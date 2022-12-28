«Ненужное звено». Медсестры алтайского кардиоцентра пожаловались на отмену итоговой годовой выплаты

Врачам и младшим медработникам деньги пообещали выплатить, а медсестрам — нет

28 декабря 2022, 07:16, ИА Амител

Деньги/ Фото: amic.ru

Медсестры Алтайского краевого кардиологического диспансера пожаловались на то, что им отказались выплачивать итоговую выплату из краевого бюджета. После закрытия в Кардиоцентре ковидного госпиталя и «вирусных» отмены выплат средний медперсонал очень ждал новогодние деньги, но остался без них. При этом врачи и даже санитары дополнительную прибавку к зарплате получат. Об этом amic.ru рассказала одна из сотрудниц медучреждения.

Почему медсестры не получат премии?

Субсидированную выплату из краевого бюджета платит региональный Минздрав. Ее размер — более 20 тысяч рублей, рассказала медсестра Кардиоцентра. Этих денег в 2022 году средний медперсонал не получит, о чем сотрудникам Кардиоцентра объявили 26 декабря.

В конце года сотрудники получать лишь ежеквартальную премию по семь-восемь тысяч рублей премии (в размере должностного оклада), но из этой суммы еще и вычтут подоходный налог. Тем самым, на руки они получат чуть более шести тысяч рублей, отмечает медсестра. И эти деньги не имеют отношения к краевой выплаты, отмечают в больнице, по словам собеседников, их все равно бы выплатил Кардиоцентр.

«Медсестер у нас в Кардиоцентре не то что не ценят. Такое чувство, что мы ненужное звено, без которого можно обойтись. Врачи и младший медперсонал премии получат. Причем последние даже не касаются больных. Говорят, что в других больницах сотрудники в десятикратном размере получили премию. Даже уборщица получает выплату 30 тысяч. Врачи соответственно получают премию десятикратную окладу», — уверена медсестра кардиоцентра.

По словам сотрудников, в администрации Кардиоцентра им сообщили, что причиной невыплаты денег является малое количество больных. Однако, подчеркивает медсестра, работы в учреждении становится только больше и в реальности количество пациентов с каждым годом только увеличивается. И остальные медсестры с ней соглашаются.

Кроме того, им сказали, что положенные деньги медсестры уже получили в течение года по дорожной карте. Это те средства, которые шли сверх оклада за переработки и дежурства. Этим аргументом персонал возмутился: мол, тогда им вообще нет смысла в течение года работать свыше ставки.

«Чем больше ты будешь работать, тем больше тебе не доплатят потом. А ты если не будешь работать, то тебе дадут деньги. Получается, что если не перерабатываешь, то получаешь выплату, а если работаешь сверх нормы, то тебе ничего не положено», — рассказала медсестра.

Объявление медсестрам кардиоцентра о лишении их премий/ Фото предоставлено сотрудниками больницы

«Последняя капля»

Средний персонал кардиоцентра сейчас очень недоволен своим финансовым положением, отмечает собеседница amic.ru. Во-первых, последние выплаты (они называются «за высокие медицинские технологии») у всех медработников урезали примерно на 30%.

Во-вторых, собеседница утверждает, что с начала коронавируса, то есть с 2020 года, администрация начала снижать зарплаты тем, кто работал с короновирусными больными, потому в тот период медикам платили высокие ковидные выплаты.

Однако с закрытием ковидного госпиталя в кардиоцентре в 2022 году медсестры из красной зоны перестали получать и эти деньги. В итоге их зарплата по сравнению с доковидным 2019 годом сократилась на 15-20 тысяч рублей, объясняет медсестра. Отмена новогодней выплаты стало последней каплей, рассказывает женщина.

«Мало того, что нам урезали зарплату. Когда нам сказали, что среднему медперсоналу вообще премия не положена, а положена остальным, я в администрацию Путина написала. Получается, что что все остальные главнее, чем мы. А мы никто и звать нас никак», — возмущается медсестра.

Кардиоцентр в Барнауле/ Фото: akkd.ru

Сейчас сотрудники кардиоцентра собирают подписи под обращением в прокуратуру. По словам медсестры, под этим документом подписалось уже 269 человек. Также они пытаются добиться ответа от алтайского и федерального Минздрава и намерены направить обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, главному врачу кардиоцентра Андрею Косоухову, руководителю государственной инспекции труда в Алтайском крае Владимиру Белошапкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Сотрудники больницы попросят их проверить законность и обоснованность отмены выплат для медсестер.

В минздраве Алтайского края amic.ru оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Редакция отправила в ведомство официальный запрос.