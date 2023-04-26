Заведующую столовой в алтайской школе подловили на краже пицц

Ответчица попросила прощения и возместила ущерб целиком – 58 рублей 28 копеек

26 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Камне-на-Оби заведующую школой подловили на краже пицц. Ей сделали устное замечание.

Суд установил, что женщина прикарманила себе четыре школьные пиццы. К счастью, голодным никто не остался, потому что в столовой тогда напекли с запасом.

Ответчица признала свою вину, попросила прощения у потерпевшей стороны и возместила ущерб в размере 58 рублей 28 копеек.

Во внимание при вынесении выговора приняли тот факт, что ответчица раскаялась, а также то, что дети не пострадали, пишут "Каменские новости".

