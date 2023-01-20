Пульмонолог рассказал, почему назначенное врачом лечение иногда не действует

Специалист посоветовал людям не пить лекарства, которые им не назначали

20 января 2023, 09:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пульмонолог Алексей Моисеев рассказал о том, почему людям иногда не помогает лечение, назначенное врачами. Его слова передаёт "РГ".

По словам специалиста, часто встречается то, что люди самостоятельно "прописывают" себе антибиотики и пьют эти лекарства без назначения врача. Это, наоборот, вредит организму, а не помогает ему.

"Причин в нарастании проблемы резистентности много: это и повышение глобальной доступности антибактериальных препаратов в течение долгого времени, и их продажа без назначения врача или неправильное применение", – сказал Моисеев.

Он посоветовал россиянам не пить никаких лекарств без назначения врача.