Затронуло шесть сел. На Алтае произошло третье за октябрь землетрясение

Во всех случаях население толчки даже не ощутило

09 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

В Республике Алтай 9 октября произошло землетрясение, сообщили в МЧС региона.

Сейсмособытие магнитудой 4,8 зарегистрировали в Кош-Агачском районе в пяти километрах северо-западнее Ташанты.

"В пятидесятикилометровую зону попали шесть населенных пунктов: Кокоря, Кош-Агач, Мухо-Тархата, Ташанта, Теленгит-Сортогой, Тебелер", – рассказали в ведомстве.

В этом же месяце землетрясения в регионе фиксировали 1 октября в Чемальском районе (магнитуда 2,7) и 8 октября в Улаганском районе (2,9). Во всех случаях население толчки даже не ощутило.