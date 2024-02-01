Застройщику "Союз" одобрили проект ЖК на месте столетнего завода в центре Барнаула

Еще в конце 2022 года компания объявила о своих планах на площадке

01 февраля 2024, 12:05, ИА Амител

Проект ЖК ул. Пушкина, 30 / Фото: Мастерская Золотова

П-образную многоэтажку с подземной парковкой скоро начнут строить на ул. Пушкина, 30 (пересечение с ул. Максима Горького). Компания "Союз" семьи Отмашкиных 23 января 2024 года получила положительное заключение на проект. Это дает девелоперу право обратиться в мэрию за разрешением на строительство и приступать к работам на площадке.

Проект ЖК впервые показали на градсовете в декабре 2022 года. Архитекторы по заданию инвестора предложили на участке пятиподъездный дом. В нем заложено 218 квартир и подземный паркинг на 84 машино-места. Еще 78 парковочных мест предусмотрено на территории ЖК и вдоль ул. Гоголя. Входы и въезды на площадку будут с ул. Гоголя и Пушкина.

Проект ЖК ул. Пушкина, 30 / Фото: Мастерская Золотова

Первые этажи дома застройщик намерен отдать под коммерцию, а также детские и спортивные зоны, которые жильцы будут использовать в зимнее время, когда двор засыпан снегом.

В теплое время года все площадки доступны на придомовой территории, которую сделают разноуровневой. Часть двора отдадут под озеленение: здесь высадят кустарники и высокорослые деревья.

ЖК спроектирован в современном стиле: простая архитектура с многочисленной деталировкой. Фасады архитекторы выполнили в теплой гамме, с использованием белых и серых оттенков.

Отклик истории

Территория на ул. Пушкина, 30, долгие годы принадлежала канифольному заводу. Его построили в 1928 году. Предприятие выпускало канифоль, скипидар, иммерсионное масло и кедровый бальзам, которые использовали для оптических приборов.

Завод приостановил работу в 2003 году из-за невостребованности продукции. В 2008-м предприятие ликвидировали по делу о банкротстве. В 2007 и 2012 годах на территории фабрики были пожары.

В январе 2022 года участок со зданиями купила компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз") и приступила к сносу девяти старых корпусов. Тогда же девелопер сменил назначение участка: вместо промышленных объектов на площадке разрешили строить высотные дома.