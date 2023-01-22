Долго не заживающий герпес может быть симптомом смертельной болезни

При обнаружении подобного нужно сразу обращаться в врачу, чтобы провести обследование

22 января 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обычный герпес, который всеми воспринимается как небольшая временная трудность, может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом Life рассказала онколог Елена Батухтина.

По словам специалиста, если герпес у вас не заживает долгое время, то нужно провести обследование. Первый способ – соскоб. Врач возьмёт немного материала на анализ и выяснит, почему болячка беспокоит вас долго.

При этом самым надёжным методом, по словам Батухтиной, является биопсия. Кусочек ткани будет тщательно изучен, а врачи поймут, что происходит с вашим организмом.

Онколог добавила, что долго не заживающий герпес может указывать даже на рак или СПИД.