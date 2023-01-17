НОВОСТИЗдоровье

В Бийске три медучреждения оптимизируют на фоне недовольства местных жителей

Реорганизовывать будут противотуберкулёзный, наркологический и психиатрический диспансеры, которые присоединят к краевым учреждениям.

17 января 2023, 17:37, ИА Амител

В Бийске оптимизируют противотуберкулёзный, наркологический и психиатрический диспансеры. Как сообщает "Бийский рабочий", службы присоединят к краевым учреждениям, а реорганизация предполагает создание одного юридического лица для каждого направления, которое будет находиться в Барнауле – медицинские организации, которые располагаются в районах и городах края, станут его структурными подразделениями.

Напомним, что о самой реорганизации в единую структуру ранее рассказывал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В частности, в регионе появится единое фтизиатрическое учреждение – Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер с филиалами в городах региона. Бийский противотуберкулёзный диспансер присоединится к краевому и станет его подразделением.

Бийчане на фоне этой новости переживают, что учреждения повторят судьбу уже оптимизированных. В частности, раньше в Заречье была городская больница № 1 по улице Тургенева, где функционировали детская поликлиника, терапевтический и хирургический стационары. Больница начала работу в 1931 году, но оптимизацию пережить не смогла – больничный комплекс расформировали в 2011 году.

Вместе с тем сами бийчане в беседе с журналистами пожаловались на неэффективность здравоохранения. Некоторые отмечают, что им приходится долго ждать талонов к специалистам, а отдельные жители даже уезжают в другие регионы, чтобы пройти консультацию.

 

Комментарии 13

  • Дооптимизировались,к врачам не попасть.
    17 января, Гость   Ответить
  • Просто кашмар, скоро будем к терапевту ездить а Барнаул
    17 января, Гость   Ответить
  • да что же это такое??? господин министр отстаньте от нашего города!!!! хватит оптимизировать, от ваших планов мы скоро вовсе помрем. и где наш травмпункт, который вы обещали, (даже камеры не постеснялись) открыть. Или камера как и бумага все стерпит?
    17 января, Гость   Ответить
  • Просто кашмар, издевательство над людьми,,, для чего это все делается? Больному человеку надо месяц ждать талон, чтобы попасть к врачу. А к платном у идти нет денег,,, пенсия 13,а жкх 9,,т.р,,на лекарства денег нет,, ужас
    17 января, Гость   Ответить
  • Одни пивнушки скоро останутся..
    18 января, Гость   Ответить
  • Что творится на алтае в медицине ужас и когда это прекратится к врачам не попасть узи это уже древний век понаставили в каждом кабинете а запись намесяц вперед и цены не дешовые если идти платно Попов пусть бы уже ехал туда откуда приехал
    18 января, Гость   Ответить
  • Сейчас еще и краевую больницу оптимизируют. Все по плану, не переживайте.
    18 января, Гость   Ответить
  • Взрыв = хлопок, снижение= отрицательный рост, уничтожение=оптимизация. Кого вы пытаетесь обмануть?
    18 января, Гость   Ответить
  • Министр явно не на своём месте. Его место это лавочку держать у вокзала, а не министерство
    18 января, Гость   Ответить
  • Одно ясно, хорошего ждать не стоит, старый курс продолжается..
    18 января, Гость   Ответить
  • Все для народа
    18 января, Гость   Ответить
  • Как не стыдно так поступать с людьми
    18 января, Гость   Ответить
  • Гнать их надо, обратно ВСЕХ.
    19 января, Гость   Ответить
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