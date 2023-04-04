Жительница Барнаула винит медиков в смерти двухмесячного ребёнка
В Минздраве Алтайского края прокомментировали произошедшее, ведомство назначило служебную проверку
04 апреля 2023, 11:50, ИА Амител
В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в ночь на 20 марта умер двухмесячный мальчик, сообщает Barnaul 22.
13 марта ребёнка с матерью доставили в медучреждение, там малышу поставили диагноз "бронхиолит". А через два дня заболел и его брат-близнец, в больницу с которым лёг отец. Второму малышу сразу начали ставить антибиотик, делать ингаляции, но состояние ухудшалось, несмотря на слова врачей.
18 марта он начал задыхаться в палате, "весь посинел, потом резко стал тёмно-бордового цвета". Мать оказала ему доврачебную помощь, и он до прихода медиков начал "потихоньку дышать". Заведующая отделением позднее сказала, что "это нормальное явление".
Но 19-го числа мальчику стало ещё хуже, что признал другой дежурный врач. Ребёнку поставили гормон, после чего он уснул, а затем у него пошли пенистые пузыри изо рта. Матери сказали, что это пробка из слизи и что это якобы норма. Вечером малыш уже был в крайне тяжёлом состоянии, а ночью начал задыхаться, но достучаться до врача с первого раза не смогли. "В этот момент ребёнок синел у меня на руках, пытаясь продохнуть, но не смог. Ребёнок обмяк", – отметила горожанка.
В итоге младенца перевели в реанимацию, а через 50 минут родителям сказали, что его не спасли. В заключении написали "пищевая асфиксия".
В Минздраве Алтайского края в ответ на это отметили, что глава ведомства уже поставлен в известность, назначена служебная проверка, по результатам которой и вынесут решение.
"О причинах происшедшего говорить рано, так как проведение судебно-медицинской экспертизы – это длительный процесс, который регламентирован нормативными документами. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае", – подчеркнули в ведомстве.
12:04:46 04-04-2023
В инфекционном отделении больницы № 1 Барнаула - Это какая больница?
12:05:08 04-04-2023
Ну вот откуда бронхит у двухмесячных детей?!
12:30:40 04-04-2023
Гость, бронхиолит, а не бронхит. им как раз только дети и болеют.
12:34:56 04-04-2023
Гость, бронхиолит, не бронхит. Из-за вирусной инфекции. Притащил кто-то вирус домой и заразил младенцев.
14:39:48 04-04-2023
Вчера в ВК это уже читала, там свидетели, кто с ними лежал, писали, что мамаша поила 2-ух месячного ребенка коровьим молоком и у ребенка случилась пищевая асфиксия, он захлебывался, что вроде бы и явилось причиной смерти. Тут еще надо реально разбираться.