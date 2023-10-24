"Затормозившее" дело о смерти младенца в больнице Барнаула взяли на контроль в СК РФ
Бастрыкин поручил ускорить расследование дела и проведение судебной экспертизы
24 октября 2023, 14:34, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти двухмесячного мальчика в инфекционное отделение больницы № 1 Барнаула, сообщает Информационный центр ведомства.
Напомним, младенец скончался ночью 20 марта 2023 года. 18 марта он начал задыхаться в палате, "весь посинел, потом резко стал темно-бордового цвета". В медучреждении сказали, что "это нормальное явление". 19 марта мальчику стало хуже, ему поставили гормон, после чего он уснул, а затем у него пошли пенистые пузыри изо рта. Матери сказали, что это пробка из слизи и что "это норма". Вечером малыш уже был в крайне тяжелом состоянии, а ночью начал задыхаться. В итоге младенца перевели в реанимацию, а через 50 минут родителям сказали, что его не спасли.
"Работники лечебного учреждения тактику лечения не меняли, жалобы родителей игнорировали. Через несколько дней мальчик скончался от пневмонии. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен", – говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил ускорить расследование дела и проведение судебной экспертизы и представить доклады.
15:18:14 24-10-2023
молчанову к ответу. а то в министры собралась.
17:10:05 24-10-2023
Гость (15:18:14 24-10-2023) молчанову к ответу. а то в министры собралась.... Причем здесь Молчанова? Сначала разберитесь, а потом пишите. Это совсем другое лечебное учреждение
09:13:36 25-10-2023
тогда смирнова.
11:41:48 25-10-2023
ное в инфекционном