НОВОСТИЗдоровье

В барнаульской больнице РТП закрыли ковидный госпиталь. Теперь там будет центр по борьбе с гриппом

Горбольница № 5 уже была координационным центром в 2009 году, во время пандемии H1N1

20 декабря 2022, 15:07, ИА Амител

Ковидный госпиталь в РТП в 2021 году / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Ковидный госпиталь в РТП в 2021 году / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ковидный госпиталь в барнаульской горбольнице № 5 (РТП) прекратил свою работу. Такое решение краевой Минздрав принял 19 декабря, рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. По его словам, теперь на базе медучреждения создадут центр принятия решений по борьбе со свиным гриппом, которым заболевает всё больше жителей региона.

Закрыть госпиталь для коронавирусных больных в РТП решили из-за того, что заболеваемость COVID-19 снизилась до минимальных значений. Коечный фонд края сократили уже до 149 мест, из которых занято лишь 72. В реанимации находится шесть пациентов.

А вот заболеваемость свиным гриппом в регионе продолжает расти. Поэтому пятую «горку» решили перепрофилировать с ковида на H1N1, рассказал Попов.

«Большинство случаев гриппа — это H1N1, пандемийный штамм 2009 года. Выводя РТП из ковида, мы приняли решение создать там центр компетенций по принятию решений и маршрутизации пациентов с гриппом. По сути, в РТП будет госпиталь для пациентов с гриппом. Кроме того, там создадут контакт-центр для других медорганизаций, чтобы в отношении каждого конкретного пациента можно было определить маршрутизацию и тактику лечения», — рассказал Попов в ходе пресс-конференции.

По словам Попова, сейчас с ОРВИ и гриппом в Алтайском крае госпитализировано 85 человек, один из которых находится на ИВЛ. Глава Минздрава напомнил, что больница РТП была центром принятия решений и в 2009 году, когда свиной грипп привёл к объявлению мировой пандемии.

При этом необходимости перепрофилировать медучреждения из-за вспышки свиного гриппа нет, подчеркнул министр. По его словам, поликлиники и больницы края справляются с нагрузкой.

«Мониторинг обращаемости мы ведём круглосуточно. Для каждой больницы у нас разработано по три пошаговых плана, если вдруг нагрузка возрастёт ещё. Пока все поликлиники находятся на первом этапе, этого достаточно. Дополнительных мощностей и ресурсов не требуется», — пояснил министр.

Ограничивать плановую медпомощь в крае тоже не планируют, подчеркнул Попов.

Напомним, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае за прошедшую неделю выросла на 30%. В Барнауле рост распространения респираторных инфекций ещё выше — на 60% за неделю. Всего эпидпорог в регионе превышен более чем в два раза.

Комментарии 13

  • Без призовых?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Без призовых? --- "Призовые" только за ковид
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Понравилось попову в эпидерсию играть. Наверное ощущает свою значимость придумывая такое
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Пока что мы видим что все усилия минздрава привели к снижению коллективного иммунитета и сверхсмертности в 2020-2021, в т.ч. из-за ограничений плановой медпомощи.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • 777 Доктора ковидного госпиталя РТП и весь медперсонал 5-7 этажей РТП отработали в 20 и 21 годах высокопрофессионально и самоотверженно. Я с ковидои попал сначала в госпиталь ветеранов и там меня так долечили, что уже прощаться начал с родными. Слава богу меня перевели в РТП на 6-й этаж. Там меня стал лечить доктор Журиков Никита Алексеевич, он буквально за неделю вернул меня к жизни, потом я долечивался на 5-м этаже РТП у Глущенко Дмитрия Юрьевича. В общем огромное спасибо всем врачам и медсестрам РТП за их работу. Гланое, чтобы крайздрав в порыве реорганизаций сумел сохранить отлично отработавший коллектив ковидного госпиталя РТП.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да ладно
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, понравилось умаривать больных, теперь эстафету перепела токсикология гор б 2 и Никитина 77 в лице заВ реанимацией в сговоре добрались до своих коллег провожать на тот свет
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Какая разница - один принцип инфекционки
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Нечего мутить воду, такие центры организованы давно ещё до пандемии, так как грипп относится к опасным инфекция у нас постоянно проводится мониторинг по особо опасным и зоонозным инфекция которые пока слава богу затихли благодаря прививкам( для примера чума, натуральная оспа и тд) так что лучше без язвительных коментариев
    21 декабря, Гость   Ответить
  • В пику лоббистам от Бигфармы всегда привожу выдержку из учебника медицинской микробиологии О. К. Поздеева под редакцией знаменитого академика В. И. Покровского о вакцинах на основе аденовирусов, которой является, в частности, "Спутник V". Учебник издан в 2001 году. Там отмечается, что их широкое применение "ограничено сложившимся представлением о способности аденовирусов вызывать злокачественные трансформации клеток у человека". Что касается вакцинации от респираторных коронавирусов: "Большое число антигенных вариантов коронавирусов делает бессмысленным изготовление вакцин и проведение иммунопрофилактики". P.S. Вирусы чумы и натуральной оспы не являются мутабельными, поэтому да, вакцины от них эффективны.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Оба врача не имеют к Гб 5 никакого отношения. Это пришлые на период ковида. Откуда пришли- туда и ушли.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Доказательной базы в учебнике поздеева по злокачественным образования нет это предположения и не ругайте народ, а-то в 90 годах так запугали мам, что перестали детей прививать и к чему привело сейчас только все приходит в свое русло, можно подумать в советское время иммунологи вирусологи дураки были.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Еще раз, причём здесь советские прививки? Не было обязательных советских прививок против мутабельных короновирусов, гриппа и т.п. Далее, в США (в отличие от РФ) есть VAERS подчиняющаяся Центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которая ведет систематический мониторинг побочных последствий применяемых вакцин. За 3 десятилетия (до начала 2021 года) число летальных исходов составляло ежегодно в среднем 10-20. После начала массовой вакцинации американцев от коронавируса все показатели системы VAERS резко подскочили вверх (17128). Забейте в поисковике Gov’t database reveals 10,000% increase in cancer reports due to COVID vaccines и переведите найденное на русский. В РФ об этом никто не скажет.
    21 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров