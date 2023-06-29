Завод по производству компактных электрокаров планируют построить в России
Машины будут производить для молодых людей и каршеринговых компаний
29 июня 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
"Автотор" в 2024 году планирует запустить завод по производству компактных электромобилей. Об этом сообщает ТАСС.
Объем инвестиций, предположительно, составит 3,97 млрд рублей, а производственные мощности ожидаются на уровне около 50 тысяч автомобилей в год.
Предполагается, что основными покупателями электромобилей станут молодые люди, каршеринговые компании и сетевой бизнес.
Также разрабатывается модель автомобиля для маломобильных граждан.
09:12:37 29-06-2023
молодцы!!! Возможно у них всё получится. Современные технологии на батарейках уже всё есть и время использования постоянно увеличивается!
09:19:41 29-06-2023
Да-да-да!!! Ё-мобиль 2.0
09:20:21 29-06-2023
А почему бы Барнаулу не попросить построить этот завод у гнас? Сплошные плюсы для города и края,
09:32:12 29-06-2023
Владимир В. (09:20:21 29-06-2023) А почему бы Барнаулу не попросить построить этот завод у гна... Попросить и даже построить у нас можно,только кто автомобили собирать будет? Где вы народ возьмёте? 50 тысяч авто-это 137 в сутки?
09:29:41 29-06-2023
Планировать, это не значит сделать. Так что губоньки то подкатайте.
09:39:28 29-06-2023
Мало чтоли самокатов этих валяется по всем тротуарам, когда власти задумаются и начнут штрафовать владельцев бизнеса, которые ЗАМУСОРИЛИ весь город. Ясное дело люди свини и бросают где попало, но раз они это делают, значит это делать им позволяет система, значит нужна доработка либо штрафы . А то одни бабки рубят а другие просто уже пройти порою не могут по тротуару!
10:01:59 29-06-2023
Гость (09:39:28 29-06-2023) Мало чтоли самокатов этих валяется по всем тротуарам, когда ... Они должны быть вообще запрещены, пока для них не будет дорог, у нас для машин то дорог нет, а самокатов тем более, живём как в первобытно- общинном строе, люди уже не могут чувствовать себя в безопасности на тротуаре.
10:19:29 29-06-2023
Гость (10:01:59 29-06-2023) Они должны быть вообще запрещены, пока для них не будет доро... Ну валяются и валяются. Что за истерики? Никого еще не видел, кто бы застрял в завалах самокатов по дороге домой, и пришлось бы вызывать спасателей
10:48:25 29-06-2023
Производство за 4 миллиарда? Смех. Или это будет просто сарай для отвёрточной сборки?
11:01:02 29-06-2023
Очередной распил бабла под благостное блеяние про возрождение производства. Ага, верю. 30 лет убивали именно для того, чтобы внезапно возродить...