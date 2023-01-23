"Не помочь, если лёгкого уже нет". Как на Алтае будут лечить туберкулёз после объединения фтизиатрической службы

"Никакой оптимизации не будет, мы, наоборот, идём ближе к пациенту"

23 января 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Фтизиатрическую службу Алтайского края в 2023 году ждёт масштабная реорганизация. Уже весной семь отдельных клиник объединят в одно юрлицо, которое будет работать на весь регион. Некоторые жители региона опасаются, что за этим последуют "оптимизация" и сокращение медпомощи.

Но всё совсем наоборот, уверяет главврач Алтайского краевого тубдиспансера Олег Войтов, который и будет руководить объединённой фтизиатрической службой. По его словам, реорганизация сделает медпомощь доступнее для больных из самых отдалённых районов. Поддерживает структурные изменения и главный внештатный фтизиатр края Елена Анисимова.

Специалисты рассказали amic.ru, как будет работать объединённая служба, кого всё-таки придётся сократить и каким образом объединение поможет бороться с туберкулёзом в регионе.

Единая вертикаль

Сейчас борьбой с туберкулёзом в Алтайском крае заняты пять диспансеров – краевой диспансер в Барнауле, Рубцовский, Бийский, Славгородский и Благовещенский – и две больницы (в Шелаболихе и в Лебяжьем).

С 1 апреля 2023 года всё это переведут в единую фтизиатрическую службу. Юрлицо останется одно – Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер. Остальные медучреждения будут его подразделениями.

Руководить получившимся объединением будет Олег Войтов, который в январе 2023 года возглавил краевой тубдиспансер. По его словам, задача реорганизации предельно проста: привести оказание медпомощи во всём крае к единому стандарту.

"Каждая наша туберкулёзная больница привыкла работать по-своему, но нам надо выравнивать службу. Многие регионы уже объединили свои службы, чтобы алгоритмы и стандарты лечения больных были одинаковыми для всех учреждений. Пациенты должны быть под единым контролем. Это будет единая финансово-хозяйственная деятельность, один главврач, одна врачебная комиссия и одна общая лаборатория. В общем, единая вертикаль", – рассказал Войтов.

По его словам, на полноценное объединение у Алтайского края уйдёт около двух лет. За это время все филиалы подстроятся под новый формат работы, а медики из разных населённых пунктов научатся работать сообща.

Главное – никакой "оптимизации" не будет, настаивает главврач. По его словам, все противотуберкулёзные медучреждения продолжат работать. Поменяется лишь их юридический статус (станут подразделениями) и методы работы. Но объёмы медпомощи никто сокращать не планирует. Коечный фонд тоже останется таким же, как сейчас.

Помочь за семь дней

Пусть каждая больница сейчас и работает сама по себе, поставить диагноз "туберкулёз" могут только в Барнауле, где работает краевая врачебная комиссия. Так определено в действующих нормативных документах: централизованный контроль за выявлением и диагностикой может вести только краевой противотуберкулёзный диспансер.

Из-за необходимости лично приехать на консультацию в головное учреждение далеко не все жители края могут получить помощь быстро, рассказала Елена Анисимова. Ехать "за бумажкой" в краевую столицу готовы не все.

"Я веду приём краевых пациентов и разные истории слышу. Например, приезжает человек из Зонального района с большим опозданием. Говорит, что вообще ехать не хотел. Пока до трассы добраться, пока до Барнаула доехать – целое приключение. Плюс, это ещё и материальная нагрузка на пациента. Но без этого мы ему не поставим диагноз и лечение не начнём", – поясняет фтизиатр.

Играет роль и особенность течения туберкулёза: инфекция развивается медленно и постепенно, поэтому долгое время пациента ничего не беспокоит. А когда симптомы проявляются, больной зачастую уже просто опасен для окружающих.

"Очень трудно заставить человека потратить полторы тысячи рублей, чтобы съездить с Барнаул за диагнозом, если его ничего не беспокоит. Мы часто слышим: "Ой, да у меня ничего не болит, зачем мне эта бумажка". А завтра у него заболит и он заразит половину села", – рассуждает специалист.

После объединения необходимость в таких поездках отпадёт. Врачебная комиссия получит право работать удалённо, поскольку юридически все медучреждения станут единой службой.

"Пациенту уже не надо будет ехать в Барнаул. Ему достаточно будет добраться до Бийска, Рубцовска или куда ему ближе, где есть подразделение противотуберкулёзного диспансера. Там он сможет сдать необходимые анализы и пройти врачебную комиссию по видеосвязи. В более короткие сроки будет поставлен диагноз и назначено лечение. То есть мы не пациента силком загоняем в медслужбу, а сами идём ближе к нему", – поясняет Олег Войтов.

По его словам, филиалы будут обслуживать пациентов по округам: Бийский, Рубцовский, Славгородский, Каменский и Барнаульский. Все населённые пункты будут закреплены за определённой зоной, добраться до которой проще и быстрее всего.

Помощь будут оказывать по трём уровням. Сначала пациента будут лечить по месту жительства. Если ему требуется более сложная терапия, его отправят в ближайшее противотуберкулёзное подразделение. Наконец, людей с самыми сложными случаями будут лечить в Барнауле. На весь этот цикл у медиков будет семь дней – в России это максимальный срок, за который пациенту должны поставить диагноз и начать лечение.

По словам Войтова, после объединения планируется организовать выездную бригаду, чтобы пациентам не пришлось добираться до диспансера самим, на общественном транспорте. Это уменьшит риск, что они заразят других.

"Человеку просто не подойдёшь и не скажешь: "Ты уволен"

Кадровую ситуацию в алтайской фтизиатрии Войтов оценивает как "неплохую". По его словам, штат врачей укомплектован на 67% при среднем показателе по России в 70%. Руководитель пообещал, что в ближайшее время изучит кадровую ситуацию в каждом отдельном филиале и решит, какой из них нужно усиливать.

Но если медиков сокращать не планируют, то административного персонала точно станет меньше.

"Конечно, немедицинский штат мы будем сокращать. Это экономисты, бухгалтеры. Если юридическое лицо одно, то столько сотрудников нам не нужно. Мы ещё не просчитывали, сколько именно человек будут сокращены. Это тоже непростой процесс. К человеку просто не подойдёшь и не скажешь: "Ты уволен". Нужно посмотреть, как везде организована работа, и принять взвешенное решение", – пояснил Войтов.

Другая задача "с восклицательным знаком", которую себе ставит новый главврач, – повышение зарплат медиков. По его словам, после реорганизации часть затрат высвободится, поэтому можно будет потратить их на доходы сотрудников.

"Если лёгкого нет, то чем ему поможешь?"

Ситуация с туберкулёзом в Алтайском крае, пусть и улучшается год от года, остаётся напряжённой, рассказала Елена Анисимова. По её словам, вся Сибирь – территория с неблагоприятной эпидситуацией по этому заболеванию.

"За 2022 год мы ещё не посчитали статистику. Но если считать по 2021-й, то на протяжении последних пяти лет у нас шло активное снижение всех эпидпоказателей. И заболеваемости, и распространённости туберкулёза в общей популяции, и смертности. Последнее – самое важное. По предварительным данным за 2022 год, мы на историческом минимуме. За пять лет смертность от туберкулёза снизилась на 45%", – пояснила фтизиатр.

Специалиста тревожит, что при этом изменился и контингент заболевших. Если раньше туберкулёз считался болезнью неблагополучных слоёв, то сейчас им может заболеть практически любой. Особенно после пандемии COVID-19, когда у многих "просел" иммунитет.

Тем более что из-за сложной эпидобстановки многих недообследовали. По словам Анисимовой, фтизиатры уже "нагнали" упущенные объёмы диспансеризации. Но из-за этого мы увидим рост числа выявленных случаев на 5-6%.

"Мы все по большому счёту инфицированы микробактериями туберкулёза, они с нами живут. При снижении иммунитета идёт реактивация и развитие болезни. Это может произойти с кем угодно, будь то клерк, менеджер среднего звена или руководитель. Коронавирус, препараты против него и тяжелейший стресс – всё это, конечно, повлияло", – пояснила врач.

Причём многие узнают о диагнозе "туберкулёз", когда уже им переболели, подчеркнула доктор. После недуга на лёгких остаются характерные рубцы, которые хорошо видно на флюорографии.

Но у тех, кому повезло меньше, инфекция развивается в тяжёлую открытую форму. Чтобы полностью вылечить такого пациента, иногда требуется до двух лет. А иногда ему уже трудно чем-то помочь.

"Если человеку поставили диагноз, когда у него уже фактически нет лёгкого, чем ему можно помочь? Тут уже ни прооперировать, ни клапан поставить, ни препарат какой-то дать. Поэтому мы и говорим, что нужна ранняя диагностика. Чтобы до такого состояния люди себя просто не запускали", – настаивает Анисимова.

Однако если недуг выявили на ранней стадии, победить его можно за полгода, отметила специалист. И в этом она видит огромный плюс будущего объединения. Диагноз можно будет поставить раньше. А значит, быстрее вылечить пациента и вернуть его к нормальной жизни.

Ежегодно в Алтайском крае заболевает туберкулёзом до 900 человек. При этом на учёте у фтизиатров в регионе находится порядка пяти тысяч пациентов.