Метеопатам стоит быть осторожными не только сегодня, но и завтра

28 октября 2024, 10:23, ИА Амител

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Об очередной угрозе магнитной бури сообщают ученые. Новый прогноз по геомагнитной активности на Земле опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Вероятность магнитной бури сегодня заметно выше, чем в другие дни.

О том, будет ли магнитная буря 28 октября 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 28 октября 2024 года? Вероятность такого сценария очень высока. В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, указано, что в течение дня мощность геомагнитных колебаний перейдет в "красную" зону и останется там надолго. По оценке лаборатории, вероятность магнитной бури составляет 30% – это весьма высокий показатель.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 28 октября 2024 года? Любопытно, что пик ударов придется на самое начало магнитной бури. В этот момент мощность геоударов может приблизиться к 6 баллам. Это уровень G2, который обозначает "среднюю бурю".

3 Во сколько начнется эта магнитная буря и когда она закончится? Уже в самое ближайшее время. Согласно прогнозу, магнитная буря может начаться уже после 06:00 по московскому времени. При этом магнитная буря будет затяжной и перейдет уже на следующий день, если верить прогнозу. В нем указано, что магнитосфера Земли успокоится лишь к 12:00 следующего дня, 29 октября 2024 года.

4 Какова вероятность, что магнитная буря 28 октября будет еще мощнее? Вероятность сильного геомагнитного шторма ученые оценивают в 35%.