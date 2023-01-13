Новый штамм коронавируса назвали самым заразным за историю пандемии

Однако вызванное "кракеном" заболевание протекает достаточно легко, заявили в Роспотребнадзоре

13 января 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый субвариант "омикрон"-штамма ковида под названием "кракен" – самый заразный за всю историю пандемии, заявил ТАСС заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его данным, геном "кракена" состоит из двух частей, первая относится к "кентавру", вторая — ещё к одному субварианту "омикрона".

"Такая "удачная" комбинация изменений наделила его свойством частично избегать защитного действия антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесённые ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию", — сказал эксперт, отметив при этом, что вызванное "кракеном" заболевание протекает достаточно легко – как правило, в форме ОРВИ.

Ранее подробно рассказали, чем новый штамм коронавируса отличается от предыдущих и насколько он опасен.