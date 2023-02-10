"Тонкая архитектура". Как в Барнауле обсуждали новый жилкомплекс на Сахарова

Большинством голосов члены градсовета поддержали проект трёх домов на проспекте Социалистическом

10 февраля 2023, 08:52, Вячеслав Кондаков

Фото: предоставлено архитектурным бюро "Спич"

Члены градостроительного совета Барнаула 9 февраля одобрили проект большого жилого комплекса на проспекте Социалистическом, 97, на площади Сахарова, где ранее располагался парк "Барнаульская крепость". Эскиз масштабного проекта по видеосвязи из Москвы презентовал представитель архитектурного бюро "Спич" Анатолий Борисов. В целом эксперты отметили хорошую проработку проекта трёх 15-этажных зданий, которые, по их мнению, украсят центральную часть краевой столицы. О том, каким будет новый жилой комплекс, – в материале amic.ru.

Каким будет ЖК на Сахарова?

Жилой комплекс на площади Сахарова на месте баков и холмов будет состоять из трёх 15-этажных зданий, которые объединят коммерческими помещениями. Разрабатывала проект архитектурная мастерская "Спич" из Санкт-Петербурга и известный российский архитектор Сергей Чобан. Впервые проект застройки участка представили в феврале 2022 года. Однако у экспертов в ходе рассмотрения возникли вопросы к авторам и проект отправили на доработку. По мнению комиссии, тогда авторы ЖК при разработке проекта не учли строительство корпуса АлтГУ, нового здания ЦУМа, а также высотку по соседству – по адресу Молодёжная, 21а. Архитектор Сергей Боженко также предложил рассмотреть вариант увеличения этажности жилого корпуса, который расположен рядом с "Титов-Ареной".

В итоге авторы сократили площадь застройки, за счёт этого увеличили пространство двора, показали весь микрорайон с учётом будущих объектов по соседству. Здания займут около 30% от участка 1,5 гектара, а не 40%, как было изначально. Общая площадь помещений – 22,7 тысячи квадратных метров. Комплекс рассчитан на проживание 570 человек. Всего в домах запланировано 214 квартир, в том числе двух- и трёхкомнатные. Согласно проекту, в ЖК появится подземный гараж на 256 автомобилей. Въезд на парковку сделают со стороны улицы Мерзликина. На её кровле расположат двор с игровыми площадками, беседками, озеленением. Дополнительные места для машин разместятся вдоль красных линий зданий.

Главной особенностью ЖК станут два коммерческих корпуса: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и улицы Мерзликина. Они будут рассчитаны не только на жильцов комплекса, но доступны всем барнаульцам. Так, например, появятся торговые объекты и фитнес-центр площадью почти 3 тыс. квадратных метров с бассейном, который, по мнению авторов, станет одной из изюминок комплекса.

Как рассказал в ходе заседания главный инженер "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров, который также участвует в реализации проекта, имеющуюся подпорную стенку рядом с будущим объектом сохранят и декорируют вертикальным озеленением. Планируется создать единое общественное пространство со зданием по адресу улица Молодёжная, 21а, который в ближайшее время хотят начать строить на соседнем участке. Также в комплексе на Сахарова повышенное внимание уделят озеленению: количество деревьев и кустарников на участке станет больше, чем было раньше.

Сам фасад здания разработчики менять не стали. Он будет выполнен, как и задумывалось изначально, из монолитного каркаса с заполнением стен и облицовкой фасадов клинкерным кирпичом: белым и красным. Авторы отмечают, что издалека будет казаться, что здания отличаются только цветом, однако на самом деле у каждого корпуса появится свой "почерк" в виде детально проработанных фасадов. В домах предусмотрены увеличенные окна. У каждого корпуса будет своё цветовое решение.

"С нас полный авторский контроль. Обещаем довести проект до самого завершения строительства комплекса. Обещаем, что всё будет так же, как мы и задумывали изначально", – обратился к членам градсовета представитель бюро "Спич" Анатолий Борисов.













































Проект ЖК на площади Сахарова

Что членам градсовета понравилось в проекте?

