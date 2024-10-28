Затяжной удар. Что известно о магнитной буре, которая может накрыть Землю 28 октября?
Метеопатам стоит быть осторожными не только сегодня, но и завтра
28 октября 2024, 10:23, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Об очередной угрозе магнитной бури сообщают ученые. Новый прогноз по геомагнитной активности на Земле опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Вероятность магнитной бури сегодня заметно выше, чем в другие дни.
О том, будет ли магнитная буря 28 октября 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 28 октября 2024 года?
Вероятность такого сценария очень высока. В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, указано, что в течение дня мощность геомагнитных колебаний перейдет в "красную" зону и останется там надолго.
По оценке лаборатории, вероятность магнитной бури составляет 30% – это весьма высокий показатель.
2
Насколько мощной будет магнитная буря 28 октября 2024 года?
Любопытно, что пик ударов придется на самое начало магнитной бури. В этот момент мощность геоударов может приблизиться к 6 баллам. Это уровень G2, который обозначает "среднюю бурю".
3
Во сколько начнется эта магнитная буря и когда она закончится?
Уже в самое ближайшее время. Согласно прогнозу, магнитная буря может начаться уже после 06:00 по московскому времени.
При этом магнитная буря будет затяжной и перейдет уже на следующий день, если верить прогнозу. В нем указано, что магнитосфера Земли успокоится лишь к 12:00 следующего дня, 29 октября 2024 года.
4
Какова вероятность, что магнитная буря 28 октября будет еще мощнее?
Вероятность сильного геомагнитного шторма ученые оценивают в 35%.
5
Как защититься от воздействия магнитной бури?
Во-первых, не следует слишком переживать из-за магнитных бурь. Тем более что их влияние на организм человека наука до сих пор не доказала. Да и врачи убеждены, что достаточно просто держать свой организм в тонусе. Для этого нужно хорошо высыпаться, пить достаточно воды, побольше бывать на свежем воздухе и не переедать.
10:39:22 28-10-2024
Не надоедает же зомбировать людей?!
11:09:24 28-10-2024
ну чо? началась не? а то волнуюсь...
13:48:09 28-10-2024
Гость (11:09:24 28-10-2024) ну чо? началась не? а то волнуюсь...... Если вы еще жывы - то ништяк всио.