НОВОСТИЗдоровье

Учёные выяснили, что низкое либидо влияет на развитие рака

Закономерность отследили у мужчин, но для женщин результаты исследования не подходят

22 декабря 2022, 15:46, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мужчины старше 40 лет с низким либидо в два раза чаще умирают от рака. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование японских учёных.

Десять лет специалисты изучали более 20 тысяч человек, чтобы установить взаимосвязь низкого либидо с развитием различных болезней, включая рак.

Люди, которые рассказывали о том, что у них отсутствует интимная жизнь, чаще были подвержены вредным привычкам, страдали от сахарного диабета, а также жаловались на различные проблемы с психикой.

Специалисты выяснили, что почти в два раза чаще мужчины с низким либидо умирали от рака.

У женщин подобной взаимосвязи не установили.

Комментарии 7

  • ЭТО И БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЙ АБСОЛЮТНО ЛОГИЧНО!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Окак! А я думал, что жизнь без пьющих кровь баб жизнь спокойнее, уравновешеннее и, в целом, здоровее:)
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Ноги женские )
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Амик, уберите фото, тут две пары женских ног, как раз под новый закон попадете!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, согласен
    22 декабря, Гость   Ответить
  • "А я думал, что..." --- Гость, родственница дожила до 99 лет в ясном рассудке и хорошем здоровье, т.к. жила без мужика. Как видишь, без мужиков-кровососов жизнь тоже здоровее и спокойнее.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • согласен
    22 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров