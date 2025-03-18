Застрявшие на МКС космонавты отправились на Землю после девяти месяцев на орбите

Приводнение корабля состоится 19 марта в 00:57 по московскому времени

18 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Земля из космоса / Фото: unsplash.com

На Землю возвращаются астронавты NASA, застрявшие на Международной космической станции на девять месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соцсети NASA.

Космический корабль SpaceX Crew-9 успешно отстыковался от МКС 18 марта в 08:05 по московскому времени. В составе экипажа – американские астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс, а также российский космонавт Александр Горбунов.

"Экипаж миссии Crew-9 начал возвращение на Землю", – сказано в сообщении NASA.

Приводнение корабля состоится 19 марта в 00:57 по московскому времени.

Американские астронавты Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня 2024 года. Возвращение на Землю было запланировано на 14 июня того же года, однако из-за утечек гелия и отказа четырех двигателей корабля Starliner миссия продлилась девять месяцев. Российский космонавт Горбунов и астронавт Хейг отправились на орбиту в сентябре 2024 года.

Ранее американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов Уилмора и Уильямс. Он опубликовал их видео, сопроводив его в виде сердечек и ракет.

Вернуть астронавтов на Землю согласилась компания Маска SpaceX. В опубликованном видео Уилмор заявил, что они восхищаются Маском и президентом США Дональдом Трампом, а также ценят их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос.