Завод по производству компактных электрокаров планируют построить в России

Машины будут производить для молодых людей и каршеринговых компаний

29 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

"Автотор" в 2024 году планирует запустить завод по производству компактных электромобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Объем инвестиций, предположительно, составит 3,97 млрд рублей, а производственные мощности ожидаются на уровне около 50 тысяч автомобилей в год.

Предполагается, что основными покупателями электромобилей станут молодые люди, каршеринговые компании и сетевой бизнес.

Также разрабатывается модель автомобиля для маломобильных граждан.