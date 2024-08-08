Здание бывшего Горного училища снова пытаются продать в Барнауле

Начальная цена составляет 32,5 млн рублей

08 августа 2024, 09:31, ИА Амител

Аукционный молоток / Фото: pxhere.com/ru/photo/776887

В системе ГИС "Торги" появилась информация о том, что в столице Алтайского края снова продаётся земельный участок с историческим зданием бывшего Горного училища, расположенного по адресу Красноармейский, 21. Об этом сообщает "Толк".

Начальная цена участка составляет 32,5 миллиона рублей. Один шаг аукциона равен 1,6 миллиона рублей. В документах указано, что историческое здание является "обременением".

Заявки от потенциальных покупателей принимаются с 24 июля по 19 августа. Будущий собственник обязан будет сохранить и содержать здание в надлежащем состоянии. К документации прилагается охранное обязательство для нового владельца.

Здание является памятником архитектуры федерального значения. Оно было построено в XIX веке и входит в ансамбль Горнозаводской (Демидовской) площади.