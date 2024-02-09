Завод "Русская кожа" вступил в активную фазу нацпроекта "Производительность труда"

Сейчас там будут оптимизировать одно из направлений производства

09 февраля 2024, 16:27, ИА Амител

На заводе "Русская кожа" / Фото: ackr22.ru

ООО "Русская кожа Алтай" приступило к реализации нацпроекта "Производительность труда". Недавно в Заринске прошло стартовое совещание при участии руководителей производственных и вспомогательных подразделений, представителей Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК).

"Наше предприятие молодое и современное. Но никогда нельзя останавливаться на достигнутом, нужно всегда двигаться вперед. На любом производстве есть зоны, где нужно совершенствоваться, поэтому мы вошли в этот проект "Бережливого производства". Основная цель – повышение компетенций сотрудников, увеличение вовлеченности в процесс. Я хочу, чтобы мои коллеги не только научились видеть проблемные точки, зоны улучшения, но и благодаря проекту приобрели необходимые знания для воплощения своих идей", – отметила генеральный директор предприятия Ольга Усова.

Она надеется, что участие в проекте поможет повысить компетенции сотрудников и увеличить их вовлеченность в процесс.

О том, как этого достигали на других предприятиях – участниках нацпроекта, а также о целях и задачах, рассказал заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики Минэка Александр Косарев. А руководитель проекта РЦК Константин Трегуб представил программу реализации проекта и поделился лучшими практиками на предприятиях края. А еще наглядно показал эффекты от развития производственной системы на принципах бережливого производства.

В следующие несколько месяцев сотрудники компании совместно с экспертами РЦК проведут оптимизацию выбранного пилотного потока, улучшение производственной системы, а также организуют проектный офис для формирования системы непрерывных улучшений.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.