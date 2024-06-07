Завод по производству бытовой техники хотят построить под Новосибирском

Объем инвестиций в проект может составить 2,9 млрд рублей

07 июня 2024, 10:47, ИА Амител

Склад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1292554

В Новосибирской области планируют запустить производство холодильников и бытовой техники. Власти региона заключили соответствующее соглашение с инвестором на ПМЭФ.

На новом заводе, который будет построен в поселке Садовом, создадут 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 2,9 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджет региона достигнут 150 млн рублей в год.

Площадь завода – 40,5 тыс. кв. м. Производство будет спроектировано с учетом всех норм и с применением новейших технологий, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.