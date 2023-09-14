Стоматологическую поликлинику в Камне-на-Оби закрыли после публикаций в СМИ фотографий кабинетов с плесенью, обваливающейся штукатуркой и воды, которая капает с потолка из-за дождей

14 сентября 2023, 08:22, Ирина Киселева

Фото: izvestiy-kamen.ru

Врачи и медсестры стоматологической поликлиники в Камне-на-Оби на протяжении нескольких лет были вынуждены вести прием пациентов в нечеловеческих условиях. В кабинетах плесень, обваливается штукатурка, во время дождей вода льется с потолка на головы пациентам. Об ужасающих для XXI века условиях общественность могла так и не узнать, если бы не одна из врачей, у которой сдали нервы. Она рассказала и проиллюстрировала проблему с помощью фото и видео в одном из городских пабликов. Реакция руководства была незамедлительной: здание экстренно закрыли. Где теперь будут лечить зубы жители Камня-на-Оби и с какими еще проблемами в работе сталкиваются стоматологи в провинциальной бюджетной поликлинике, разбирался amic.ru.

Не любят дождь и отогревают руки под горячей водой

Здание, в котором располагается стоматологическая поликлиника в городе Камень-на-Оби, нуждается в капитальном ремонте уже много лет. Зимой температура воздуха в помещении составляет всего 10 градусов. Для решения проблемы после жалоб персонала руководство ЦРБ предоставило обогреватели. Впрочем, абсолютно ясно, что нагреть кабинеты удается лишь незначительно. В лучшем случае – до 15 градусов. И в таких условиях врачи вынуждены вести прием пациентов, сетует amic.ru стоматолог Анастасия Сковородникова, которая трудится здесь с 2021 года.

"Зимой, чтобы хоть немного согреться, мы под струей горячей воды по несколько минут держали руки. Это помогает, но ненадолго. После первой же такой "зимней" смены у меня начался отит. Потом были и другие заболевания, которые возникли из-за переохлаждения. Мы как луковицы одевались в 33 одежки. И все равно я бесконечно болела", – словно о школе выживания рассказывает о своей работе Анастасия.

Специалист отмечает, что при такой температуре хранить стоматологические материалы можно, но они меняют свои физические и химические свойства. Замешать их становится намного проблематичнее.

Однако испытания для персонала и пациентов стоматологии в Камне-на-Оби не ограничиваются холодным периодом. Крыша здания настолько прохудилась, что вода во время дождей летом и осенью, а также весной в период снеготаяния сочится с потолка почти во всех кабинетах, рассказывает Анастасия Сковородникова. Неудивительно, что размякший потолок ошметками падает, куда придется.

Тазы и кастрюли спасут стоматологию

Недавно один из таких кусков упал на пациента в хирургическом отделении во время приема. Он написал заявление в прокуратуру и со дня на день в медицинском учреждении ждали проверку.

"В срочном порядке руководство ЦРБ выделило деньги. Но не для того, чтобы решить проблему и починить дырявую крышу, а на краску, чтобы навести марафет на потолке. В начале этой недели у нас шли дожди, и штукатурка намокла еще сильнее. Даже работник, который пришел, чтобы загрунтовать и покрасить потолок, сказал, что он влажный и это будет мартышкин труд", – рассказывает детали девушка.

Анастасия отмечает, что для нее последней каплей стал потоп, который случился 12 сентября. Из-за дождя только в терапевтическом кабинете течь на потолке образовалась сразу в нескольких местах. Вода попадала на оборудование, кресло пациента. Сотрудники в срочном порядке расставляли кастрюли, тазы и застилали аппаратуру пакетами. Анастасия была вынуждена перенести прием нескольких пациентов.

"У нас капает вода прямо с лампочек. Если замкнет – мало никому не покажется. Попадала вода и на стоматологическую установку, в том числе на спинку и подголовник кресла для приема пациентов. Прием двух человек пришлось переносить. Если бы я этого не сделала, извините, вода во время лечения с потолка попала бы им в рот. И эта проблема не только в моем кабинете. Капли на потолке в хирургии, ортопедии. Но хуже всего дела обстоят в зуботехнической лаборатории: гипсовочную и помещения, где стоят станки, в прямом смысле просто заливает. На полу – лужи, идешь, шлепаешь по лужам", – врач перечисляет ужасы, которые сложно представить в современной действительности.

