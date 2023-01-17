В Бийске три медучреждения оптимизируют на фоне недовольства местных жителей

Реорганизовывать будут противотуберкулёзный, наркологический и психиатрический диспансеры, которые присоединят к краевым учреждениям.

17 января 2023, 17:37, ИА Амител

В Бийске оптимизируют противотуберкулёзный, наркологический и психиатрический диспансеры. Как сообщает "Бийский рабочий", службы присоединят к краевым учреждениям, а реорганизация предполагает создание одного юридического лица для каждого направления, которое будет находиться в Барнауле – медицинские организации, которые располагаются в районах и городах края, станут его структурными подразделениями.

Напомним, что о самой реорганизации в единую структуру ранее рассказывал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В частности, в регионе появится единое фтизиатрическое учреждение – Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер с филиалами в городах региона. Бийский противотуберкулёзный диспансер присоединится к краевому и станет его подразделением.

Бийчане на фоне этой новости переживают, что учреждения повторят судьбу уже оптимизированных. В частности, раньше в Заречье была городская больница № 1 по улице Тургенева, где функционировали детская поликлиника, терапевтический и хирургический стационары. Больница начала работу в 1931 году, но оптимизацию пережить не смогла – больничный комплекс расформировали в 2011 году.

Вместе с тем сами бийчане в беседе с журналистами пожаловались на неэффективность здравоохранения. Некоторые отмечают, что им приходится долго ждать талонов к специалистам, а отдельные жители даже уезжают в другие регионы, чтобы пройти консультацию.