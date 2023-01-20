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Пульмонолог рассказал, почему назначенное врачом лечение иногда не действует

Специалист посоветовал людям не пить лекарства, которые им не назначали

20 января 2023, 09:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пульмонолог Алексей Моисеев рассказал о том, почему людям иногда не помогает лечение, назначенное врачами. Его слова передаёт "РГ".

По словам специалиста, часто встречается то, что люди самостоятельно "прописывают" себе антибиотики и пьют эти лекарства без назначения врача. Это, наоборот, вредит организму, а не помогает ему.

"Причин в нарастании проблемы резистентности много: это и повышение глобальной доступности антибактериальных препаратов в течение долгого времени, и их продажа без назначения врача или неправильное применение", – сказал Моисеев. 

Он посоветовал россиянам не пить никаких лекарств без назначения врача.

 

Комментарии 4

  • Так к врачу после рптимизации постоянно нет талонов. Да и врачей тоже нет.
    20 января, Гость   Ответить
  • Если ещё в аптеке лекарства не купишь,то вымрем точно...У нас пять терапевтов осталось на 85 000-ый город.Наведите порядок в поликлиниках,а потом рассуждайте о самолечении.
    20 января, Гость   Ответить
  • "Он посоветовал россиянам не пить никаких лекарств без назначения врача." ---- Врачи сами не могут определиться, какими именно препаратами лечить пациента. Приходишь к одному урологу, он назначает одно лечение. На повторный прием к нему уже попасть не можешь, идешь к другому (в той же поликлинике!). И другой уролог начинает возмущаться, какого фига вы этим лечитесь?!? Нужно же совсем по-другому лечиться! И вопросы почему-то задаёт пациенту, а не своему коллеге-урологу. И таких примеров - МАССА.
    20 января, Гость   Ответить
  • Пульмонологи в поликлинике три месяца лечили разные болезни, отказывая в направлении на анализ на коклюш (он побежден!), хотя специалисты ртп и тубдиспансера с разницей в месяц с первых минут общения говорили "это коклюш". У каждого врача свое назначение в зависимости от занимаемого им поста, одни рубят статистику угодную руководству, другие людей спасают
    20 января, Гость   Ответить
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