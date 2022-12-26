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Сибирские врачи впервые в России вернули мужчине эрекцию

Для того, чтобы все заработало, нерв взяли у мужчины из пальца

26 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врачи из Сибири первыми в России провели операцию, которая позволила вернуть мужчине эрекцию. Об этом сообщает Mash Siberia.

Пациент страдал от опухоли простаты, которую удалили вместе с нервами, отвечающими за эрекцию.

«Чтобы вернуть былую силу, микрохирург Андрей Байтингер и уролог Андрей Гуралем сделали уникальную операцию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты взяли нерв из пальца мужчины и пересадили в половой орган, что позволило вернуть все как было.

Операция прошла бесплатно по полису ОМС.

Комментарии 8

  • Гм, теперь получается у него реально ровно 21 палец
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Теперь заживем!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Лишь бы сгибаться не начал по старой памяти
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Теперь его будущих детей точно будут дразнить "пальцем деланные"...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Теперь не знают как унять. Приходится триканы носить, другие штаны не надеть.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Зря ерничаете, себя на месте этого мужчины представьте. Разве вам хотелось бы оставаться импотентами на всю жизнь?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А чего теперь-то представлять, если поправили всё?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, этому поправили, а сколько еще ходит непоправленных?
    26 декабря, Гость   Ответить
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