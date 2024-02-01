Застройщику "Союз" одобрили проект ЖК на месте столетнего завода в центре Барнаула
Еще в конце 2022 года компания объявила о своих планах на площадке
01 февраля 2024, 12:05, ИА Амител
П-образную многоэтажку с подземной парковкой скоро начнут строить на ул. Пушкина, 30 (пересечение с ул. Максима Горького). Компания "Союз" семьи Отмашкиных 23 января 2024 года получила положительное заключение на проект. Это дает девелоперу право обратиться в мэрию за разрешением на строительство и приступать к работам на площадке.
Проект ЖК впервые показали на градсовете в декабре 2022 года. Архитекторы по заданию инвестора предложили на участке пятиподъездный дом. В нем заложено 218 квартир и подземный паркинг на 84 машино-места. Еще 78 парковочных мест предусмотрено на территории ЖК и вдоль ул. Гоголя. Входы и въезды на площадку будут с ул. Гоголя и Пушкина.
Проект ЖК ул. Пушкина, 30 / Фото: Мастерская Золотова
Первые этажи дома застройщик намерен отдать под коммерцию, а также детские и спортивные зоны, которые жильцы будут использовать в зимнее время, когда двор засыпан снегом.
В теплое время года все площадки доступны на придомовой территории, которую сделают разноуровневой. Часть двора отдадут под озеленение: здесь высадят кустарники и высокорослые деревья.
ЖК спроектирован в современном стиле: простая архитектура с многочисленной деталировкой. Фасады архитекторы выполнили в теплой гамме, с использованием белых и серых оттенков.
Отклик истории
Территория на ул. Пушкина, 30, долгие годы принадлежала канифольному заводу. Его построили в 1928 году. Предприятие выпускало канифоль, скипидар, иммерсионное масло и кедровый бальзам, которые использовали для оптических приборов.
Завод приостановил работу в 2003 году из-за невостребованности продукции. В 2008-м предприятие ликвидировали по делу о банкротстве. В 2007 и 2012 годах на территории фабрики были пожары.
В январе 2022 года участок со зданиями купила компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз") и приступила к сносу девяти старых корпусов. Тогда же девелопер сменил назначение участка: вместо промышленных объектов на площадке разрешили строить высотные дома.
12:18:40 01-02-2024
Главное в Центр не лезьте,а на Пушкина можете строить.
12:46:05 01-02-2024
Гость (12:18:40 01-02-2024) Главное в Центр не лезьте,а на Пушкина можете строить. ... Но и здесь нищим делать не чего.
13:28:43 01-02-2024
Гость (12:46:05 01-02-2024) Но и здесь нищим делать не чего.... нищие не могут позволить себе новостройку.
12:35:14 01-02-2024
Панелька что ли? Что ж ничего интересного придумать не могут, прямоугольные коробочки. Ну хоть п-образный, а то чаще всего в ряд несколько одинаковых окна в окна.
13:20:28 01-02-2024
не Дубай, а Отмашкин не шейх. Увы.
13:34:31 01-02-2024
Зачем детям игровые зоны в тепле?! Дети должны бегать на улице в любое время года! Гробите наших детей такими проектами!
13:35:35 01-02-2024
Опять ЖК, а кто жить то там будет, полно новостроек стоят пустые, лучше бы заводы строили............где работать то?
13:55:14 01-02-2024
И трамвай тудэй подвести новый семьи Отмашкиных
14:46:14 01-02-2024
Ужас. Там и сейчас от машин не протолкнуться, друг на друге паркуются. А что будет, когда указанный дом появится? Кстати, обратите внимание - совсем рядом находится дом по адресу Пушкина, 32. Кто-нибудь рассчитывал инсоляцию? Явно, жителям нижних этажей новый дом загородит солнечный свет. Получается, "деньги" решают, а жители города ничего не решают?
11:30:41 02-02-2024
Прохожий (14:46:14 01-02-2024) Ужас. Там и сейчас от машин не протолкнуться, друг на друге ... Вы только проснулись что ли?
15:11:45 01-02-2024
Никогда не поверю, что на иммерсионное масло не было спроса
15:38:30 01-02-2024
Народ одобрил строительство общественного туалета на месте компании Союз.
23:53:34 01-02-2024
У меня создаётся впечатление, что после смерти Баварина в Барнауле нет хозяина. В настройках нет единой архитектурные идеи. Разрушается история города. Он превращается в многоэтажную деревню, где каждый застройщик сам себе голова. Где хочу, что хочу-то строю?
22:03:51 02-02-2024
Горожанин. (23:53:34 01-02-2024) У меня создаётся впечатление, что после смерти Баварина в Ба... Совершенно верно.
00:45:21 03-02-2024
Горожанин. (23:53:34 01-02-2024) У меня создаётся впечатление, что после смерти Баварина в Ба... А ты что хотел, деньги делают своё дело
11:29:10 02-02-2024
Гость (13:35:35 01-02-2024) Опять ЖК, а кто жить то там будет, полно новостроек стоят пу... Это где пустые новостройки...пару адресов можно огласить ?
22:59:37 02-02-2024
Туристический кластер, губернатора выбрали мэр отдыхает. Главное всю историю убрать, чтобы самим в историю попасть. Скоро их начнут называть по примеру со сталинками и хрущевками.
23:03:28 02-02-2024
Прохожий (14:46:14 01-02-2024) Ужас. Там и сейчас от машин не протолкнуться, друг на друге ... Кто такие жители, они интересны когда выборы, правда их всего в Алтае 26 %...
06:57:49 03-02-2024
Якутия и дальний восток уже начали выдворять мигрантов, вот тут то мы и покажем свое гостеприимство, их же надо куда-то расселять, а администрация от центра ещё и дотацию получит, все прекрасно 🤬🤬🤬
13:14:05 12-02-2024
Лучше бы строили на месте частного сектора.. Завод то был историей, и продукция его сейчас бы в маленьких бутылочках как сувенирная уходила бы легко. Но мы ж туристический кластер, зачем старинный завод, лучше высотку построим. Туристам она интереснее.. Город с позорной застройкой всего и вся. В 2000 я гордился зеленым Барнаулом, а сейчас это серый город парковок и высоток