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Решающие 15 минут. На Алтае хотят ввести обязательные для всех курсы первой медпомощи

С таким предложением выступил алтайский врач, который месяц спасал жизни в зоне СВО

25 января 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае в ближайшее время могут начать повсеместно обучать оказанию первой медицинской помощи. С таким предложением на заседании Общественной палаты региона выступил травматолог Андрей Коломиец. По его словам, он убедился в такой необходимости, месяц отработав хирургом в госпитале в ЛНР. Врач отметил, что большинство солдат в зоне СВО погибает, так и не доезжая до больницы. Им просто не могут правильно оказать первую помощь.

Погибают в окопах

Коломиец рассказал, что врачам госпиталей вблизи линии соприкосновения удаётся спасти 97% раненых, которые попадают к ним на операционный стол. Но хорошего в этой статистике немного, считает специалист: большинство солдат погибает в окопах и попросту не добирается до больницы.

"Первые 15 минут после ранения – это решающий момент. Если человек получит первую помощь, он будет жив. Если не оказали – будет мёртв. Но специфика СВО такова, что минимальное время, за которое раненого доставляют в госпиталь, – шесть часов. А бывает, привозят и на вторые, и на третьи, и даже на пятые сутки после ранения. Поэтому важно, чтобы военнослужащие сами могли оказывать товарищам помощь, останавливать кровотечение и восстанавливать дыхание", – пояснил Коломиец.

Чтобы в боевых действиях погибало меньше людей, как можно больше россиян должны пройти подготовку по оказанию первой медицинской помощи раненому, убеждён травматолог.

Не только для СВО, но и для жизни

В ходе заседания Общественной палаты Коломиец предложил ввести в Алтайском крае обязательную программу подготовки по оказанию первой медицинской помощи. По его мнению, такие курсы должны быть во всех школах, институтах и на предприятиях. Врач предлагает на законодательном уровне обязать организации проводить подобные занятия.

"Это элементарные вещи, которые, как мне кажется, должен знать каждый взрослый человек. Тем более что это касается не только боевых действий, но и гражданской жизни. Когда случается что-то экстренное, скорая помощь не через секунду приезжает. Время доезда у нас – 12-15 минут, но бывает и дольше. Поэтому люди, так или иначе, должны уметь оказать первую помощь ближнему", – пояснил Коломиец.

Члены Общественной палаты единогласно поддержали идею хирурга. В ближайшее время её представят на рассмотрение губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе регионального Минздрава Дмитрию Попову. Но Коломиец подчеркнул, что уже обсуждал свою инициативу "на высоком уровне" и она получила одобрение.

Кстати, в ходе заседания Коломиец также заявил, что в российских медвузах нужно срочно возвращать кафедры военно-полевой хирургии, чтобы медики были готовы оказывать помощь во время боевых действий. По словам врача, АГМУ начнёт преподавать ВПХ одним из первых.

О том, как алтайский врач месяц спасал жизни в луганском госпитале и как к россиянам относятся местные жители, читайте в материале amic.ru.

Фото: amic.ru

"Ампутаций больше, чем за всю жизнь". Андрей Коломиец о том, как месяц работал в ЛНР

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НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 17

  • Курсы медпомощи, военные сборы. СВО - точно идёт по плану?
    25 января, Гость   Ответить
  • Ключевое слово "Возвращать"! Нужно все Советское возвращать! И чем скорее тем лучше! Понятно что с применением современных средств и технологий. В те времена многие наши предки жизнь свою положили что бы страну если не уважали так хотя бы боялись... Всё мечтают, как народ сплотить? Пока к системе Народных Советов не вернёмся, ни кто нас уважать не будет, да и не сплотимся никогда! На почве империи с батюшкой царём, с боярами, крепостные никогда не сплотятся...
    25 января, Гость   Ответить
  • войну прекратите и не нужны будут курсы
    25 января, Гость   Ответить
  • ввести обязательные для всех- А что еще для вас сделать?
    25 января, Гость   Ответить
  • войну прекратите и не нужны будут курсы ***** Ты это кому пишешь - хохлам или пиндосам? Так ни те, ни другие твой маразм не прочитают.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, даже в повседневке чтоб могли оказать помощь, а то в элементарных случаях (порезах, ожогах или упал) не говоря об аварии.
    25 января, Гость   Ответить
  • Ключевое слово "Возвращать"! Нужно все Советское возвращать! _А давайте пойдем дальше и будем все средневековое возвращать!) Сколько можно ходить по кругу-то?
    25 января, Гость   Ответить
  • А что еще для вас сделать? - из России свалить, это лучшее, что ты сможешь для нас сделать.
    25 января, Гость   Ответить
  • Очень правильное предложение! Сколько людей погибает в авариях и при других несчастных случаях.Очень не многие могут действительно оказать правильную помощь.Некоторые действия могут просто навредить.Только организовывать нужно серьезно,а не так как сейчас на уровне правил техники безопасности.
    25 января, Гость   Ответить
  • Очень не многие могут действительно оказать правильную помощь. - Ну, например, если врач ее окажет, а потом человек умрет, врача будут судить и скорее всего посадят. И даже если не умрет -" С учетом п. 6 Порядка оказания скорой помощи по Приказу Минздрава №388н от 2013 года скорая помощь оказывается медработниками из состава бригады медпомощи. То есть стороннее лицо с медицинским образованием оказывать помощь не вправе." Насчет простого человека не знаю. Так что оказывать помощь при наших законах может быть чревато.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, это точно были случаи - при оказании первой помощи были сломаны ребра, так пострадавший в суд подал на спасителя
    25 января, Гость   Ответить
  • А сертификаты "специалистов по оказанию первой помощи" травматолог будет выдавать? Иначе, если что-то пойдет не так, засудить можно. Реформатор...
    25 января, Гость   Ответить
  • "войну прекратите и не нужны будут курсы" ---- Гость, этот ты НАТО и Евросоюзу говори. Это они войну затеяли и мозги промыли украинцам.
    25 января, Гость   Ответить
  • Не забывайте есть и статья за не оказании помощи.
    25 января, Гость   Ответить
  • есть и статья за не оказании помощи - она не для мимокрокодилов без мед. образования. А медики попадают в ту самую "вилку" - окажешь помощь - сядешь, не окажешь - тоже можешь, но с меньшей вероятностью. Так что умнее всего вообще прикинуться ветошью и пройти мимо.
    25 января, Гость   Ответить
  • Не забывайте есть и статья за не оказании помощи - Еще про клятву гиппократа напомните.
    25 января, Гость   Ответить
  • То, что 1 товарищ предложил, высказав свое мнение журналистам, еще не значит, что "На Алтае хотят ввести"....Он не знает, как сформировать кафедру и учебный курс? Сколько это стоит. Еще и практику в горячие точки предложит.
    25 января, Гость   Ответить
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