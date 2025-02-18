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На барнаульском рынке ввели абонемент на туалет

После нового года стоимость одного посещения туалета выросла до 20 рублей

18 февраля 2025, 15:25, ИА Амител

Знак туалета / Фото: unsplash.com / Possessed Photography
Знак туалета / Фото: unsplash.com / Possessed Photography

На Петровском рынке в Барнауле ввели абонемент на посещение туалета для предпринимателей. На это обратила внимание "КП-Барнаул".

Первоначально снимок объявления появился в социальных сетях. Речь идет о талонах на посещение туалета. В нем говорится, что разовое посещение стоит 12 рублей, однако желающие могут оплатить абонемент, который будет действовать с 1 по 30 или 31 число месяца. Оплачивать его нужно заранее.

Председатель ТОС микрорайона Петровский и управляющий рынка Виктор Юдин пояснил объявление – в действительности оно было предназначено для внутреннего использования.

"И данные в нем, кстати, уже старые. После нового года стоимость одного посещения туалета стала 20 рублей", – добавил он.

Юдин отметил, что в действительности общественный туалет на рынке – заведение убыточное. В 2023 году от него было 100 тысяч убытков, а в 2024 году – 200 тысяч. Владельцы поддерживают там порядок, а в помещении посменно работают контролеры. Сами абонементы выгодны для предпринимателей: в него заложено одно посещение в день, но в действительности можно посещать туалет сколько угодно.

Барнаул рынок

Комментарии 15

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Musik

15:30:26 18-02-2025

предприниматели. бизнесмены. элита.

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кыска

15:35:07 18-02-2025

Бизнес

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Гость

15:46:46 18-02-2025

Сколотите им на улице с дыркой в полу - дешево и сердито.

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Гость

16:01:58 18-02-2025

Я подумал вначале про Крытый рынок. Чтобы выжить людей - влепят посещение туалета рублей 200.

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Гость

16:21:50 18-02-2025

Что то новенькое. Всегда туалет включен в аренду. Теперь лишних раз продавцы руки мыть не пойдут. Как насчет саннорм? Нет противоречий?

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Элен без ребят

16:23:43 18-02-2025

а газетных киосках и мороженом туалетов вообще нет. бедные пенсионеры терпят по 12 часов или ходят просятся в соседние магазины или ведро. вот где ужас!

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Гость

16:30:24 18-02-2025

Почему нельзя было это включить в арендную плату, чуток подняв её, а не позориться на весь белый свет - загадка

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привет,90е:платные туалеты

17:08:21 18-02-2025

Интересно, как сотрудники краевой администрации платят за посещение туалетов на Ленина,59, разово или покупают абонемент?
Разве стоимость аренды в здании рынка не включает в себя пользование туалетом? Арендаторы торговых мест платят владельцу рынка. На каком основании требуется ещё и плата с работающих продавцов? Да управляющий рынка жалуется на жизнь, на туалете много заработать не получается, убыток 200тр. Так сделайте туалет бесплатным, не надо будет содержать контролеров и платить им зарплату, убытка не будет. Что касается уборки, туалет находится не на территории рынка, за который УЖЕ заплатили арендаторы, владельцы обязаны убирать ВСЮ территорию.

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Гость

19:38:01 18-02-2025

Кого ни послушаешь, все в убыток работают. Но оттащить от кормушки ещё никого не удалось!

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Коль

20:06:53 18-02-2025

Космонавты как в туалет ходят. Учитесь

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Гость

08:38:50 19-02-2025

Коль (20:06:53 18-02-2025) Космонавты как в туалет ходят. Учитесь... Да, пора работникам рынков приобретать космические скафандры)))
Люди рассказывают, что подобная ситуация с платой за посещение санузла на ВСЕХ рынках города, в том числе даже на Павлике, где автозапчасти. Всюду антисанитария (нет возможности даже бесплатно помыть руки)

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Гость

08:53:40 19-02-2025

Хорошо бы санитарным службам города ПРОВЕСТИ ТОТАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ПЛАТНЫХ ТУАЛЕТОВ на всех рынках и ТЦ. Как там с микробами? За что деньги берут?

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Гость

11:09:05 19-02-2025

Гость (08:53:40 19-02-2025) Хорошо бы санитарным службам города ПРОВЕСТИ ТОТАЛЬНУЮ ПРОВЕ... обращу внимание, что в большинстве районов, кроме как в ТЦ, туалетов общественных нет. можно добиться закрытия и этих, но тогда терпеть придётся

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Гость

09:58:29 19-02-2025

Не только продавцы, но и покупатели проводят в ТЦ много времени, выбирая товары, приезжают издалека. Когда-то в Волне был очень приличный удобный туалет на первом этаже. Теперь почему-то закрыт. Кто разводит антисанитарию? Вроде ТЦ Волна принадлежит Е.Ракшину, известному в Барнауле человеку.

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Гость

14:11:46 19-02-2025

Даже у загнивающих капиталистов гальюны бесплатны.

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