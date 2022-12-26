Сибирские врачи впервые в России вернули мужчине эрекцию

Для того, чтобы все заработало, нерв взяли у мужчины из пальца

26 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Врачи из Сибири первыми в России провели операцию, которая позволила вернуть мужчине эрекцию. Об этом сообщает Mash Siberia.

Пациент страдал от опухоли простаты, которую удалили вместе с нервами, отвечающими за эрекцию.

«Чтобы вернуть былую силу, микрохирург Андрей Байтингер и уролог Андрей Гуралем сделали уникальную операцию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты взяли нерв из пальца мужчины и пересадили в половой орган, что позволило вернуть все как было.

Операция прошла бесплатно по полису ОМС.