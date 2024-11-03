Когда в Алтайском крае ляжет снег?
По многолетним нормам постоянный снежный покров в регионе устанавливается в первой декаде ноября
03 ноября 2024, 06:30, ИА Амител
Постоянный снежный покров установится на большей части территории Алтайского края 7 ноября. На фоне прохождения двойной системы холодных фронтов температура в течение дня от плюсовых отметок опустится к вечеру до -2...+1 градуса. А мокрый снег с дождем перейдет в снег. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В ночь на 8 ноября столбики термометров покажут -2...-8 градусов, осадки сохранятся. Их интенсивность в течение дня будет ослабевать, а температура воздуха будет слабо отрицательной. К вечеру снег стихнет. Но так как сильных волн тепла мы уже не ждем, снег может немного подтаивать, но покров уже не разрушится", – говорит синоптик.
07:11:25 03-11-2024
Посл 10 ноября. Как обычно.
11:24:12 03-11-2024
Гость (07:11:25 03-11-2024) Посл 10 ноября. Как обычно. ...
В прошлом году где-то 3 ноября выпал снег, сугробы были и дубак стоял ещё пару- тройку дней. К 10-му ноября растаял и зеленая трава была до начала декабря. А Обь встала где то 21-22 декабря!
10:45:39 03-11-2024
Наконец то наши синоптики начали заглядывать в яндекс погоду
12:32:33 03-11-2024
не верю почему то.
21:58:34 03-11-2024
А я помню начало зимы 1989 года. Снег выпал лишь в 3-ей декада декабря! Не, всё было как обычно, морозы, но без снега. Под угрозой срыва оказалось возведение снежных городков к Новому Году. В общем, выпавший снег тоже не залёживался, его судорожно сгребали отовсюду, вместе с травой и листвой и свозили на районные ёлки. Конечно, скульптуры и горки были не такие "белоснежные", как раньше. Ну и таяли горки почти до июля, превратившись в кучу листвы, травы, палок, щепок, и превративши вокруг себя землю в болото.
Кстати, в наступившем 1990 году весна тоже преподнесла сюрприз: снег быстро растаял, наступило тепло, все переоделись и переобулись, и в третьей декаде апреля снова треснули морозы (ночью до -27°С), примерно, дней на 4-5. Люди постарше, чертыхаясь, снова достали зимний гардероб, ну а молодёжь - кто и как.