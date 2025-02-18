На барнаульском рынке ввели абонемент на туалет

После нового года стоимость одного посещения туалета выросла до 20 рублей

18 февраля 2025, 15:25, ИА Амител

Знак туалета / Фото: unsplash.com / Possessed Photography

На Петровском рынке в Барнауле ввели абонемент на посещение туалета для предпринимателей. На это обратила внимание "КП-Барнаул".

Первоначально снимок объявления появился в социальных сетях. Речь идет о талонах на посещение туалета. В нем говорится, что разовое посещение стоит 12 рублей, однако желающие могут оплатить абонемент, который будет действовать с 1 по 30 или 31 число месяца. Оплачивать его нужно заранее.

Председатель ТОС микрорайона Петровский и управляющий рынка Виктор Юдин пояснил объявление – в действительности оно было предназначено для внутреннего использования.

"И данные в нем, кстати, уже старые. После нового года стоимость одного посещения туалета стала 20 рублей", – добавил он.

Юдин отметил, что в действительности общественный туалет на рынке – заведение убыточное. В 2023 году от него было 100 тысяч убытков, а в 2024 году – 200 тысяч. Владельцы поддерживают там порядок, а в помещении посменно работают контролеры. Сами абонементы выгодны для предпринимателей: в него заложено одно посещение в день, но в действительности можно посещать туалет сколько угодно.