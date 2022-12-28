НОВОСТИЗдоровье

«Ненужное звено». Медсестры алтайского кардиоцентра пожаловались на отмену итоговой годовой выплаты

Врачам и младшим медработникам деньги пообещали выплатить, а медсестрам — нет

28 декабря 2022, 07:16, ИА Амител

Деньги/ Фото: amic.ru
Деньги/ Фото: amic.ru

Медсестры Алтайского краевого кардиологического диспансера пожаловались на то, что им отказались выплачивать итоговую выплату из краевого бюджета. После закрытия в Кардиоцентре ковидного госпиталя и «вирусных» отмены выплат средний медперсонал очень ждал новогодние деньги, но остался без них. При этом врачи и даже санитары дополнительную прибавку к зарплате получат. Об этом amic.ru рассказала одна из сотрудниц медучреждения.

Почему медсестры не получат премии?

Субсидированную выплату из краевого бюджета платит региональный Минздрав. Ее размер — более 20 тысяч рублей, рассказала медсестра Кардиоцентра. Этих денег в 2022 году средний медперсонал не получит, о чем сотрудникам Кардиоцентра объявили 26 декабря.

В конце года сотрудники получать лишь ежеквартальную премию по семь-восемь тысяч рублей премии (в размере должностного оклада), но из этой суммы еще и вычтут подоходный налог. Тем самым, на руки они получат чуть более шести тысяч рублей, отмечает медсестра. И эти деньги не имеют отношения к краевой выплаты, отмечают в больнице, по словам собеседников, их все равно бы выплатил Кардиоцентр.

«Медсестер у нас в Кардиоцентре не то что не ценят. Такое чувство, что мы ненужное звено, без которого можно обойтись. Врачи и младший медперсонал премии получат. Причем последние даже не касаются больных. Говорят, что в других больницах сотрудники в десятикратном размере получили премию. Даже уборщица получает выплату 30 тысяч. Врачи соответственно получают премию десятикратную окладу», — уверена медсестра кардиоцентра.

По словам сотрудников, в администрации Кардиоцентра им сообщили, что причиной невыплаты денег является малое количество больных. Однако, подчеркивает медсестра, работы в учреждении становится только больше и в реальности количество пациентов с каждым годом только увеличивается. И остальные медсестры с ней соглашаются.

Кроме того, им сказали, что положенные деньги медсестры уже получили в течение года по дорожной карте. Это те средства, которые шли сверх оклада за переработки и дежурства. Этим аргументом персонал возмутился: мол, тогда им вообще нет смысла в течение года работать свыше ставки.

«Чем больше ты будешь работать, тем больше тебе не доплатят потом. А ты если не будешь работать, то тебе дадут деньги. Получается, что если не перерабатываешь, то получаешь выплату, а если работаешь сверх нормы, то тебе ничего не положено», — рассказала медсестра.

Объявление медсестрам кардиоцентра о лишении их премий/ Фото предоставлено сотрудниками больницы

«Последняя капля»

Средний персонал кардиоцентра сейчас очень недоволен своим финансовым положением, отмечает собеседница amic.ru. Во-первых, последние выплаты (они называются «за высокие медицинские технологии») у всех медработников урезали примерно на 30%.

Во-вторых, собеседница утверждает, что с начала коронавируса, то есть с 2020 года, администрация начала снижать зарплаты тем, кто работал с короновирусными больными, потому в тот период медикам платили высокие ковидные выплаты.

Однако с закрытием ковидного госпиталя в кардиоцентре в 2022 году медсестры из красной зоны перестали получать и эти деньги. В итоге их зарплата по сравнению с доковидным 2019 годом сократилась на 15-20 тысяч рублей, объясняет медсестра. Отмена новогодней выплаты стало последней каплей, рассказывает женщина.

«Мало того, что нам урезали зарплату. Когда нам сказали, что среднему медперсоналу вообще премия не положена, а положена остальным, я в администрацию Путина написала. Получается, что что все остальные главнее, чем мы. А мы никто и звать нас никак», — возмущается медсестра.

