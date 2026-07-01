"Зазеркалье" летнего Телецкого озера запечатлели на Алтае. Фото

Верхние слои воды прогревает ласковое солнце

01 июля 2026, 21:45, ИА Амител

Подводный мир Телецкого озера / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника показали, как выглядит "зазеркалье" Телецкого озера.

По их словам, период с мая по июнь — это время утренних туманов, высокой воды и заметных изменений подводного мира.

«Безжизненные на первый взгляд скалы покрываются коврами бактериально-водорослевых обрастаний, простирающихся так далеко, как видит глаз, и занимают все возможные поверхности — от прибрежных скал до затопленных деревьев и даже обычно пустынных песчаных склонов», — рассказали в соцсетях заповедника.

На снимках можно "познакомиться" с обитателем Золотого озера — перифитоном. Это комплекс организмов, бактерий и водорослей (преимущественно диатомовых и нитчатых зеленых), которые поселяются на подводных предметах: камнях, затонувших ветках, стеблях растений.

Они образуют плотную "подводную кожу" на субстрате. Если на первых метрах это рыхлые, "пушистые" обрастания, то на глубине трех-пяти метров они представляют собой сплошную буро-зеленую водорослевую пленку, которая покрывает все камни и коряги толстым слоем.