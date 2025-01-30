Затяжная магнитная буря накроет Землю в ближайшее время

Она продлится до 4 февраля

30 января 2025, 13:11, ИА Амител

Фото: Vivek Doshi / unsplash.com

Магнитная буря накроет Землю вечером 31 января, пишет портал My-calend.ru.

В первые три дня интенсивность геомагнитных ударов будет достигать пяти баллов из восьми. А с вечера 2 февраля мощность снизится до четырех баллов.

Ориентировочно, продлится буря до 4 февраля.

27 января на Солнце случилась сильная вспышка класса М. Это привело к повышению влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли.