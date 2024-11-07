Затишье перед бурей. Солнечный ноябрь в Барнауле

Начало ноября порадовало нас комфортной погодой

07 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Солнечный ноябрь в Барнауле / Фото: amic.ru

Ветер за окном уже ласково треплет арматуру в Барнауле, но перед этим погода успела порадовать нас теплыми, спокойными днями. Обычно ноябрь неприятный, переходный месяц от осени к зиме. И мы уже пережили первый снег и заморозки. В этом году осень не сдается до последнего.

Коммунальные службы тем временем готовятся к ухудшению погоды: в крае объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток ожидаются дожди и мокрый снег, который перейдет в обычный. Местами возможны отложения мокрого снега, гололед, метели и усиление ветра до 18-23 м/с с порывами до 25-30 м/с.

"Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в Баевском, Благовещенском, Быстроистокском, Зональном, Каменском, Кулундинском, Ключевском, Кытмановском, Петропавловском, Родинском, Тогульском, Троицком, Целинном, Хабарском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах и в городе Славгороде", – рассказали в МЧС региона.

Снег, который ожидается в ближайшие дни, скорее всего, ляжет до весны.