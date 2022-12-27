«Праздничное сердце». Алтайский врач о том, из-за каких новогодних блюд можно угодить на операционный стол

Фруктов и овощей много не бывает, а вот десерт лучше разделить с другом

27 декабря 2022, 06:15, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Многие россияне в Новый год имеют все шансы угодить в больницу и даже на операционный стол. Такой риск есть у «хроников», которые невнимательный к своему рациону, рассказала в ходе пресс-конференции главный внештатный специалист по медицинской профилактике Алтайского края Татьяна Репкина.

Специалист рассказала, какие блюда самые опасные и каким должен быть новогодний стол, чтобы праздник прошел без неприятностей.

Не забыть об обеде

В том, что каждая хозяйка хочет максимально наполнить новогодний стол самыми разными блюдами, нет ничего плохого, рассказала Репкина. Но это вовсе не означает, что нужно съесть всё и сразу. Чревоугодие — не только смертный грех, но и угроза для здоровья, напомнила врач.

«Конечно, новогодний стол отличается от будничного. Каждая хозяйка старается напомнить его яствами. Это в том числе жирная и солёная пища, мясные продукты. Это всё замечательно. Но мы должны помнить, что чревоугодие несет в себе ряд неприятных последствий», — подчеркнула специалист.

Такие блюда, особенно если себя не ограничивать, серьезно перегрузят вашу пищеварительную систему в Новый год, предупредила Репкина. По её словам, ни в коем случае нельзя садиться за стол на голодный желудок. 31 декабря у вас обязательно должны быть хотя бы легкие обед и ужин.

А перед новогодним застольем следует выпить стакан воды. Так вы меньше съедите и утром будете лучше себя чувствовать.

«Праздничные» болезни

Самой опасной пищей Татьяна Репкина назвала всё жирное, острое и солёное. По её словам, жирная еда может запросто спровоцировать обострение панкреатита, мочекаменной болезни и многих других недугов.

Человек с хроническим заболеванием (даже если он еще о нем не знает), может запросто наесться жирного и острого и прямо в новогоднюю ночь оказаться на операционном столе, предупредила врач.

Солёное тоже очень опасно для здоровья. По словам врача, одна молекула соли способна задерживать в организме до 16 молекул воды. Поэтому, если вы переборщите с солёненьким, можете довести себя до очень плохого состояния, вплоть до госпитализации.

«После чрезмерного употребления соли с утра у вас будут отеки отеки. А если добавить сюда чрезмерное употребление алкоголя, то можно спровоцировать развитие гипертонического криза, инфаркта или инсульта. Отдельным категориям пациентов нужно быть крайне острожными и внимательно относится к своему рациону», — рассказала Репкина.

По словам эксперта, у врачей уже даже появилось отдельное название для пациентов, которые переели в Новый год и угодили в кардиологическое отделение: «праздничное сердце».

Каким должен быть правильный стол?

Также Репкина дала несколько советов хозяйкам, чтобы сделать стол более «здоровым».

На столе обязательно должна быть вода без газа. Она нужна не только перед приемом пищи: пить нужно и во время застолья. Это позволит уменьшить количество съеденного и снизит вред от еды.

Фруктов и овощей жалеть не стоит. Это полезные продукты, которых должно быть много. Желательно, чтобы они были самых разных цветов, подчеркивает врач.

Майонез — жирный продукт, поэтому его по возможности лучше заменить. По словам Репкиной, для этого отлично подойдет нежирный йогурт. Так вы сделаете салаты менее вредными.

Морепродуктов можно не бояться. Если они свежие, то станут прекрасным и очень полезным украшением новогоднего стола, считает врач.

Прошлогодние салатики — зло

Кроме того, врач предупредила об опасности хранения салатов. Если вы уже заправили блюдо, храниться оно будет не более 3-4 часов, сообщила доктор. По её словам, если прошло уже больше 12 часов, и вы решили полакомиться «прошлогодним» оливье, запросто можете отравиться.