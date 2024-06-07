Завод по производству бытовой техники хотят построить под Новосибирском
Объем инвестиций в проект может составить 2,9 млрд рублей
07 июня 2024, 10:47, ИА Амител
Склад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1292554
В Новосибирской области планируют запустить производство холодильников и бытовой техники. Власти региона заключили соответствующее соглашение с инвестором на ПМЭФ.
На новом заводе, который будет построен в поселке Садовом, создадут 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 2,9 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджет региона достигнут 150 млн рублей в год.
Площадь завода – 40,5 тыс. кв. м. Производство будет спроектировано с учетом всех норм и с применением новейших технологий, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
11:16:22 07-06-2024
на месте батарейкового завода?
11:16:39 07-06-2024
Срок службы будет 25 лет?
11:16:54 07-06-2024
Очередная отвёрточная сборка из Китайских комплектующих?
11:25:30 07-06-2024
Когда ж у нас захотят что нибудь приличное построить ?
11:50:57 07-06-2024
Гость (11:25:30 07-06-2024) Когда ж у нас захотят что нибудь приличное построить ?... Если Вы имеете в виду в Барнауле? Похоже -никогда.Похоже, по промышленности Барнаул никогда не достигнет уровня промышленности Барнаула Советского времени.
12:12:12 07-06-2024
Гость. (11:50:57 07-06-2024) Если Вы имеете в виду в Барнауле? Похоже -никогда.Похоже, по... Да оно и не нужно. Жить в постоянном химическом дыму от ЗСВ и прочих, как в советское время.
12:40:40 07-06-2024
Гость (12:12:12 07-06-2024) Да оно и не нужно. Жить в постоянном химическом дыму от ЗСВ ...
Что ж Вы пугаете людей адскими вымыслами? Современное высокотехнологичное производство и отличается в первую очередь экологичностью, компактностью, высокой роботизацией. А Вы указываете признаки колониального производства, где вся грязь и издержки достаются местному населению, а весь профит уходит на сторону. Неумение и не желание современных управленцев организовывать производства будущего не является поводом от них заранее отказываться и ставить крест на Барнауле.
12:51:13 07-06-2024
Гость (12:12:12 07-06-2024) Да оно и не нужно. Жить в постоянном химическом дыму от ЗСВ ... Езжай в село. Там все.....
16:53:05 07-06-2024
Гость. (11:50:57 07-06-2024) Если Вы имеете в виду в Барнауле? Похоже -никогда.Похоже, по... Ну это само собой!
11:56:52 07-06-2024
Это очень хорошая новость! Выпуск продукции!
12:25:22 07-06-2024
Гена (11:56:52 07-06-2024) Это очень хорошая новость! Выпуск продукции! ... Гена, если не думать, то да. Китайские технологии это вчерашний день, а современные, это как локоть - рядом а не укусишь.
12:26:51 07-06-2024
Гена (11:56:52 07-06-2024) Это очень хорошая новость! Выпуск продукции! ... Или отверточная сборка? Ни инвестора, ни марку выпускаемой продукции нам не назвали.
14:24:06 07-06-2024
Гость (12:26:51 07-06-2024) Или отверточная сборка? Ни инвестора, ни марку выпускаемой п... Не отверточная, а сборка с помощью скотча и "холодной" сварки - так надежнее.
07:06:17 08-06-2024
Гость (12:26:51 07-06-2024) Или отверточная сборка? Ни инвестора, ни марку выпускаемой п... И что даже если отвёрточная? Зато налоги будет платить в бюджет России, и зарплату там будут получать жители России. А со временем, глядишь, рядом пристрелят заводик по производству тех самых отвёрток и ещё чего полезного.
15:58:39 07-06-2024
Что зв люди: стоят производство - недовольны, не строят - тоже недовольны.... сами то хоть что то сделали, кроме нытья
17:30:47 07-06-2024
Олег (15:58:39 07-06-2024) Что зв люди: стоят производство - недовольны, не строят - то... От создателей "если ты сам не поешь, то не смей критиковать великого певца N")
17:33:51 07-06-2024
Олег (15:58:39 07-06-2024) Что зв люди: стоят производство - недовольны, не строят - то...
Прежде чем априори оскорблять людей, посмотрите в зеркало: все нытики там ( всё Вам люди не нравятся).
А по существу, в Барнауле не построено ни одного по настоящему современного производства, так что и недовольных ими, соответственно, нет. Строятся бесконечные торгово развлекательные объекты и немного перерабатывающих пищевых производств, сильно не дотягивающих до мирового уровня. Так что, к сожалению, по промышленности нам гордиться пока особо нечем.
Если я не прав, докажите обратное на реальных примерах.
16:54:25 07-06-2024
Была у них уже "Вега". Не сохранили..
12:04:14 09-06-2024
Гость (16:54:25 07-06-2024) Была у них уже "Вега". Не сохранили.. ... Вегу громили москвачи .с фашистским остервенением.
06:30:02 08-06-2024
Ещё один бесполезный завод. Нужно не производство холодильников, нам критически важно наладить производство собственных компрессоров для холодильного оборудования. А создания ещё одного цеха для сборки дорогих и тупых холодильников из китайских компонентов может сделать любой. Таких заводов в России уже хватает
13:34:10 09-06-2024
Красноярский завод выпускал хорошие холодильники при СССР которые и по сей день работают там были свои компрессоры а когда перешли на Китай продукция стала плохая надо свое делать но не хотят наши деятели вкладывать деньги
13:36:08 09-06-2024
Завод по производству батареек, завод грузовых автомобилей, завод по переработки электроники, 30 станций метро, 5 мостов через Обь! НСО прямо пусть от перспектив! Горжусь планами(((