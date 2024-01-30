За знакомыми симптомами могут скрываться незнакомые болезни

30 января 2024, 08:30, ИА Амител erid: LjN8KNAuV

Болезнь. Недомогание / Фото: istockphoto.com

В России официально объявили о начале тридемии – одновременном распространении гриппа, COVID-19 и ОРВИ. На территории одновременно циркулируют несколько заболеваний со схожими симптомами, но с разными подходами к диагностике и лечению.

Тридемия дополнительно осложнена "сюрпризом" из Китая – атипичной микоплазменной пневмонией. Симптомы этого варианта заболевания также напоминают обычную простуду, но без специфического лечения особым классом антибиотиков человек может неделями страдать от слабости, утомляемости и затяжного кашля.

Не все так просто и с ОРВИ. Этой аббревиатурой обозначается не конкретная инфекция, а целая группа более чем из 200 вирусных заболеваний: парамиксовирусы, различные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, парвовирусы и многие другие. Среди них наиболее тяжелые формы вызывают респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, коронавирус, вирусы гриппа и парагриппа.

В условиях тридемии человек может быть заражен сразу несколькими видами инфекций. Это называется "микст", и возникает он по двум основным сценариям:

Патоген может "проснуться" и инфицировать организм, который был ранее ослаблен другой болезнью.

Одновременное заражение двумя, тремя и более возбудителями. Такое, например, может произойти в общественном транспорте, в котором едут переносчики различных заболеваний.

Самолечение не рекомендуется ни при каких случаях, но во время тридемии оно особенно опасно. Схожесть симптомов заболеваний и разный подход к их терапии делают "игру в доктора" не только неэффективной, но и могут привести к образованию "супербактерий" из-за ошибок в выборе антибиотика.

Лучшее действие при появлении симптомов – визит к врачу с готовыми результатами исследований. До 29.02.2024 лаборатория "ЛабКвест" снизила цену на специальное комплексное ПЦР-тестирование – оно определяет до 16 типов вирусов по одному мазку из ротоглотки. Результат исследования будет готов уже через один день.

В случае если тест покажет отрицательный результат при наличии симптомов, определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис "Доктор Q".

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