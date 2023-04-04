Жительница Барнаула винит медиков в смерти двухмесячного ребёнка

В Минздраве Алтайского края прокомментировали произошедшее, ведомство назначило служебную проверку

04 апреля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в ночь на 20 марта умер двухмесячный мальчик, сообщает Barnaul 22.

13 марта ребёнка с матерью доставили в медучреждение, там малышу поставили диагноз "бронхиолит". А через два дня заболел и его брат-близнец, в больницу с которым лёг отец. Второму малышу сразу начали ставить антибиотик, делать ингаляции, но состояние ухудшалось, несмотря на слова врачей.

18 марта он начал задыхаться в палате, "весь посинел, потом резко стал тёмно-бордового цвета". Мать оказала ему доврачебную помощь, и он до прихода медиков начал "потихоньку дышать". Заведующая отделением позднее сказала, что "это нормальное явление".

Но 19-го числа мальчику стало ещё хуже, что признал другой дежурный врач. Ребёнку поставили гормон, после чего он уснул, а затем у него пошли пенистые пузыри изо рта. Матери сказали, что это пробка из слизи и что это якобы норма. Вечером малыш уже был в крайне тяжёлом состоянии, а ночью начал задыхаться, но достучаться до врача с первого раза не смогли. "В этот момент ребёнок синел у меня на руках, пытаясь продохнуть, но не смог. Ребёнок обмяк", – отметила горожанка.

В итоге младенца перевели в реанимацию, а через 50 минут родителям сказали, что его не спасли. В заключении написали "пищевая асфиксия".

В Минздраве Алтайского края в ответ на это отметили, что глава ведомства уже поставлен в известность, назначена служебная проверка, по результатам которой и вынесут решение.