"Зазеркалье" летнего Телецкого озера запечатлели на Алтае. Фото
Верхние слои воды прогревает ласковое солнце
01 июля 2026, 21:45, ИА Амител
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника показали, как выглядит "зазеркалье" Телецкого озера.
По их словам, период с мая по июнь — это время утренних туманов, высокой воды и заметных изменений подводного мира.
«Безжизненные на первый взгляд скалы покрываются коврами бактериально-водорослевых обрастаний, простирающихся так далеко, как видит глаз, и занимают все возможные поверхности — от прибрежных скал до затопленных деревьев и даже обычно пустынных песчаных склонов», — рассказали в соцсетях заповедника.
На снимках можно "познакомиться" с обитателем Золотого озера — перифитоном. Это комплекс организмов, бактерий и водорослей (преимущественно диатомовых и нитчатых зеленых), которые поселяются на подводных предметах: камнях, затонувших ветках, стеблях растений.
Они образуют плотную "подводную кожу" на субстрате. Если на первых метрах это рыхлые, "пушистые" обрастания, то на глубине трех-пяти метров они представляют собой сплошную буро-зеленую водорослевую пленку, которая покрывает все камни и коряги толстым слоем.
21:48:26 01-07-2026
Класс!
21:53:22 01-07-2026
Это они баржу ищуют.
Продадут потом на дроме - не бита не крашена не топлена.
22:10:16 01-07-2026
Сегодня утром Болгария встретила July Morning на пляжах страны.
Как сообщает bg-24.com, Болгария встретила July Morning на пляжах страны.
Происхождение названия и традиции
Корни этого явления уходят в 1980-е годы. Название связано с культовой композицией «July Morning» британской рок-группы Uriah Heep. Уже вечером 30 июня на побережье начинают собираться участники, чтобы встретить первые лучи нового месяца под звуки рок-классики, которая со временем стала неофициальным гимном события.©
10:27:00 02-07-2026
найди отличия. (22:10:16 01-07-2026) Сегодня утром Болгария встретила July Morning на пляжах стра... сборище торчков и ЛГБТ.
осуждаю.
10:59:04 02-07-2026
Мусик (10:27:00 02-07-2026) сборище торчков и ЛГБТ.осуждаю.... не был-но осуждаешь.
прокатись-посмотри.
и уже тогда можешь плеваться.
13:07:42 02-07-2026
найди отличия. (10:59:04 02-07-2026) не был-но осуждаешь.прокатись-посмотри.и уже тогда м... мня туда не пустят - я не торчек и люблю только жену.
13:43:32 02-07-2026
Мусик (13:07:42 02-07-2026) мня туда не пустят - я не торчек и люблю только жену.... жену туда отпусти тогда.
прокатится, расскажет тебе.
а про торчков-вон их здесь хватает, то летать пытаются, а крыльев нет.
то машины на таран берут голые.
а в Болгарии отдыхают -море, горы, вино, ракийка, бирочка, и люди добрее.