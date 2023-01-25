Решающие 15 минут. На Алтае хотят ввести обязательные для всех курсы первой медпомощи

С таким предложением выступил алтайский врач, который месяц спасал жизни в зоне СВО

25 января 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в ближайшее время могут начать повсеместно обучать оказанию первой медицинской помощи. С таким предложением на заседании Общественной палаты региона выступил травматолог Андрей Коломиец. По его словам, он убедился в такой необходимости, месяц отработав хирургом в госпитале в ЛНР. Врач отметил, что большинство солдат в зоне СВО погибает, так и не доезжая до больницы. Им просто не могут правильно оказать первую помощь.

Погибают в окопах

Коломиец рассказал, что врачам госпиталей вблизи линии соприкосновения удаётся спасти 97% раненых, которые попадают к ним на операционный стол. Но хорошего в этой статистике немного, считает специалист: большинство солдат погибает в окопах и попросту не добирается до больницы.

"Первые 15 минут после ранения – это решающий момент. Если человек получит первую помощь, он будет жив. Если не оказали – будет мёртв. Но специфика СВО такова, что минимальное время, за которое раненого доставляют в госпиталь, – шесть часов. А бывает, привозят и на вторые, и на третьи, и даже на пятые сутки после ранения. Поэтому важно, чтобы военнослужащие сами могли оказывать товарищам помощь, останавливать кровотечение и восстанавливать дыхание", – пояснил Коломиец.

Чтобы в боевых действиях погибало меньше людей, как можно больше россиян должны пройти подготовку по оказанию первой медицинской помощи раненому, убеждён травматолог.

Не только для СВО, но и для жизни

В ходе заседания Общественной палаты Коломиец предложил ввести в Алтайском крае обязательную программу подготовки по оказанию первой медицинской помощи. По его мнению, такие курсы должны быть во всех школах, институтах и на предприятиях. Врач предлагает на законодательном уровне обязать организации проводить подобные занятия.

"Это элементарные вещи, которые, как мне кажется, должен знать каждый взрослый человек. Тем более что это касается не только боевых действий, но и гражданской жизни. Когда случается что-то экстренное, скорая помощь не через секунду приезжает. Время доезда у нас – 12-15 минут, но бывает и дольше. Поэтому люди, так или иначе, должны уметь оказать первую помощь ближнему", – пояснил Коломиец.

Члены Общественной палаты единогласно поддержали идею хирурга. В ближайшее время её представят на рассмотрение губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе регионального Минздрава Дмитрию Попову. Но Коломиец подчеркнул, что уже обсуждал свою инициативу "на высоком уровне" и она получила одобрение.

Кстати, в ходе заседания Коломиец также заявил, что в российских медвузах нужно срочно возвращать кафедры военно-полевой хирургии, чтобы медики были готовы оказывать помощь во время боевых действий. По словам врача, АГМУ начнёт преподавать ВПХ одним из первых.

О том, как алтайский врач месяц спасал жизни в луганском госпитале и как к россиянам относятся местные жители, читайте в материале amic.ru.