Когда она поняла, что помощи ждать неоткуда, сделала фотографии и видео условий, в которых им приходится принимать людей, и разместила в одном из городских пабликов. Вскоре тему подхватила газета "Каменские новости", как результат – руководство КГБУЗ "Каменская ЦРБ" незамедлительно приняло решение закрыть здание на ремонт.

На время ремонта основного помещения оказывать помощь пациентам будут в приемном покое ЦРБ. Анастасия объясняет, что кабинет неотложной помощи там уже был и раньше, теперь временно оборудуют и дополнительные в этом здании. Также есть информация, что стоматологию на постоянной основе могут перенести в бывший ковидный госпиталь, где сейчас один этаж занят женской консультацией, а второй пустует. Amic.ru отправил запрос в Министерство здравоохранения, но на момент публикации ответ еще не был получен.

"Пока сообщили, что у нас будет переезд. И весь день 13 сентября мы паковали вещи. Но самое сложное – перевезти стоматологические установки. Новая – только в детском отделении. Остальным более 20 лет, и они буквально разваливаются", – добавляет собеседница агентства.

Сложности с оборудованием и медикаментами

По словам стоматолога, в среду, 13 сентября, в поликлинике был техник, который тоже выразил опасения, что не все оборудование сможет пережить транспортировку. Многое уже частично неисправно. Так, уточняет Анастасия, слюноотсосы не работают ни на одной установке. Часть из них вообще не препарируют камень.

"Чтобы вы понимали, бор на одной из стоматологических установок настолько медленно крутится, что его можно остановить пальцами и даже перчатка не порвется. Из-за этого она плохо препарирует кариес и в результате прием пациента длится значительно дольше, чем положено, а это опоздания в расписании. На той, что работала в последнее время, с приборной панели постоянно течет вода. И это не из-за дождя – она неисправна. Чтобы вода не текла на ноги пациентам, мы скотчем приклеили пакет. Наш техник делает все, что в его силах. Иногда мы вызываем его по несколько раз в день, но оборудование слишком старое и что-то уже просто невозможно починить", – рассказывает о другой проблеме врач.

Девушка добавляет, что вопрос условий труда – не единственный. Есть сложности и с медикаментами. Например, из анестетиков только лидокаин. Но в некоторых случаях этот препарат просто не подходит, однако никакой альтернативы ему нет. Кроме того, по ее словам, шутки про цементные пломбы уже утрачивают юмористический посыл. Анастасия подчеркивает, что сейчас им приходится работать с примитивным набором материалов, от которого отошли уже несколько десятков лет назад.

"Нам заказывают только такие. Когда мы подаем заявки на более современный материал, их не удовлетворяют. Что касается лидокаина – он подходит не для всех стоматологических вмешательств. Я вам честно скажу, у меня уже из-за такой работы возникают психологические травмы. Была ситуация, на прием пришел измученный пациент с диагнозом "пульпит", который характеризуется очень острой ночной болью. Люди при нем даже не могут спать. Женщина объяснила, что денег на лечение в частном кабинете у нее нет. А я как врач при ее диагнозе понимаю, что лидокаин в этом случае – просто пшик. Но мне нужно отпрепарировать твердые ткани зуба, перед тем как наложить мышьяк. И я вынуждена совершать манипуляции, которые точно причиняют боль, чтобы оказать помощь. Пациент в кресле терпит со слезами на глазах, а я стою и плачу вместе с ней. Но по-другому в условиях, в которых мы оказались, вылечить зуб невозможно", – рассказывает дрожащим голосом Анастасия.

Стоматолог подытоживает, что одним переездом в другое здание проблему не решить. И добавляет, что ее сразу после первой публикации вызвали на ковер к руководству, но пока разговора с начальством не было. Многие коллеги отвернулись от Анастасии и считают, что она поступила неправильно, вынеся сор из избы. Сама же девушка отмечает, что просто люди уже потеряли надежду и устали ждать помощи. Но она уверена, что молчать нельзя.

"Из-за публикации в СМИ возникло недопонимание с коллегами. Они просто устали надеяться, что будут перемены, что закупят какие-то детали или оборудование. Закупка чего-либо у нас происходит очень длительное время. У людей опустились руки. Все уже привыкли, что проще заказать что-то самому и не тратить нервы с этими заявками, тендерами. Но все мои коллеги стараются, они по-настоящему любят свое дело. Люди жертвуют личными средствами, чтобы поликлиника могла и дальше лечить людей", – заключила Анастасия.