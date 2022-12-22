Учёные выяснили, что низкое либидо влияет на развитие рака

Закономерность отследили у мужчин, но для женщин результаты исследования не подходят

22 декабря 2022, 15:46, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Мужчины старше 40 лет с низким либидо в два раза чаще умирают от рака. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование японских учёных.

Десять лет специалисты изучали более 20 тысяч человек, чтобы установить взаимосвязь низкого либидо с развитием различных болезней, включая рак.

Люди, которые рассказывали о том, что у них отсутствует интимная жизнь, чаще были подвержены вредным привычкам, страдали от сахарного диабета, а также жаловались на различные проблемы с психикой.

Специалисты выяснили, что почти в два раза чаще мужчины с низким либидо умирали от рака.

У женщин подобной взаимосвязи не установили.