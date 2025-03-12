Здание Октябрьского суда и бывший госпиталь времен ВОВ отремонтируют в Барнауле

За работы Управление судебного департамента края готово заплатить 6,3 млн рублей

12 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Здание Октябрьского районного суда в Барнауле / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Выборочный капитальный ремонт проведут в здании Октябрьского районного суда в Барнауле на бульваре 9 Января, 19, где ранее располагался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны. За работы Управление судебного департамента Алтайского края готово заплатить почти 6,3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Компания-победитель отремонтирует кабинеты (там заменят окна в холл), центральный вход, столовую, коридоры и туалет на первом этаже, несколько кабинетов, коридор и туалет на втором и третьем этажах, а также лестничные марши и центральную лестницу. Работы подрядчик будет выполнять с 2 июня по 31 июля 2025 года. Контракт будет действовать до 31 августа 2025 года.

Закупка появилась на портале 11 марта, заявки на нее можно подавать до 24 марта. Итоги лота подведут 25 марта 2025 года.

Напомним, что в ноябре 2024 года Алтайский музыкальный колледж пытался найти подрядчика, который разработает эскизный проект реставрации здания госпиталя раненых на фронтах ВОВ на проспекте Калинина, 5а. За работы планировалось заплатить 1,2 млн рублей. Однако заявку на лот так никто и не подал.