Здание бывшего Горного училища снова пытаются продать в Барнауле
Начальная цена составляет 32,5 млн рублей
08 августа 2024, 09:31, ИА Амител
В системе ГИС "Торги" появилась информация о том, что в столице Алтайского края снова продаётся земельный участок с историческим зданием бывшего Горного училища, расположенного по адресу Красноармейский, 21. Об этом сообщает "Толк".
Начальная цена участка составляет 32,5 миллиона рублей. Один шаг аукциона равен 1,6 миллиона рублей. В документах указано, что историческое здание является "обременением".
Заявки от потенциальных покупателей принимаются с 24 июля по 19 августа. Будущий собственник обязан будет сохранить и содержать здание в надлежащем состоянии. К документации прилагается охранное обязательство для нового владельца.
Здание является памятником архитектуры федерального значения. Оно было построено в XIX веке и входит в ансамбль Горнозаводской (Демидовской) площади.
09:57:51 08-08-2024
Даром и с преплатой не нужен - памятник.
Замучают потом, а как починишь - отберут обратно для новой продажи.
12:35:29 08-08-2024
Раз не получается, сдавали бы бесплатно в аренду социальноориентированным кружкам, спортсекциям.
12:38:08 08-08-2024
и то верно.
Маета с ним, а по сущности - развалина.
Вот как развалится полностью тогда приходите.