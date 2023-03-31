Завод "Тойота Мотор" под Санкт-Петербургом выкупило ФГУП НАМИ

Там может начаться производство электромобилей

31 марта 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автозавод "Тойота Мотор" японской компании Toyota в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило ФГУП НАМИ, подведомственное Минпромторгу. Как сообщает газета "Ъ", предприятие перешло в собственность с оборудованием и землёй. Министерство прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на заводе, сообщила пресс-служба Минпромторга.

По данным источников газеты, НАМИ не будет самостоятельно выпускать на нём автомобили и может передать завод отечественной компании по аналогии с заводом Nissan. Одним из возможных покупателей может быть "Алмаз-Антей", сотрудники которого были при прокурорской проверке Toyota в конце 2022 года. Там могут запустить производство электромобилей.

Завод перестал работать в марте 2022 года из-за разрыва в системе поставок. В сентябре 2022 года Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть своё сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. В середине ноября началось увольнение сотрудников, их численность к этому времени составляла более 1900. В декабре 2022 года предприятие проходило процедуру консервации.