Затронуло шесть сел. На Алтае произошло третье за октябрь землетрясение
Во всех случаях население толчки даже не ощутило
09 октября 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: МЧС Республики Алтай
В Республике Алтай 9 октября произошло землетрясение, сообщили в МЧС региона.
Сейсмособытие магнитудой 4,8 зарегистрировали в Кош-Агачском районе в пяти километрах северо-западнее Ташанты.
"В пятидесятикилометровую зону попали шесть населенных пунктов: Кокоря, Кош-Агач, Мухо-Тархата, Ташанта, Теленгит-Сортогой, Тебелер", – рассказали в ведомстве.
В этом же месяце землетрясения в регионе фиксировали 1 октября в Чемальском районе (магнитуда 2,7) и 8 октября в Улаганском районе (2,9). Во всех случаях население толчки даже не ощутило.
12:20:45 09-10-2023
Профессор из АГУ утверждает что сильных землетрясений не будет, "бояться ничего не нужно минимум 130 лет". https://www.amic.ru/news/altay-budet-tryasti-uchenyy-o-zemletryasenii-2003-goda-i-o-tom-kogda-zhdat-ego-vnov-530581
14:13:55 09-10-2023
Гость (12:20:45 09-10-2023) Профессор из АГУ утверждает что сильных землетрясений не буд... Так пока противоречий и нет - слава Богу, землетрясение несильное! от слова СОВСЕМ!
15:27:58 09-10-2023
Я когда был в Акташе, ездил ,на так назваемый "Марс" - местный водитель гид-алтаец нам рассказывал ,что как принцессу Укока достали - так и начало трясти.
23:52:23 09-10-2023
Все верно. Пока не вернут на место захоронения принцессу Укока , так и будет землю трясти.
09:46:55 10-10-2023
Я так думаю, что этот ученый насчет сотни лет ошибся в расчетах. скоро грохнет!