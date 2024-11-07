НОВОСТИБизнес

Завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp остановил работу в России

Причиной заморозки производства могли стать санкции

07 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Пульт от телевизора / Фото: unsplash.com / Erik Mclean
Пульт от телевизора / Фото: unsplash.com / Erik Mclean

Завод TPV Technology в Ленинградской области перестал производить телевизоры Philips, Sony, Sharp и других брендов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Предприятие остановило работу еще в конце октября. Со слов источников, причиной послужили угрозы вторичных санкций, а также сложности оплаты компонентов через Китай.

Сейчас компания решает вопрос распродажи остатков продукции и комплектующих.

Известно, что гарантийное и сервисное обслуживание все еще будет поддерживаться в полном объеме.

Однако мнения экспертов разделились: некоторые утверждают, что сегмент товаров не подвергался санкциям. Допускают, что в условиях конкуренции с более раскрученными брендами из Китая компания перестала бороться за лидерство на российском рынке.

Другие заявляют, что закрытие завода стало следствием уже существовавших проблем. На их фоне усугубились сложности с поставками компонентов и платежами. Свою роль, по мнению специалистов, также сыграли имиджевые риски – работа на российском рынке ограничивает бренды мирового уровня.

техника

Комментарии 6

Avatar Picture
Кхм...

16:17:26 07-11-2024

"Однако, тен-ден-ция..."

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:42 07-11-2024

Кина не будет

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:36 07-11-2024

Володин описал будущее России словами «после Путина будет Путин»...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:58 07-11-2024

Гость (16:59:36 07-11-2024) Володин описал будущее России словами «после Путина будет Пу... Ну он же володин.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:55 07-11-2024

А ещё поголовье скота уменьшается...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:05 07-11-2024

продаю Сони на запчасти - щас будет куча объявлений

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров