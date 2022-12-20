На Алтае из-за гриппа и ОРВИ ввели ограничения на проведение массовых мероприятий

Эпидпорог в регионе превышен почти на 50%

20 декабря 2022, 16:29, Никита Черников

Фото: amic.ru

В Республике Алтай из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели ограничения на проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, главам местных администраций предписали соблюдать это требование «до особого распоряжения».

Мера будет действовать и в школах. При этом если число заболевших учеников превысит 20%, то занятия должны приостанавливаться либо переходить в дистанционный режим. Руководства школ и детсадов должны будут ввести строгий контроль за состоянием здоровья детей, а непривитые от гриппа сотрудники образовательных учреждений должны быть временно отстранены от работы.

Помимо этого, в лечебных учреждениях и учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей вводится карантин, а в стационарах и поликлиниках — масочный режим. В общественном транспорте отныне должна проводиться дезинфекция.

С 12 по 18 декабря в регионе выявили 2094 случая острых респираторных вирусных инфекций. Эпидпорог в республике превышен на 48,4%. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе среди детей составил 34,5%, среди взрослого населения — 22,9%.