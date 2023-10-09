НОВОСТИЭкология

Затронуло шесть сел. На Алтае произошло третье за октябрь землетрясение

Во всех случаях население толчки даже не ощутило

09 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай
Фото: МЧС Республики Алтай

В Республике Алтай 9 октября произошло землетрясение, сообщили в МЧС региона.

Сейсмособытие магнитудой 4,8 зарегистрировали в Кош-Агачском районе в пяти километрах северо-западнее Ташанты. 

"В пятидесятикилометровую зону попали шесть населенных пунктов: Кокоря, Кош-Агач, Мухо-Тархата, Ташанта, Теленгит-Сортогой, Тебелер", – рассказали в ведомстве.

В этом же месяце землетрясения в регионе фиксировали 1 октября в Чемальском районе (магнитуда 2,7) и 8 октября в Улаганском районе (2,9). Во всех случаях население толчки даже не ощутило.

Землетрясения Республика Алтай

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:20:45 09-10-2023

Профессор из АГУ утверждает что сильных землетрясений не будет, "бояться ничего не нужно минимум 130 лет". https://www.amic.ru/news/altay-budet-tryasti-uchenyy-o-zemletryasenii-2003-goda-i-o-tom-kogda-zhdat-ego-vnov-530581

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:55 09-10-2023

Гость (12:20:45 09-10-2023) Профессор из АГУ утверждает что сильных землетрясений не буд... Так пока противоречий и нет - слава Богу, землетрясение несильное! от слова СОВСЕМ!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
про

15:27:58 09-10-2023

Я когда был в Акташе, ездил ,на так назваемый "Марс" - местный водитель гид-алтаец нам рассказывал ,что как принцессу Укока достали - так и начало трясти.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:52:23 09-10-2023

Все верно. Пока не вернут на место захоронения принцессу Укока , так и будет землю трясти.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:46:55 10-10-2023

Я так думаю, что этот ученый насчет сотни лет ошибся в расчетах. скоро грохнет!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров