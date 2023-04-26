Заведующую столовой в алтайской школе подловили на краже пицц
Ответчица попросила прощения и возместила ущерб целиком – 58 рублей 28 копеек
26 апреля 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Камне-на-Оби заведующую школой подловили на краже пицц. Ей сделали устное замечание.
Суд установил, что женщина прикарманила себе четыре школьные пиццы. К счастью, голодным никто не остался, потому что в столовой тогда напекли с запасом.
Ответчица признала свою вину, попросила прощения у потерпевшей стороны и возместила ущерб в размере 58 рублей 28 копеек.
Во внимание при вынесении выговора приняли тот факт, что ответчица раскаялась, а также то, что дети не пострадали, пишут "Каменские новости".
08:27:49 26-04-2023
Уф... хорошо хоть не расстреляли! Это же вам не моторный завод разграбить, тут же дети...
08:30:05 26-04-2023
Какой то мировой заговор пицца за 14.57 руб. хоть фото бы показали этой пиццы. Что то приговор слишком мягкий обычно лет 10 строго.
08:35:22 26-04-2023
Полицаи сработали на славу! А вот мне отказную написали. Ущерб для них маленький, всего 1500руб. Только один вопрос меня терзает: Если для них это такой незначительный ущерб, что из-за него и дело-то возбуждать не стоит, что же они мне его из своего кармана не компенсировали?
08:52:00 26-04-2023
58 рублей????
09:13:30 26-04-2023
Как из нормативного количества ингредиентов можно напечь пицц "с запасом"? Значит пиццы меньшего размера вышли? Кому "запас" приготовили?
09:20:09 26-04-2023
Заведующую столовой в алтайской школе подловили на краже пицц. В Камне-на-Оби заведующую школой подловили на краже пицц. Так двоих поймали ?
09:25:24 26-04-2023
За каким вообще это до суда надо было доводить? Просто бы начальство пристыдило бы и все. На судебное заседание больше потратили в тысячи раз, чем эти пиццы стоят.
11:04:16 26-04-2023
ыть (09:25:24 26-04-2023) За каким вообще это до суда надо было доводить? Просто бы на... Это был товарищеский суд
09:48:53 26-04-2023
ущерб в размере 58 рублей 28 копеек Школьная пицца 10 см в диаметре.
10:00:45 26-04-2023
суд за 58 руб.????????? Абсурд крепчает!
10:11:53 26-04-2023
58 руб. 28 коп., как я понял, стоили 4 школьные пиццы... по 14 руб. 57 коп. каждая.... я понимаю, что исторически пицца- блюдо из объедков, но не до такой же степени! Этож дешевле собаку такими пиццами кормить, чем специальным кормом!
13:38:38 26-04-2023
За найденные около банкомата 5000 завели уголовное дело о краже, а тут при наличии злого умысла просто отпустили?
14:39:33 26-04-2023
Гость (13:38:38 26-04-2023) За найденные около банкомата 5000 завели уголовное дело о кр... Вот это хорошо подмечено! Это прям кривые зеркала закона во всей красе.
16:10:56 26-04-2023
А пробовать приготовляемое можно? Голову проверять надо.
16:30:46 26-04-2023
58 руб за четыре пиццы?! дайте фотку посмотреть из чего это сделано! лепешка с мазиком или что там?
16:32:22 26-04-2023
Гость (09:20:09 26-04-2023) Заведующую столовой в алтайской школе подловили на краже пиц... это уже пиццевская ОПГ получается))