Кардиоцентр в Барнауле/ Фото: akkd.ru

Сейчас сотрудники кардиоцентра собирают подписи под обращением в прокуратуру. По словам медсестры, под этим документом подписалось уже 269 человек. Также они пытаются добиться ответа от алтайского и федерального Минздрава и намерены направить обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, главному врачу кардиоцентра Андрею Косоухову, руководителю государственной инспекции труда в Алтайском крае Владимиру Белошапкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Сотрудники больницы попросят их проверить законность и обоснованность отмены выплат для медсестер.

В минздраве Алтайского края amic.ru оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Редакция отправила в ведомство официальный запрос.

Комментарии 39

  • Это не только там, в детских больницах ещё хуже дела обстоят.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Не нужно было за ковид призовые выплачивать Поменьше было бы больных А сейчас до сих пор то санитары, то водители за эти выплаты до сих пор бьются
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Что за проблемы? Идите работать докторами или банкирами Не будет хватать медсестёр им поднимут жалование
    28 декабря, Гость   Ответить
  • в десятикратном размере получили премию. Даже уборщица получает выплату 30 тысяч. " Т.е. следуя их логике зарплата у уборщицы 3000 руб/месяц?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Надо премиальные урезать у прослойки, которая над врачами - министерства и т.п., имхо урезанная одному челу с министерства = премия всех мед.сестер кардиоцентра.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Следуя их логики оклад у уборщицы 3000руб. Читать внимательно надо, премии платят с оклада.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • следуя их логике зарплата у уборщицы 3000 руб/месяц? === Cтавка санитарки именно такая и есть.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В этом году, почти все бюджетники, которые финансируются из краевого и местных бюджетов, не получили премии! Связано это с распоряжением с краевой администрации и правительства, мотивированное тем, что край уже сделал показатель по росту средней зарплаты за год. И эти оставшиеся=сэкономленные деньги на этих премиях с этого года, можно перенести на следующий год, для того чтобы в начале 2023 года не "просел" показатель по средней ЗП по краю. Вот в чем и дело!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Министра в отставку
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В реанимации ГБ №11 или БСМП2 медсестры уже более 10 лет даже не вспоминают о годовых выплатах, премий к дню медика или медсестры
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, край только сделал показатель по снижению зарплат...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не зарплата, а ставка.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А потом губернатор и министр здравоохранения, с умными лицами рассуждают о причинах дефицита кадров.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Действительно ненужное звено,раз такое отношение.Как нужно относиться к медсестрам,чтобы их так унизить ,превознести санитарок,м/с похоже вообще не работала весь год
    28 декабря, Гость   Ответить
  • К младшему медицинскому персоналу относят младших медицинских сестёр, сестёр-хозяек и санитарок.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ставка санитарки 2080 руб, остальное- доплата до МРОТ
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, нам так же не дали годовую премию, ситуация один в один с Кардиоцентром. Центр Охраны Материнства и детства, я работаю медсестрой. Врачам премии по 30 тыс, санитаркам по 20 тыс, а медсестрам по 4000, сказали, что у нас другой бюджет.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Годовая премия ? Работаю с 1995 года, никогда и нигде не было таких выплат, не медик, инженер. И большинство населения таких выплат и в глаза не видело. А тут нытье - кому-то не дали, как-то неуместно оно на общем фоне.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Никогда не задумывалась над тяжелой работой врача терапевта. Всегда казалось, что они там ничего не делают( После того как дочь стала участковым терапевтом, теперь готова каждого врача (да и любого медработника) благодарить за их тяжелый труд. И оплачиваться должен соответственно!!!! А у нас в стране делаю одну надбавку, а урезают в два раза больше!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Люди получили премии по 7-8 тысяч и будут жаловаться в прокуратуру, что их коллеги получили премии больше. Очень интересно всё у медиков
