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Завод по производству компактных электрокаров планируют построить в России

Машины будут производить для молодых людей и каршеринговых компаний

29 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

"Автотор" в 2024 году планирует запустить завод по производству компактных электромобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Объем инвестиций, предположительно, составит 3,97 млрд рублей, а производственные мощности ожидаются на уровне около 50 тысяч автомобилей в год.

Предполагается, что основными покупателями электромобилей станут молодые люди, каршеринговые компании и сетевой бизнес.

Также разрабатывается модель автомобиля для маломобильных граждан.

Авто

Комментарии 10

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Гость

09:12:37 29-06-2023

молодцы!!! Возможно у них всё получится. Современные технологии на батарейках уже всё есть и время использования постоянно увеличивается!

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Гость

09:19:41 29-06-2023

Да-да-да!!! Ё-мобиль 2.0

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Владимир В.

09:20:21 29-06-2023

А почему бы Барнаулу не попросить построить этот завод у гнас? Сплошные плюсы для города и края,

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ГадкийЯ

09:32:12 29-06-2023

Владимир В. (09:20:21 29-06-2023) А почему бы Барнаулу не попросить построить этот завод у гна... Попросить и даже построить у нас можно,только кто автомобили собирать будет? Где вы народ возьмёте? 50 тысяч авто-это 137 в сутки?

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Гость

09:29:41 29-06-2023

Планировать, это не значит сделать. Так что губоньки то подкатайте.

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Гость

09:39:28 29-06-2023

Мало чтоли самокатов этих валяется по всем тротуарам, когда власти задумаются и начнут штрафовать владельцев бизнеса, которые ЗАМУСОРИЛИ весь город. Ясное дело люди свини и бросают где попало, но раз они это делают, значит это делать им позволяет система, значит нужна доработка либо штрафы . А то одни бабки рубят а другие просто уже пройти порою не могут по тротуару!

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Гость

10:01:59 29-06-2023

Гость (09:39:28 29-06-2023) Мало чтоли самокатов этих валяется по всем тротуарам, когда ... Они должны быть вообще запрещены, пока для них не будет дорог, у нас для машин то дорог нет, а самокатов тем более, живём как в первобытно- общинном строе, люди уже не могут чувствовать себя в безопасности на тротуаре.

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Гость

10:19:29 29-06-2023

Гость (10:01:59 29-06-2023) Они должны быть вообще запрещены, пока для них не будет доро... Ну валяются и валяются. Что за истерики? Никого еще не видел, кто бы застрял в завалах самокатов по дороге домой, и пришлось бы вызывать спасателей

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Гость

10:48:25 29-06-2023

Производство за 4 миллиарда? Смех. Или это будет просто сарай для отвёрточной сборки?

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Гость

11:01:02 29-06-2023

Очередной распил бабла под благостное блеяние про возрождение производства. Ага, верю. 30 лет убивали именно для того, чтобы внезапно возродить...

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