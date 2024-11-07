Затишье перед бурей. Солнечный ноябрь в Барнауле
Начало ноября порадовало нас комфортной погодой
07 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Ветер за окном уже ласково треплет арматуру в Барнауле, но перед этим погода успела порадовать нас теплыми, спокойными днями. Обычно ноябрь неприятный, переходный месяц от осени к зиме. И мы уже пережили первый снег и заморозки. В этом году осень не сдается до последнего.
Коммунальные службы тем временем готовятся к ухудшению погоды: в крае объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток ожидаются дожди и мокрый снег, который перейдет в обычный. Местами возможны отложения мокрого снега, гололед, метели и усиление ветра до 18-23 м/с с порывами до 25-30 м/с.
"Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в Баевском, Благовещенском, Быстроистокском, Зональном, Каменском, Кулундинском, Ключевском, Кытмановском, Петропавловском, Родинском, Тогульском, Троицком, Целинном, Хабарском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах и в городе Славгороде", – рассказали в МЧС региона.
Снег, который ожидается в ближайшие дни, скорее всего, ляжет до весны.
12:20:57 07-11-2024
"Ветер за окном уже ласково треплет арматуру" и шевелит бетонные блоки.
13:04:47 07-11-2024
Гость (12:20:57 07-11-2024) "Ветер за окном уже ласково треплет арматуру" и шевелит бето... гоняет их по двору, собирая в кучи
15:39:33 07-11-2024
Я был бы рад если бы хоть один раз в году, зимы не было, чтобы погода была как в тропиках.
Но увы природа возьмет свое, климат наш не позволяет сохрянять теплую погоду без снега осенью и зимой
17:30:48 07-11-2024
ТТропика (15:39:33 07-11-2024) Я был бы рад если бы хоть один раз в году, зимы не было, что... Подождите еще, у нас в Барнауле все возможно. Вспомните прошлый год, снег установился только 6 декабря. Ноябрь был просто прекрасный. Так что все еще может быть...