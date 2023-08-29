Завершены съемки сериала "Дело Германа" с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Психологическая драма расскажет о герое, который страдает, лишившись единственного близкого человека

29 августа 2023, 13:05, ИА Амител erid: LjN8KPsXH

Актеры драмы / Фото: "Ростелеком"

Видеосервисы Wink* и more.tv* объявили о завершении съемок восьмисерийной психологической драмы "Дело Германа" (18+) с Александром Яценко ("Фишер", "Праведник"), Юлией Снигирь ("Великая", "Казнь") и Михаилом Тройником ("‎Библиотекарь", "‎Вызов"‎)‎ в главных ролях.

По сюжету в московском цирке похитили трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека.

"Это история мстителя, психологическая драма с криминальным уклоном. О том, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает", – сказал исполнитель главной роли Александр Яценко.

Он признался, что его заинтересовала история, и ему захотелось в ней сыграть. Именно таким простым критерием всегда руководствуется актер.

Режиссер проекта Софья Райзман считает жанр “Дела Германа” синтетическим: там есть и драма, и драмеди, и детектив, и элементы триллера.

"У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр", – поделилась Софья Райзман.

Продюсерами сериала стали Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов и Екатерина Уруру.

*Wink ("Винк"); more.tv ("море.тиви").

ПАО "Ростелеком"

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