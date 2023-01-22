Врач назвал самый полезный перекус для пенсионеров

Такое питание может защитить организм от развития возрастных болезней

22 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, какой перекус будет самым полезным для пожилых людей. Его слова передаёт портал "Москва 24".

По словам специалиста, идеальный вариант для пенсионеров – кисломолочный напиток с мюсли. Кроме того, к перекусу можно добавить фрукты или овощи.

В такой еде, как отметил Гинзбург, содержатся пищевые волокна, витамины и другие элементы, необходимые человеку.

Врач добавил, что такое питание может защитить организм от ухудшения таких возрастных болезней, как атеросклероз, артериальная гипертония, сахарный диабет, а также рак толстой и прямой кишки.