в западный нос не суйте ,откусим . Наши дома как стояли так и будут стоять и даже не планируйте себе ничего там
22:32:10 10-04-2024
Валентина (06:52:00 10-04-2024) Поток ,поток .. поток обновляйте. А в западный нос не суйте ... Согласен!!! Руки прочь от Западного и Осипенко!
07:02:21 11-04-2024
Отвалите вы уже от Центра! Центр был. есть и должен быть историческим! Нет новоделу!
10:11:50 12-04-2024
Нужно запретить строить дома выше 5
19:29:26 12-04-2024
Сергей (10:11:50 12-04-2024) Нужно запретить строить дома выше 5... нужно вообще запретить точечную застройку! и по 100 квартир иметь,имеешь лишние метры продавай,а не сдавай в аренду!тогда глядишь и таких потребностей в жилье не будет.
09:03:59 16-04-2024
как-то так! (19:29:26 12-04-2024) нужно вообще запретить точечную застройку! и по 100 квартир ... Как бы Шариковых запретить? А то мерещатся им лишние комнаты везде....