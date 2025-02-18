На барнаульском рынке ввели абонемент на туалет
После нового года стоимость одного посещения туалета выросла до 20 рублей
18 февраля 2025, 15:25, ИА Амител
На Петровском рынке в Барнауле ввели абонемент на посещение туалета для предпринимателей. На это обратила внимание "КП-Барнаул".
Первоначально снимок объявления появился в социальных сетях. Речь идет о талонах на посещение туалета. В нем говорится, что разовое посещение стоит 12 рублей, однако желающие могут оплатить абонемент, который будет действовать с 1 по 30 или 31 число месяца. Оплачивать его нужно заранее.
Председатель ТОС микрорайона Петровский и управляющий рынка Виктор Юдин пояснил объявление – в действительности оно было предназначено для внутреннего использования.
"И данные в нем, кстати, уже старые. После нового года стоимость одного посещения туалета стала 20 рублей", – добавил он.
Юдин отметил, что в действительности общественный туалет на рынке – заведение убыточное. В 2023 году от него было 100 тысяч убытков, а в 2024 году – 200 тысяч. Владельцы поддерживают там порядок, а в помещении посменно работают контролеры. Сами абонементы выгодны для предпринимателей: в него заложено одно посещение в день, но в действительности можно посещать туалет сколько угодно.
15:30:26 18-02-2025
предприниматели. бизнесмены. элита.
15:35:07 18-02-2025
Бизнес
15:46:46 18-02-2025
Сколотите им на улице с дыркой в полу - дешево и сердито.
16:01:58 18-02-2025
Я подумал вначале про Крытый рынок. Чтобы выжить людей - влепят посещение туалета рублей 200.
16:21:50 18-02-2025
Что то новенькое. Всегда туалет включен в аренду. Теперь лишних раз продавцы руки мыть не пойдут. Как насчет саннорм? Нет противоречий?
16:23:43 18-02-2025
а газетных киосках и мороженом туалетов вообще нет. бедные пенсионеры терпят по 12 часов или ходят просятся в соседние магазины или ведро. вот где ужас!
16:30:24 18-02-2025
Почему нельзя было это включить в арендную плату, чуток подняв её, а не позориться на весь белый свет - загадка
17:08:21 18-02-2025
Интересно, как сотрудники краевой администрации платят за посещение туалетов на Ленина,59, разово или покупают абонемент?
Разве стоимость аренды в здании рынка не включает в себя пользование туалетом? Арендаторы торговых мест платят владельцу рынка. На каком основании требуется ещё и плата с работающих продавцов? Да управляющий рынка жалуется на жизнь, на туалете много заработать не получается, убыток 200тр. Так сделайте туалет бесплатным, не надо будет содержать контролеров и платить им зарплату, убытка не будет. Что касается уборки, туалет находится не на территории рынка, за который УЖЕ заплатили арендаторы, владельцы обязаны убирать ВСЮ территорию.
19:38:01 18-02-2025
Кого ни послушаешь, все в убыток работают. Но оттащить от кормушки ещё никого не удалось!
20:06:53 18-02-2025
Космонавты как в туалет ходят. Учитесь
08:38:50 19-02-2025
Коль (20:06:53 18-02-2025) Космонавты как в туалет ходят. Учитесь... Да, пора работникам рынков приобретать космические скафандры)))
Люди рассказывают, что подобная ситуация с платой за посещение санузла на ВСЕХ рынках города, в том числе даже на Павлике, где автозапчасти. Всюду антисанитария (нет возможности даже бесплатно помыть руки)
08:53:40 19-02-2025
Хорошо бы санитарным службам города ПРОВЕСТИ ТОТАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ПЛАТНЫХ ТУАЛЕТОВ на всех рынках и ТЦ. Как там с микробами? За что деньги берут?
11:09:05 19-02-2025
Гость (08:53:40 19-02-2025) Хорошо бы санитарным службам города ПРОВЕСТИ ТОТАЛЬНУЮ ПРОВЕ... обращу внимание, что в большинстве районов, кроме как в ТЦ, туалетов общественных нет. можно добиться закрытия и этих, но тогда терпеть придётся
09:58:29 19-02-2025
Не только продавцы, но и покупатели проводят в ТЦ много времени, выбирая товары, приезжают издалека. Когда-то в Волне был очень приличный удобный туалет на первом этаже. Теперь почему-то закрыт. Кто разводит антисанитарию? Вроде ТЦ Волна принадлежит Е.Ракшину, известному в Барнауле человеку.
14:11:46 19-02-2025
Даже у загнивающих капиталистов гальюны бесплатны.