Барнаульские архитекторы отметили, что проект ЖК выполнен качественно, продуманно и детально. Эксперты единогласно согласились с тем, что после первой "защиты" год назад авторы заметно доработали проект и сейчас к нему вопросов практически нет.

Так, например, архитектор Александр Деринг высказал уверенность, что появление комплекса на данном участке не нарушит пешеходную доступность, а даже наоборот – люди смогут гулять вдоль высоток. Архитектурные решения зданий эксперт называл "интересными и продуманными".

"Посмотрел проект внимательно, очень много положительных моментов. Архитектура комплекса пересекается с тем, как выглядит кинотеатр "Мир". Есть определённая стилистическая связь с другими объектами в данной части города. Это тонкая архитектура, которую не все могут уловить. Можно дискутировать на тему цветового решения фасада, но вкусы у всех разные. Сергей Чобан и бюро "Спич" отличаются тем, что обращают внимание на детали. Здесь всё это присутствует. Такие проекты нужно поддерживать, поэтому пусть проект строят", – пояснил Александр Деринг.

Также положительно проект ЖК на Сахарова оценила генеральный директор СК "Алгоритм" Ксения Белоусова. По её мнению, "он иначе вписывается в архитектурный ансамбль центра Барнаула", чем многие другие типовые проекты.

"Комплекс с иной архитектурой сделает центр города другим и приблизит нас ко многим европейским городам страны. Очень трудно идентифицировать, что это: офисное здание или жилой дом. Это что-то новое для нашего города, чего не было никогда раньше. Этот комплекс строят не для одного поколения, поэтому у меня только положительная оценка проекта", – отметила Ксения Белоусова.

Председатель комитета по строительству и архитектуре Барнаула Антон Воробьёв акцентировал внимание на то, что после завершения строительства в здании откроется большой бассейн, который будет доступен для всех барнаульцев. Учитывая нехватку бассейнов в городе, данный объект очень необходим.

Архитектор Владимир Золотов также высоко оценил проект. Эксперт уверен, что три здания хорошо впишутся в данный участок краевой столицы.

"Все градостроительные вопросы решены. Детально проработаны транспортные вопросы. Что касается внешнего облика, то тут у каждого свои вкусы. Авторы проекта решили выбрать свой стиль, это их право. Это немного не по-барнаульски, но ничего страшного в этом нет", – рассказал Владимир Золотов.

Что архитекторы предложили доработать?

Замечаний было не много. Пожалуй, единственное, над чем представителям бюро "Спич" предложили подумать – этажность здания жилого корпуса, который расположен рядом с "Титов-Ареной". На этом, в частности, настоял Сергей Боженко. По его словам, никто не спорит о том, что не нужно застраивать данный участок. Однако здание должно быть выше и видно из разных точек города. В частности, в ближайшее время пространство Сахарова изменится, появятся высотные акценты: будет меняться, модернизироваться бассейн "Обь", скоро будут строить корпус АлтГУ, а также новый 18-этажный ЦУМ. Поэтому проект на проспекте Социалистическом, 97, будет завершением единого стиля, которому нужна доминанта.

"По сути, у нас формируется совсем новая площадь Сахарова. Причём не на год, не на два, а на многие и многие годы. Площадь Сахарова утрачивает свою актуальность, пора переосмыслить её функции. Мне кажется, что в данном ЖК просто необходим высотный объект, который будет формировать архитектурный ансамбль центра Барнаула", – пояснил Сергей Боженко.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников также отметил, что в целом к проекту у него положительное отношение. Однако эксперту не понравился внешний облик здания.

"Все технико-экономические показатели в норме. Обеспечены полностью парковочные места, что вообще является редкостью для нашего города. Однако стилистика архитектуры мне не нравится. Да, это модно, но фасады очень стерильны и не напоминают жилой комплекс. Всё, что угодно, но не похоже на дом. Мода приходит и уходит, здание строят на 100 лет. Поэтому перед тем как реализовывать проект, нужно поработать над внешним обликом", – предложил Виктор Четошников.

В итоге большинством голосов члены градсовета поддержали строительство трёх 15-этажных зданий на участке. Все предложения экспертов, касающиеся высоты зданий и внешнего облика фасада, решили обсудить во время прохождения государственной экспертизы.