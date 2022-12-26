Сибирские врачи впервые в России вернули мужчине эрекцию
Для того, чтобы все заработало, нерв взяли у мужчины из пальца
26 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Врачи из Сибири первыми в России провели операцию, которая позволила вернуть мужчине эрекцию. Об этом сообщает Mash Siberia.
Пациент страдал от опухоли простаты, которую удалили вместе с нервами, отвечающими за эрекцию.
«Чтобы вернуть былую силу, микрохирург Андрей Байтингер и уролог Андрей Гуралем сделали уникальную операцию», — сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты взяли нерв из пальца мужчины и пересадили в половой орган, что позволило вернуть все как было.
Операция прошла бесплатно по полису ОМС.
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