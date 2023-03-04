Завораживающая красота. Фотографии Барнаула после "небывалого мартовского снегопада"

Зима в городе продолжается: всё вокруг стало белым и чистым

04 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Зима в Барнауле продолжается: 3 марта с самого утра шёл снег. К вечеру всё вокруг стало белым и чистым, деревья вновь "надели шапки", и всё выглядело так, словно подошёл к концу не весенний, а обычный январский день.

Люди гуляли по улицам и любовались окружающей обстановкой после, как отметили некоторые, "небывалого мартовского снегопада". Как выглядел заснеженный город вечером при свете луны – в фотографиях amic.ru.

























































После снегопада в Барнауле

"Дневной снего-дождь плавно перешёл в ночной снего-лёд! Снего-вата на деревьях!" - написала жительница Барнаула в соцсети.

Барнаульцы уверены, что зима разгулялась напоследок и на прощанье дарит всем прекрасную возможность полюбоваться своей красотой.

























Фото жителей Барнаула

Фото по порядку из аккаунтов в Instagram*: industrialny_brn, nadin6403, tatiana_zav__, mylnoe.mylo.egorenko, grafalinka, aliia.rakisheva, j.demya (*принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ).