Когда в Алтайском крае ляжет снег?

По многолетним нормам постоянный снежный покров в регионе устанавливается в первой декаде ноября

03 ноября 2024, 06:30, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Постоянный снежный покров установится на большей части территории Алтайского края 7 ноября. На фоне прохождения двойной системы холодных фронтов температура в течение дня от плюсовых отметок опустится к вечеру до -2...+1 градуса. А мокрый снег с дождем перейдет в снег. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 8 ноября столбики термометров покажут -2...-8 градусов, осадки сохранятся. Их интенсивность в течение дня будет ослабевать, а температура воздуха будет слабо отрицательной. К вечеру снег стихнет. Но так как сильных волн тепла мы уже не ждем, снег может немного подтаивать, но покров уже не разрушится", – говорит синоптик.