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Всегда казалось, что они там ничего не делают - а так оно и есть. 9 взрослая поликлиника, участковый Ян - на приеме вообще ничего не делал, с места не встал, а в карте обследования написано все: и пульс он померил и сердце послушал и рост и вес и кожные покровы- скачал с инета и идете домой.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Премии вообще дело добровольное, дали хорошо, нет молчите.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В Славгородский больнице выплатили премию санитаркам, а обслуживающему персоналу вообще ни какой премии,
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В Славгородской ЦРБ, такая де ситуация. Премии из дополнительных федеральных средств получили врачи и санитарки. Медсестрам дали 3700 руб. Из бюджета ЦРБ. С учётом премии, я получила на 4000 меньше чем санитарка, отработав на ДВЕ ставки. У сестёр зарплата за ставку индексируется до МРОТ, наравне с младшим медперсоналом. Я ЗА! чтоб поднимать уровень жизни младшему медперсоналу, но зачем мы получали средне-специальное образование, постоянно повышаем свой проф уровень знаний, сдаём на категории, если нас просто опустили ниже плинтуса?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • напишите в телеграм канал " медсестра" об этом
    28 декабря, Гость   Ответить
  • нужна прозрачность выплат.раньше приказ на доске и не было слухов.а раз скрывают значит творят делишки.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Я так понимаю медсестер по все стране прокатили в этом году? Врач, иногда санитарки
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Пф...в одном из предприятий аэропорта. Вообще забыли что такое премии и индексации ЗП. Ссылаются на то что предприятие государственное
    29 декабря, Гость   Ответить
  • в Смоленской больнице также. работаем на 2 ставки .а получаем -15 тыс. у санитарок зарплата тоже 15 тыс.на 1 ставку. может средним перейти в санитарки .тогда премию дадут. Все обращения к администрации завершаются ответом - не нравиться - увольняйтесь. Вот и увольняются . даже уезжают из Алтайского края.у нас скоро не останется ни врачей . ни средних.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, говорят сами сотрудники, что во 2ю детскую лучше не попадать врачи бестолочи, вот и дожили, а раньше лучшие врачи там работали.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Такое ощущение, что у господина Попова... Задача развалить медицину на Алтае, до конца. Судя по тому, что творит! А потом заявляет, что зарплата у медиков хлрошая, а то, что не хватает их, так уезжают в другие регионы. А министерство ни при чем?! Они премию все получили за свой тяжелый кабинетный труд!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно считают показатели средней зарплаты по краю, и главные врачи, и врачи, средний медперсонал и санитарки все вместе, конечно средняя зарплата получается высокая. Почему бы не посчитать по должностям, не выгодно? Опустили средний медперсонал в зарплате ниже санитарок, а мера ответственности совершенно другая, скоро пациентов на исследования и процедуры к санитаркам будут направлять. Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, зарплата санитарок такая же и даже иногда выше чем у фельдшеров, обидно зачем мы учились, и продолжаем учиться каждые 5 лет.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, выучись на врача и узнаешь
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, грамоте учись и узнаешь
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Речь идет не о врачах, вместо хамства читать поучитесь.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • такая же ситуация сложилась в краевой больнице. Средний мед. персонал остался без премий. Объясняют тем что мы выбрали свой бюджет. Врачи не дежурят, санитарки тоже, но премию получили. Как это вообще можно понимать!? мы дежурим не потому что мы хотим, а потому что больше некому. А в итоге получается, кто меньше поработал тот и получил. Последняя премия была перед днем медика. Больше нет денег ни на что. НО больница полная пациентов, открывают новые отделения... желания работать пропадает, мотивации нет. Размер заработной платы остался на уровне 2019г, при том что расходы выросли в несколько раз ( аренда жилья, проезд, цена на продукты тоже выросла).
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, голый оклад именно столько
    29 декабря, Гость   Ответить
  • по детским садам та же ситуация.Воспитатели получили приличные премии,а обслуживающий персонал и няни фигу понюхали
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Врач и медсестра - как ниточка с иголочкой. Считаю- это преднамеренное расслоение общества и дестабилизация.
    30 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров