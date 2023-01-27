"Мы на плато". Инфекционист о том, когда на Алтае снизится заболеваемость гриппом

Жители края заболевают не только свиным H1N1, но и гриппом типа B

27 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край, судя по всему, вышел на плато эпидподъёма по ОРВИ и гриппу. Такой вывод сделал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, уровень заболеваемости остаётся высоким, но уже совсем скоро может пойти на спад.

Специалист рассказал amic.ru, как жители региона переносят грипп, как медики справляются с нагрузкой и когда мы, наконец, перестанем болеть.

"Эпидемия не закончена"

По словам Валерия Шевченко, на плато заболеваемости гриппом и ОРВИ уже вышла практически вся страна. Но это вовсе не означает, что об эпидемии стоит забыть. Эпидпоказатели во многих регионах всё ещё высокие, а впереди – плавное снижение.

"Конечно, от региона к региону ситуация немного отличается. Кто раньше зашёл в эпидпроцесс, уже начал из него выходить. Кто позже – всё ещё находится в нём. Но средняя "температура по больнице" такая: находимся на некоем плато. Значимых проблем с гриппом за последние две недели не прибавилось, а заболеваемость остаётся примерно на одном уровне", – пояснил специалист.

Эпидситуацию в Алтайском крае Шевченко тоже описывает как "стабилизацию на высоких показателях".

"А" и "Б" шагают по стране

Прогноз учёных, что к "свиному гриппу" H1N1, относящемуся к типу А, присоединится грипп типа B, оправдывается. В регионах сейчас выявляют оба штамма. В Алтайском крае, согласно данным Роспотребнадзора, тоже уже отмечают циркуляцию обоих вирусов.

"На уровне страны у нас по-прежнему превалирует пандемический вариант H1N1. Но гораздо чаще стал выявляться грипп типа B. Это, как я уже говорил, свидетельствует о том, что мы близки к началу снижения заболеваемости. Но, повторюсь, эпидемия пока и близко не закончена. Мы всё ещё в эпидпроцессе", – отметил Шевченко.

Он также сообщил, что большинство жителей Алтайского края переносит грипп легко. Количество тяжёлых случаев в регионе минимально.

О гриппе забудем весной

Снижение заболеваемости в Алтайском крае, по мнению инфекциониста, начнётся в начале февраля. И процесс этот будет совсем не быстрый.

"Ситуация развивается так, как и предполагалось. Никаких взрывоподобных подъёмов не происходит. Примерно четыре недели – подъём, ещё четыре – плато, и ещё около четырёх должно уйти на снижение. Так что в течение всего февраля заболеваемость будет снижаться. Если всё будет хорошо, то уже к 8 марта можно будет говорить о том, что эпидемия гриппа в регионе закончена", – заключил специалист.

Шевченко также отметил, что алтайские медики без серьёзных проблем справляются с выпавшей на здравоохранение нагрузкой. За время пандемии COVID-19 медики научились разводить потоки пациентов, как можно быстрее уточнять диагноз и назначать лечение.

Кстати, о том, почему появление второго штамма гриппа означает скорое снижение заболеваемости, Валерий Шевченко говорил ещё в начале января. По его словам, эта ситуация – ещё один намёк на то, что вскоре мы сможем отметить окончательное завершение пандемии коронавируса.