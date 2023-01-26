Российских психологов предложили переквалифицировать каждые пять лет

Основной задачей законопроекта является сохранение возможности для отраслевых психологов развиваться в различных сферах

26 января 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Анна Кузнецова рассказала о том, что психологов в России предлагают переквалифицировать каждые пять лет. Соответствующий законопроект подготавливается.

"Безусловно, мы предполагаем переквалификацию через каждые пять лет. Это важно, чтобы не терять специализацию, не терять квалификацию", – сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1".

По её словам, основной задачей законопроекта является сохранение возможности для отраслевых психологов развиваться в различных сферах. В ноябре прошлого года вице-спикер заявляла о том, что её проект находится на финальной стадии разработки.