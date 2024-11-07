Завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp остановил работу в России
Причиной заморозки производства могли стать санкции
07 ноября 2024, 16:15, ИА Амител
Завод TPV Technology в Ленинградской области перестал производить телевизоры Philips, Sony, Sharp и других брендов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Предприятие остановило работу еще в конце октября. Со слов источников, причиной послужили угрозы вторичных санкций, а также сложности оплаты компонентов через Китай.
Сейчас компания решает вопрос распродажи остатков продукции и комплектующих.
Известно, что гарантийное и сервисное обслуживание все еще будет поддерживаться в полном объеме.
Однако мнения экспертов разделились: некоторые утверждают, что сегмент товаров не подвергался санкциям. Допускают, что в условиях конкуренции с более раскрученными брендами из Китая компания перестала бороться за лидерство на российском рынке.
Другие заявляют, что закрытие завода стало следствием уже существовавших проблем. На их фоне усугубились сложности с поставками компонентов и платежами. Свою роль, по мнению специалистов, также сыграли имиджевые риски – работа на российском рынке ограничивает бренды мирового уровня.
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